QatarGate: Το παρασκήνιο από τη «κρυφή» ψήφο της Καϊλή υπέρ Κατάρ σε επιτροπή που δεν ήταν μέλος Η ευρωβουλευτής Μπριγκίτ Σίπερ διαψεύδει ότι την είχε αντικαταστήσει – Τονίζει μάλιστα ότι είχε διαμαρτυρηθεί στην ευρωομάδα (S&D) για την ψήφο Καϊλή – Η ίδια καταψήφισε Ελένη Γκρήγκοβιτς 17.12.2022, 20:08 Καθημερινά γίνεται καταιγισμός πληροφοριών και αποκαλύψεων για το Qatargate και τον ρόλο της Εύας Καϊλή. Πριν από λίγες μέρες, έγινε γνωστό ότι η ελληνίδα ευρωβουλευτής, η οποία είναι αντιμέτωπη με ένα βαρύ κατηγορηγήριο για υπόθεση διαφθοράς στις Βρυξέλλες, είχε ψηφίσει υπέρ του Κατάρ σε μια επιτροπή στην οποία δεν ήταν καν μέλος. Μόνο όταν ολοκληρώθηκε η διαδικασία της ψηφοφορίας διαπιστώθηκε ότι υπήρχε μια παραπάνω ψήφος. Φημολογούνταν ότι η ομάδα των ευρωσοσιαλιστών προσπάθησε να σώσει την κατάσταση, αναφέροντας ότι η κ. Καϊλή αντικατέστησε τη Γερμανίδα συνάδελφο της Μπριγκίτ Σίπελ, η οποία απέσυρε τη ψήφο της. Όμως, η ευρωβουλευτής, Μπριγκίτ Σίπερ, σε ανάρτησή της βάζει τα πράγματα στη θέση τους και δίνει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Αρχικά διαψεύδει ότι απέσυρε τη δική της ψήφο και τονίζει ότι είχε διαμαρτυρηθεί έντονα όταν «είδε» τη ψήφο της Εύας Καϊλή. Η επιτροπή, αφορούσε την απελευθέρωση των βίζα για το Κατάρ, η συγκεριμένη ευρωβουλευτής είχε δώσει αρνητική ψήφο, σε αντίθεση με την ελληνίδα συνάδελφό της. Σε ανάρτηση της, εξηγεί αναλυτικά τι συνέβη και απαντά στην κριτική της προέδρου των Αριστερών του ευρωκοινοβουλίου, Manon Aubry, «ήμουν παρούσα καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Δεν συμφωνούσα εξ αρχής με την πρόταση αυτή. Όταν μάθαμε ότι η Εύα Καϊλή ψήφισε κρυφά, τότε εγώ κατέθεσα επιστολή παραπόνων στην ευρωομάδα (S&D)». Καταλήγει μάλιστα, καταγγέλλοντας υποθέσεις διαφθοράς και καλωσορίζει τα νέα μέτρα καταπολέμησης που εφαρμόζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. This is not true. Eva Kaili did not replace me during the vote on the visa liberalisation. I was present for the entire voting session and my voting card was active throughout. I did not support the proposal from the beginning and therefore did not cast my vote on this file (1/3) https://t.co/nzS7O3cMe6— Birgit Sippel MEP (@BirgitSippelMEP) December 17, 2022 Σημειώνεται ότι και η 62χρονη Μπριγκίτ Σίπερ, είναι Γερμανίδα ευρωβουλευτής με τους ευρωσοσιαλιστές από το 2009, κατά τη θητεία της έχει ασχοληθεί εκτενώς με θέματα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ενώ έχει συμμετάσχει σε επιτροπές που αφορούν το μεταναστευτικό, τη Συμφωνία Σέγκεν, την παιδική κακοποίηση στο διαδίκτυο κλπ. Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967 Ελένη Γκρήγκοβιτς 17.12.2022, 20:08 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

