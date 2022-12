Νίκος Χαρδαλιάς: Κάνει περιοδεία σε Καστελόριζο, Αγαθονήσι, Οινούσσες και άλλα 21 νησιά Η περιοδεία ξεκίνησε σήμερα και θα ολοκληρωθεί την Τρίτη Τετραήμερη περιοδεία σε 24 νησιά και μικρονήσια του Αιγαίου ξεκίνησε από σήμερα, Σάββατο (17/12) ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Χαρδαλιάς. Οι σχηματισμοί, τα συγκροτήματα, οι μονάδες και τα φυλάκια που θα επισκεφθεί ο κ. Χαρδαλιάς μέχρι την Τρίτη (20/12) υπάγονται στην περιοχή ευθύνης της Ανώτατης Στρατιωτικής Διοίκησης Εσωτερικού & Νήσων. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας διαμορφώνεται και θα επισκεφθεί: – Το Στρατηγείο της 95 Ανώτερης Διοίκησης Ταγμάτων Εθνοφυλακής και το κλιμάκιο Ε/Π Επιφυλακής στο αεροδρόμιο ΜΑΡΙΤΣΩΝ, στη Ρόδο. – Το Επιτηρητικό Φυλάκιο (ΕΦ) «ΑΓ. ΦΑΝΟΥΡΙΟΥ» στη Σύμη. – Το Αεροπορικό Απόσπασμα στην Κάρπαθο. – Το ΕΦ «ΡΩ», ενώ θα καταθέσει στεφάνι και στο μνημείο της «Κυράς της Ρω», στην ομώνυμη μικρόνησο. – Το ΕΦ «ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ», στην ομώνυμη μικρόνησο. BEST OF NETWORK 17.12.2022, 10:03 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 11:40

