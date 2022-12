Ριζόπουλος: Επιστολή προς Πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου, για το θέμα των παρεμβάσεων στον Λούρο Δεν θα πάει στη συνεδρίαση για το Λούρο, όπως επισημαίνει στην επιστολή του στην πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου Επιστολή στην πρόεδρο του περιφερειακού συμβουλίου Ηπείρου έστειλε ο επικεφαλής της παράταξης «Ορίζοντες Ηπείρου», Σπύρος Ριζόπουλος με αφορμή το θέμα του Λούρου που έχει προκύψει στη δημόσια συζήτηση. Όπως γράφει στην επιστολή του ο κ. Ριζόπουλος, «όπως γνωρίζουν οι πολίτες για το θέμα του Λούρου έχουμε ως παράταξη προσφύγει στη δικαιοσύνη. Μάλιστα σε συνέντευξη τύπου στις 12/12 παρουσίασα εκ νέου στοιχειά που αποδεικνύουν ότι δεν υπήρξαν μελέτες για τις παρεμβάσεις στο ποτάμι». Επισημαίνει δε στη συνέχεια πως: «σε αναμονή της κλήσης μου από την εισαγγέλευα ώστε να καταθέσω ως μάρτυρας, θεωρώ την παρουσία μου στη συζήτηση του Περιφερειακού Συμβουλίου στις 15/12 ως περιττή και ανούσια. Επειδή στους Ορίζοντες Ηπείρου πιστεύουμε στις δημοκρατικές διαδικασίες και τον διάλογο, είναι αυτονόητο ότι αν Περιφερειακοί Σύμβουλοι της παράταξης μας επιθυμούν να συμμετάσχουν, εκφράζοντας τις προσωπικές τους απόψεις, είναι ελεύθεροι να το πράξουν». BEST OF NETWORK 16.12.2022, 14:00 16.12.2022, 13:34 08.12.2022, 11:27 16.12.2022, 20:34 16.12.2022, 20:36 16.12.2022, 15:00

