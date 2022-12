Σταϊκούρας: Οι 10 μύθοι που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την oικονομία

Απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ και τους 10 μύθους που, όπως είπε, διακινεί για την οικονομία, έδωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, κατά την συζήτηση για τον προϋπολογισμό. Μύθος 1: «Η οικονομία καταρρέει». Αυτό, είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα είχε καταγραφεί στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς δείκτες. Μύθος 2: «Κακώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση, εμείς τα κάναμε όλα». Για πρώτη φορά σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, απάντησε. Μύθος 3: «Η ΝΔ άφησε άδεια ταμεία». Σήμερα έχουμε τα ταμειακά διαθέσιμα που παραλάβαμε, βγήκαμε στις αγορές, κερδίσαμε εμπιστοσύνη στο εξωτερικό. Μύθος 4: «Αυξήθηκαν οι φόροι;» Εμείς μειώνουμε και συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Μύθος 5: «Η Ελλάδα δεν ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Η στήριξη που παρέχει αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο γενναία σε επίπεδο ΕΕ. Μύθος 6: «Η Ελλάδα έπεσε έξω στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό». Υπάρχει εξωγενής κρίση, ο πληθωρισμός είναι ψηλός, αλλά αποδεικνύεται ότι κάνουμε το καλύτερο εφικτό για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Μύθος 7: «Η κυβέρνηση προχώρησε σε άρση πλειστηριασμών και ασυλία σε τραπεζικά στελέχη». Οι εταιρείας διαχειρίσεις νομιμοποιούνται σε κάθε ενέργεια. Εσείς το ψηφίσατε το 2015. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )