Οικονόμου: Προφανής η σύμπλευση Ανδρουλάκη με Τσίπρα και Βαρουφάκη για τις εκλογές Εμείς θέλουμε είναι να συνεχιστεί η πορεία που κράτησε την Ελλάδα όρθια, μέσα στις κρίσεις ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στη Βουλή «Είναι οι ίδιες οι δηλώσεις πολιτικών προσώπων που έχουν καταστήσει πασιφανείς τις συμπορεύσεις και τις συμπλεύσεις στις επόμενες εκλογές», σχολίασε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιάννης Οικονόμου, μιλώντας νωρίτερα απόψε στη Βουλή. Είχε προηγηθεί στο βήμα της Ολομέλειας, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Αντιπρόεδρος της Βουλής Οδυσσέας Κωσταντινόπουλος που αναφέρθηκε στις επικείμενες εκλογές, λέγοντας ότι οι πολίτες δεν θα κρίνουν με βάση τα διλήμματα που προτάσσει η κυβέρνηση σήμερα, αλλά με βάση τις προτάσεις των κομμάτων και γι΄αυτό το ΠΑΣΟΚ ζητάει ισχυρό ποσοστό στις εκλογές. «Εμείς εκείνο που θέλουμε, ως κυβέρνηση, είναι να συνεχιστεί η πορεία που κράτησε την Ελλάδα όρθια, μέσα σε κρίσεις και αυτά που πετύχαμε είναι εγγύηση για το τι μπορούμε να πετύχουμε απαλλαγμένοι από το βάρος αυτών των κρίσεων», είπε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό Γιάννη Οικονόμου και απάντησε: «Έχουμε όμως κάτι που είναι γεγονός. Έχουμε τη δήλωση, τη διαπίστωση του αρχηγού του ΠΑΣΟΚ που είπε “να στείλουμε τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και ταυτόχρονα να κάνουμε μια κυβέρνηση από την πρώτη Κυριακή”. Είπε δηλαδή να συγκυβερνήσει με τον κ. Τσίπρα και τον κ. Βαρουφάκη. Συνεπώς είναι προφανείς οι συμπορεύσεις και οι συμπλεύσεις, από τις δηλώσεις των ίδιων των πολιτικών προσώπων». Λίγα λεπτά νωρίτερα ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε αναφερθεί στο διακύβευμα των εκλογών. «Αναρωτιέστε τι ζητάει αυτό το ΠΑΣΟΚ. Το ξέρετε αλλά δεν σας αρέσει. Όχι μόνο σε εσάς κ. Οικονόμου. Είναι και άλλοι που δεν τους αρέσει αυτό. Μην κοιτάτε που δεν μιλάνε…Το ΠΑΣΟΚ λέει ό,τι έλεγε και πριν τις υποκλοπές», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος και αναφέρθηκε στις θέσεις του κόμματος του για την οικονομία, την επιχειρηματικότητα, την πολιτική για την προστασία των δανειοληπτών, τις τράπεζες, την υγεία, τους θεσμούς. «Εμείς ζητάμε ισχυρό ποσοστό στις πρώτες εκλογές, όχι για να τις κάψουμε. Δεν είμαστε σαν κ. Τσίπρα που έφερε την απλή αναλογική και μετά είπε δεν κάνει κυβέρνηση ηττημένων. Εμείς θα πούμε ποιες είναι οι προτάσεις μας», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και υπογράμμισε: «Αν θέλαμε να ανταλλάξουμε καρέκλες, θα το είχαμε κάνει ήδη. ‘Αρα το ζητούμενο στις εκλογές, είναι με ποιες προτάσεις τα κόμματα διεκδικούν ψήφο, αν αυτές μπορεί να υλοποιηθούν. Γι΄αυτές θα ψηφίσουν οι πολίτες. Δεν θα κρυφτείτε κανένας πίσω από οποιοδήποτε άλλοθι. Και αν η εντολή του λαού, είναι να μην υπάρξει αυτοδυναμία, θα συζητήσετε, επί των θέσεων και όχι επί διλημμάτων», είπε ο κ. Κωνσταντινόπουλος. Ειδήσεις σήμερα: «Καμένοι βουτούσαν στη θάλασσα να σωθούν» – Ανατριχιαστικές μαρτυρίες για το Μάτι Τα εντυπωσιακά θραύσματα της ζωφόρου που επιστρέφει το Βατικανό – Δείτε φωτογραφίες Επεισόδιο Θεοδωρικάκου – Σκουρλέτη στη Βουλή: «Τους τραμπουκισμούς να τους κάνετε στην Κουμουνδούρου» BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 16.12.2022, 13:34 08.12.2022, 11:27 16.12.2022, 20:34 16.12.2022, 20:36 16.12.2022, 15:00

