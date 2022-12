Ακραία πρόκληση Ερντογάν: Ο Ταϊφούν θα φτάσει στα 1.000 χιλιόμετρα… και οι Έλληνες θα χοροπηδάνε Επέστρεψε στην επιθετική ρητορική ο Τούρκος πρόεδρος, παρά την ελληνοτουρκική συνάντηση που προηγήθηκε στις Βρυξέλλες την Παρασκευή – «Μπορεί να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ» επανέλαβε Τι κι αν προηγήθηκε η ελληνοτουρκική συνάντηση την Παρασκευή στις Βρυξέλλες, υπό συνθήκες άκρας μυστικότητας ανάμεσα στην Αννα-Μαρία Μπούρα, διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και τον Ιμπραχίμ Καλίν, εκπρόσωπο και στενό συνεργάτη του προέδρου της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, παρουσία του διπλωματικού συμβούλου του Γερμανού καγκελαρίου Όλαφ Σολτς και με στόχο να διερευνηθούν οι εκατέρωθεν προθέσεις για πιθανή επανεκκίνηση διπλωματικών επαφών μεταξύ των δύο χωρών; Σήμερα, ο Τούρκος πρόεδρος επανήλθε στη ρητορική των ακραίων προκλήσεων, σε δηλώσεις που έκανε στην πόλη Μαρντίν, πριν αναχωρήσει για το Κατέρ, όπου είχε προσκληθεί για να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. If Greece continues to act out in the Aegean, Türkiye will do what is necessary, says President Erdogan, repeating his warning: ‘We may come suddenly one night’— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) December 18, 2022 Ο Ερντογάν έκανε ξανά αναφορά στον πύραυλο Ταϊφούν και… δεν ξέχασε να υπενθυμίσει πως οι Τούρκοι «μπορεί να έρθουν ξαφνικά ένα βράδυ!». «Τι μας λένε; Πως οι τρελοί οι Τούρκοι έρχονται. Ειδικά για τον πύραυλο Ταϊφούν, μας ανακοίνωσαν πως η εμβέλειά του φτάνει στα 560 χιλιόμετρα. Δεν το βρήκαμε αρκετό και είχαμε σχετική συνάντηση την προηγούμενη εβδομάδα. ‘Ποιά είναι η τελική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε;’, ρώτησα. Θα φτάσουμε στα 1.000 χιλιόμετρα. Αυτό δεν κάνει τους Έλληνες να χοροπηδούν;» είπε αρχικά, σε ιδιαίτερα προκλητικό τόνο ο Τούρκος πρόεδρος. Και συνέχισε, ακόμα πιο ακραίος, λέγοντας: «Η Ελλάδα δεν πρέπει να τα βάζει μαζί μας. Τους είπαμε ότι μπορούμε να έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ, και μπορούμε να το αποδείξουμε. Αν δεν συμμορφωθούν και δεν σταματήσουν να προκαλούν στο Αιγαίο, θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο. Εμείς δεν έχουμε καμία διαμάχη με εσάς στο Αιγαίο». Ειδήσεις σήμερα Νεκρός ο 15χρονος που αυτοπυροβολήθηκε στο Παλαιό Φάληρο – Για ένα ευγενέστατο παιδί κάνουν λόγο οι γείτονεςΟι Ουκρανοί επιχείρησαν να σκοτώσουν τον αρχηγό του ρωσικού Γενικού Επιτελείου, αποκαλύπτουν οι New York Times Νεκρός άνδρας σε σήψη στα λατομεία στο Γαλάτσι Best of Network 18.12.2022, 13:13 18.12.2022, 15:34 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 16:26 18.12.2022, 16:28 18.12.2022, 16:00

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )