Προϋπολογισμός 2023: Δείτε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στη Βουλή Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η τοποθέτηση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Αυτός θα είναι ο τελευταίος προϋπολογισμός της κυβέρνησης Μητσοτάκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στη συζήτηση επί του προϋπολογισμού και συμπλήρωσε ότι δεν θα εφαρμοστεί καθώς θα αναθεωρηθεί από μία προοδευτική κυβέρνηση. Προκαλείτε μιλώντας για τις επιτυχίες της ελληνικής οικονομίας. Μιλάτε εσείς που χρεοκοπήσατε δύο φορές τη χώρα, συνέχισε ο κ. Τσίπρας. Δείτε live την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα: ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 16:51 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )