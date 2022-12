Τσίπρας: Αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Η σημερινή συζήτηση έχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα να δώσει προς τον ελληνικό λαό. Αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. «Άρα, θα είναι και ένας προϋπολογισμός που δεν θα εφαρμοστεί», όπως είπε, καθώς «πολύ σύντομα μια νέα προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα βρίσκεται σε αυτά εδώ τα έδρανα», εκτίμησε. Αναφερόμενος στην κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «ήταν η δική σας παράταξη και οι αποτυχίες σας που οδήγησαν σε μια τρομακτική δημοσιονομική προσαρμογή», όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Νομίζετε ότι σε αυτή τη χώρα η ιστορία ξεκινά από το 2015» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την ΝΔ ότι παρέδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ «μια χώρα χρεοκοπημένη». Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «αντιμετώπισε την κρίση που εσείς φτιάξατε στον ελληνικό λαό, τη δική σας την κρίση» δήλωσε, εστιάζοντας στην «εντιμότητα». Παράλληλα, «μας παραδώσατε μια χώρα πνιγμένη στα χρέη και την ανυποληψία, σας παραδώσαμε μια χώρα με έξοδο στις αγορές» ανέφερε, σχετικά με την κατάσταση της χώρας το 2019 και υποστήριξε πως «ξαναγυρίσατε την πλειοψηφία των πολιτών σε μαύρες μέρες». Πράγματι σας έτυχε η πανδημία και καταγράψετε και εκεί αρνητικό ρεκόρ», όπως τόνισε, «γιατί αφήσατε το ΕΣΥ στην μοίρα του». Ακόμη εγκάλεσε την κυβέρνηση για ανεπάρκεια και ιδιοτέλεια στη διαχείριση της πανδημίας και υποστήριξε ότι «σε ημέτερους και απευθείας αναθέσεις πήγαν τα λεφτά», ισχυριζόμενος ότι η μεγάλη πλειοψηφία «όχι μόνο δεν αισθάνθηκαν την ενίσχυση, αλλά σήμερα στην κυριολεξία, αδυνατούν να επιβιώσουν». «Η ακρίβεια έγινε αβάσταχτη για το μέσο νοικοκυριό» Αναφορικά με την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ισχυρίστηκε ότι «η ακρίβεια έγινε αβάσταχτη για το μέσο νοικοκυριό», προσθέτοντας πως «με τις επιλογές σας συνεχώς πολλαπλασιάζετε τις συνέπειες της κρίσης», όπως είπε. «Ακόμη και αν δεχθούμε ότι μέρος της ακρίβειας είναι εισαγόμενη, η αισχροκέρδεια είναι made in Greece» παρατήρησε ο κ. Τσίπρας, λέγοντας πως η Ελλάδα είναι πρώτη στην τιμή της βενζίνης και στην χονδρική τιμή του ρεύματος, τη στιγμή που το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην Ευρώπη, όπως επισήμανε. «Φέτος τα Χριστούγεννα θα μπορούν να αγοράσουν σχεδόν τα μισά από αυτά που μπορούσαν να αγοράσουν πέρυσι» σημείωσε ο κ. Τσίπρας και συμπλήρωσε πως αυτή είναι η τραγική εικόνα της Ελλάδας του κ. Μητσοτάκη. Στον αντίποδα, «υπάρχουν και κάποιοι που μάλλον θα πίνουν νερό στο όνομά σας» περιέγραψε και πρόσθεσε πως «εδώ δεν έτυχε, πέτυχε το σχέδιό σας», για μια αναδιανομή του πλούτου προς τους «λίγους και ισχυρούς». «Χιλιάδες δανειολήπτες με κυμαινόμενο επιτόκιο δεν μπορούν να κοιμηθούν τα βράδια» παρατήρησε ακόμη ο κ. Τσίπρας, σχολιάζοντας «σιγά τα αίματα» αναφορικά με την διαμάχη κυβέρνησης – τραπεζιτών και αντέτεινε πως οι κυβερνήσεις νομοθετούν. «Εσείς επιλέγετε να τους μαλώνετε, αντί να τους φορολογείτε», όπως είπε χαρακτηριστικά. «Στη χώρα σήμερα συντελείται η πιο σκληρή και άδικη αναδιανομή του χρήματος» υποστήριξε ο κ. Τσίπρας μέσω του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, λέγοντας πως «έτσι λεηλατείται» η μεγάλη πλειοψηφία. Μετατρέψατε το ταμείο ενεργειακής μετάβασης σε ταμείο που εξυπηρετεί τα ολιγοπώλια ισχυρίστηκε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης προσδιορίζοντας σε άνω των 3 δις ευρώ τα υπερκέρδη. «Το μεγάλο ερώτημα είναι πως προέκυψαν αυτά» τόνισε ο κ. Τσίπρας και πρόσθεσε ότι «απλά επωφελούνται από την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση», υπενθυμίζοντας ότι σε όλη την ΕΕ η κατεύθυνση είναι να υπερφορολογηθούν όλα αυτά. Απευθυνόμενος προς την κυβέρνηση τόνισε ότι η κυβέρνηση θα έπρεπε να είχε βεβαιώσει χρέη άνω των 2 δις ευρώ, κατηγορώντας την ότι εφηύρε έναν άλλο αλγόριθμο. «Ούτε το 17% των συσσωρευμένων υπερκερδών δεν φορολογήσατε» ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ενώ συνέχισε, λέγοντας πως «τα παίρνετε από τους πολλούς και τα δίνετε στους λίγους». Δεν θα φορολογήσετε τίποτα μέχρι τις εκλογές Επιπλέον, «η πρόβλεψή μου είναι ότι τίποτα δεν θα φορολογήσετε μέχρι τις εκλογές» υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας για τη φορολόγηση των διυλιστηρίων και πρόσθεσε πως «κάποιοι σε αυτή τη χώρα δεν ξέρουν που να βάλουν τα κέρδη τους». Ακόμη, σε 300% υπολόγισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ την απόκλιση των τιμών από το χωράφι στο ράφι, αναφερόμενος στην ακρίβεια στα βασικά είδη διατροφής. «Ποιος τους ελέγχει λοιπόν τους μεσάζοντες;» διερωτήθηκε και πρόσθεσε «έχετε εικόνα τι συμβαίνει στην αγορά», λέγοντας «πως κάποιοι αισχροκερδούν και εσείς τους ανέχεστε τους χειροκροτάτε και κοροϊδεύετε την ελληνική κοινωνία με δήθεν καλάθια του νοικοκυριού και του Άγιου Βασίλη». Επιπρόσθετα, προέβλεψε ως επικείμενη μια «κρίση του ιδιωτικού χρέους», λέγοντας πως αυξάνονται τα κόκκινα δάνεια των πολιτών επί ημερών της παρούσας κυβέρνησης, καθώς «σήμερα 4,5 εκατομμύρια πολίτες χρωστάνε», όπως είπε, συμπληρώνοντας ότι «έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων». Κατηγορώντας το οικονομικό επιτελείο, «εγώ θα έλεγα ότι έχουμε μια πρωτοφανή ληστεία» επισήμανε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, λέγοντας παράλληλα πως «αυτό είναι πυρήνας της πολιτικής σας» αναφερόμενος στην υπόθεση Πάτση. «Αυτό που γνωρίζουν είναι πως τα funds πλέον κοινοποιούν πλειστηριασμούς ακόμη και για ευτελή ποσά» υποστήριξε και «πως το χάσανε αυτό το μεγάλο γεγονός και δεν το κάνανε μεγάλο θέμα για να το εμπεδώσει και ο τελευταίος Έλληνας θεατής» σχολίασε ο κ. Τσίπρας αναφορικά με τους πλειστηριασμούς της πρώτης κατοικίας. «Ουδέποτε υπήρξε κάτι τέτοιο και δεν βγήκε στα ΜΜΕ», είπε. Στον αντίποδα, «τώρα συμβαίνει γιατί εσείς καταργήσατε οριζόντια την προστασία της πρώτης κατοικίας», όπως τόνισε, αλλά εσείς είστε που θεσπίσατε την ασυλία στα τραπεζικά στελέχη», σημείωσε. «Εσείς νομοθετήσατε για να μπορούν οι τράπεζες εν μέσω κρίσης να δίνουν μπόνους στα στελέχη τους. Ποια μπινελίκια; Μας κοροϊδεύετε», πρόσθεσε. «Η μεσαία τάξη στο απόσπασμα», παρατήρησε. Ως προς τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, από 176,4 δις, «αυξήσαμε 7,5 δις ευρώ παραπάνω σε συνθήκες μνημονίων» το ΑΕΠ τόνισε ο Πρόεδρος ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ και θύμισε το «γράμμα Μοσκοβισί στον Ευκλείδη Τσακαλώτο» για το τέλος της μεταμνημονιακής εποπτείας. «Άνθρακες ο θησαυρός της οικονομικής σας πολιτικής» «Μας είπατε ότι εσείς αυξάνετε τις συντάξεις», όπως είπε, αναφέροντας ότι η αύξηση στους συνταξιούχους προβλεπόταν σε νόμο του ΣΥΡΙΖΑ και παρατήρησε ότι «στις Καλένδες» καταλήγει η επενδυτική βαθμίδα. «Άνθρακες ο θησαυρός της οικονομικής σας πολιτικής» τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, συμπληρώνοντας πως «δεν βγαίνει άλλο η εξίσωση για την πλειοψηφία του ελληνικού λαού». «Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε θαύματα. Ένα πράγμα θα υποσχεθούμε. Ότι σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει η δικαιοσύνη», ισχυρίστηκε. «Ντροπιαστική για τη χώρα» η άρση ασυλίας της Σπυράκη Εγκαλώντας την κυβέρνηση ότι η πολιτική της «ζημιώνει τη χώρα», ο κ. Τσίπρας και χαρακτήρισε «ντροπιαστική για τη χώρα» την άρση ασυλίας της ευρωβουλευτή, Μαρία Σπυράκη. Αύξηση μισθού στα 880 ευρώ και αύξηση 10% στους μισθούς του Δημοσίου «Η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές θα φέρει προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών με απλή αναλογική» περιέγραψε και χαρακτήρισε τον Πρωθυπουργό τον νούμερο ένα παράγοντα ανωμαλίας για τον τόπο, κατηγορώντας τον ότι δε σέβεται τους βασικούς κανόνες της Δημοκρατίας. Μια κυβέρνηση που θα βασίζεται σε μια πλατιά λαϊκή πλειοψηφία μπορεί να φέρει τη σταθερότητα αντέτεινε ο κ. Τσίπρας, κάνοντας λόγο για σχέδιο- ασπίδα απέναντι στην κρίση με: επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, αύξηση του μισθού στα 880 ευρώ, αύξηση 10% στους μισθούς του δημόσιου τομέα, μείωση του ΦΠΑ και του ΕΦΚ, επιστροφή αναδρομικών συνταξιούχων και 13ης σύνταξης. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

