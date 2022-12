Ο Παντελής Καψής συζητά με την Άννα Διαμαντοπούλου: Τα λόμπι των Βρυξελών και τα think tanks της Μεσογείου Η πρώην Επίτροπος στο podcast του Πρώτου Θέματος Ποιος είναι ο ρόλος των λόμπι που δραστηριοποιούνται στις Βρυξέλες και απασχολούν πάνω από 20.000 ανθρώπους; Υπάρχει εναλλακτικός τρόπος διαβούλευσης για την διαμόρφωση των ευρωπαϊκών πολιτικών; Αξίζει να συζητηθεί το υπόδειγμα των ΗΠΑ; Γιατί η Ευρώπη γίνεται όλο και λιγότερο θελκτική για τους πολίτες της; Και υπάρχει μία διαφορετική προσέγγιση στα ελληνοτουρκικά και στα θέματα της ανατολικής Μεσογείου; Οι απαντήσεις της Άννας Διαμαντοπούλου σε μία συζήτηση που διαρκεί 32:31. BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 16.12.2022, 13:34 08.12.2022, 11:27 17.12.2022, 09:42 17.12.2022, 09:18 16.12.2022, 11:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )