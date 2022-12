Προϋπολογισμός 2023: Δείτε live την ομιλία του Κυριάκου Μητσοτάκη στη Βουλή

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετείται για την πορεία της οικονομίας, στη συζήτηση για τον τελευταίο προϋπολογισμό πριν τις βουλευτικές εκλογές του 2023. Στην ομιλία του, ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Λυπάμαι που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήταν στην αίθουσα να ακούσει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος του απάντησε με στοιχεία συγκρίνοντας τις δύο τετραετίες ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Κατανοώ ότι κάθε παράταξη παρουσιάζει τα στοιχεία από την οπτική γωνία που την συμφέρει. Αυτό κάνατε και εσείς κύριε Τσίπρα. Αν έκανα κ. Τσίπρα αυτό που μου ζητήσατε να προκηρύξω εκλογές αυτή η συνεδρίαση θα ήταν η τελευταία της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να μιλήσετε όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον του τόπου. Μιλήσατε 65 λεπτά και για το τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον, μιλήσατε μόλις 3 λεπτά. Επιβεβαιώνετε ότι ήσασταν και είστε και θα παραμείνετε κόμμα διαμαρτυρίας και όχι εξουσίας. Κόμμα της γκρίνιας και όχι του αποτελέσματος. Η επιλογή μας απόψε το βράδυ έχει ξεχωριστή βαρύτητα γιατί δεν αφορά μόνο την έγκριση του προϋπολογισμού αλλά και την ολοκλήρωση της αντίληψης που πορευτήκαμε… Με αυτά τα λόγια έκλεισα την ομιλία μου πέρυσι στον προϋπολογισμό για το 2022. Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες το 2021 ήταν καλύτερο από το 2020 και το 2022 καλύτερο από το 2021. Και σήμερα είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω ότι το 2023 θα είναι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Και θα ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης και ευημερίας. Τονίζω και θυμίζω ότι πριν από δέκα ημέρες το Eurogroup ενέκρινε εκταμίευση 725 εκατ. ευρώ από κέρδη τραπεζών. Δείτε live την ομιλία του πρωθυπουργού Οι αρχές που διαπνέουν τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης είναι ανάπτυξη στην οικονομία και φροντίδα στην κοινωνία. Ώστε το 2023 να είναι δυναμικό και ελπιδοφόρο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας. Το 2022 κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και η πρόβλεψη για το 2023 είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι τριπλάσιος του Ευρωπαϊκού. Έτσι, στο τέλος του 2023, ο δημόσιος πλούτος θα έχει αυξηθεί κατά 45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Στη διεθνή ύφεση, απαντάμε με ανάπτυξη. Στην διεθνή ύφεση εμείς απαντάμε με ανάπτυξη. Όχι μόνο με ποσοτική μεγέθυνση αλλά και ποιοτική. Διαφοροποιείται ο παραγωγικός ιστός. Οι εξαγωγές μας καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όπως κι οι ξένες επενδύσεις. Όσες έγιναν σε 9 μήνες του 2022, ισοδυναμούν με το σύνολο του 2021. Ενώ πλέον την Ελλάδα εμπιστεύονται παγκόσμιοι κολοσσοί: η Amazon, η Microsoft, η Pfizer, η Digital Realty. Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται η αναγέννηση της ελληνικής μεταποίησης. Θα γίνει πρωταγωνιστής σε μοντέλο παραγωγικό και ανθεκτικό στο χρόνο., Η ανάπτυξη πολεμά τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, που δεν είναι άλλη από την ανεργία. Έτσι οι εργαζόμενοι αγγίζουν πλέον τα 4.200.000. Έχουμε ήδη προσθέσει σχεδόν 300.000 νέες δουλειές από το 2019 και 150.000 μόνο το 2022. Το 2019 η Ισπανία είχε χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από την Ελλάδα. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Η ανεργία σήμερα στην Ελλάδα είναι κάτω από το 12% όταν στην Ισπανία είναι πάνω από 13%. Παράλληλα ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 9,7% μέσα στο 2022. Αντίθετη πορεία ακολούθησε το Δημόσιο χρέος. Στο τέλος του 2023 το δημόσιο χρέος θα κινείται στο 160% του ΑΕΠ, έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Ενώ το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος με πρωτογενές έλλειμμα. Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα. Για τις μειώσεις φόρου: ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 34%. Αυτό αφορά τους λίγους κ. Τσίπρα; Ολοι οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών οφελεί λίγους; Όταν καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης ευνοούμε τους λίγους κ. Τσίπρα ή την μεσαία τάξη; Δύο φορές χορηγήθηκε έκτακτη ενίσχυση στους πιο ευάλωτους. Για την ανάσχεση του αυξημένου κόστους ζωής διοχετεύτηκαν 15,1 δις ευρώ με στοχευμένες ενέργειες. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι το κράτος στέκετε δίπλα τους απέναντι στο άγχος του κόστους ρεύματος και των καυσίμων Ξέρω καλά γιατί δεν είμαι εδώ να ωραιοποιήσω μια κατάσταση. Η διεθνής ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Το ενεργειακό κόστος πολιορκεί τις επιχειρήσεις. Όμως εδώ και 15 μήνες η πολιτεία αποδεικνύει ό τι είναι δίπλα στην κοινωνία. Οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Άλλοι φώναζαν για φόρους στα υπερέσοδα και άλλοι τους επέβαλαν και τους εισπράττουν. 1,4 δις ευρώ παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς ενέργειας. Με βάση τον αλγόριθμό της ΡΑΕ υπολογίστηκε το ύψος υπερεσόδων. Πείτε μου άλλη χώρα που έκανε ότι κάναμε εμείς. Τον μηχανισμό αυτό τον απαξιώσατε. Ο μηχανισμός αυτόματης παρακράτησης των κερδών στην πηγή υιοθετήθηκε από άλλες χώρες. Το ίδιο συνέβη και με καλάθι νοικοκυριού. Δεν είναι πανάκεια η μέθοδος, όμως έχει ρίξει τις τιμές. Εχει επιτρέψει να έρθει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνισμός στα σούπερ μαρκετ. Νομίζετε ότι δεν νοιάζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας αυτή η διαδικασία; Για πρώτη φορά στην Παιδεία έγιναν 25.000 νέοι διορισμοί. Τα παιδιά μαθαίνουν νέες δεξιότητας. Και το σύστημα υγείας στρέφεται στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις για τις Ελληνίδες. Και όλα αυτά έγιναν σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, μέ όσα έγιναν στην άμυνα, στο μεταναστευτικό και στην αστυνόμευση» Ειδήσεις σήμερα: Επικό σαρδάμ από τον Βελόπουλο, κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει… Ν.Δ. στην ομιλία του στη Βουλή Πατέρας απείλησε με όπλο συμμαθητές του παιδιού του – Είχαν στήσει… καραούλι έξω απ’ το σπίτι στον Αλμυρό Πρόκληση Τούρκων: «Είδαν» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια κοινής άσκησης με το ΝΑΤΟ

