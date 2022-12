Αλέξης Τσίπρας: Ρεαλιστική στροφή στον προϋπολογισμό – Υποσχέθηκε μόνο δικαιοσύνη «Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε θαύματα» είπε αυτή τη φορά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Γεωργία Σαδανά 18.12.2022, 08:42 Μετρημένος ως προς τις οικονομικές εξαγγελίες και ρεαλιστής στην ανάγνωση της διεθνούς πραγματικότητας εμφανίστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, κατά την τοποθέτησή του στη χθεσινή συζήτηση επί του προϋπολογισμού στη Βουλή, εκτιμώντας παράλληλα ότι πρόκειται για τον «τελευταίο προϋπολογισμό» της παρούσας κυβέρνησης. Επιχειρώντας την υπενθύμιση, αλλά και τη σύγκριση των πεπραγμένων της διακυβέρνησής του με το έργο της σημερινής κυβέρνησης, ο κ. Τσίπρας έκανε λόγο για μια «τραγική εικόνα της Ελλάδας», καθώς «δυστυχούν και οι άνθρωποι αλλά και οι αριθμοί», όπως είπε, και δεσμεύτηκε για την επαναφορά της δικαιοσύνης στη χώρα, αποφεύγοντας να μπει στον πειρασμό νέων, γαλαντόμων εξαγγελιών. «Εμείς δεν είμαστε εδώ για να υποσχεθούμε στον ελληνικό λαό ότι θα κάνουμε θαύματα. Ένα πράγμα θα υποσχεθούμε. Ένα πράγμα θα υποσχεθούμε μόνο, γιατί θαύματα δεν γίνονται. Ξέρετε τι θα υποσχεθούμε; Θα υποσχεθούμε ότι σε αυτόν τον τόπο θα επιστρέψει επιτέλους και η δικαιοσύνη. Αυτό μόνο μπορούμε να υποσχεθούμε! Μόνο αυτό! Καμία άλλη υπόσχεση δεν θα δώσουμε στο ελληνικό λαό, μόνο ότι θα επιστρέψει η δικαιοσύνη» ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ενώ υπεραμύνθηκε του οικονομικού προγράμματος της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, με επίκεντρο την έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, αλλά και την αύξηση του ΑΕΠ κατά 7,5 δισ. ευρώ. Στον αντίποδα, ο ίδιος εστίασε στη σημερινή «λεηλασία μισθωτών και της μεσαίας τάξης» ως αποτέλεσμα μιας σκληρής αναδιανομής πλούτου, η οποία επιτυγχάνεται, όπως είπε, με την αφαίμαξη των πολιτών από την ακρίβεια και το ενεργειακό κόστος, μεταβιβάζοντας τον πλούτο από τους πολλούς προς τους λίγους, όταν για παράδειγμα, «21 εταιρείες, εισηγμένες στο χρηματιστήριο, είχαν κέρδη 1,47 δισεκατομμύρια πέρυσι, 3,744 δισεκατομμύρια το πρώτο εξάμηνο του 2022», ‘όπως σημείωσε. Εγκαλώντας, παράλληλα, την κυβέρνηση για «κρατική κερδοσκοπία», ο κ. Τσίπρας παραδέχτηκε τις εξωγενείς καταβολές του πληθωρισμού. «Ακόμη και αν δεχθούμε ότι μέρος της ακρίβειας είναι, όπως λέτε, εισαγόμενη, η αισχροκέρδεια δεν είναι καθόλου εισαγόμενη, είναι made in Greece, είναι γέννημα θρέμμα των δικών σας πολιτικών κυβερνητικών επιλογών», σχολίασε. Στο ίδιο πλαίσιο, αμφισβήτησε δημόσια την πρόθεση της κυβέρνησης να πιέσει τις συστημικές τράπεζες για μειώσεις χρεώσεων και προμηθειών, λέγοντας πως «και ποιος είναι αυτός που θα σας πιστέψει όταν, δήθεν, μας παριστάνετε και τους τσαμπουκάδες με τους τραπεζίτες; Ανταλλάξαμε, λέει, μπινελίκια με τους τραπεζίτες. Σιγά τα αίματα! Ποιους κοροϊδεύετε; Ξέρετε, οι κυβερνήσεις δεν ανταλλάσσουν μπινελίκια. Οι κυβερνήσεις νομοθετούν». Αναφερόμενος στην υπόθεση των επισυνδέσεων, ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ παρατήρησε πως «η ΕΥΠ επί ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθούσε τη Greek Mafia, ενώ με εσάς διοικούνταν από την Greek Mafia». Στο ίδιο πλαίσιο, εκτίμησε πως «η ώρα της Δικαιοσύνης πλησιάζει με νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και προοδευτική κυβέρνηση την επόμενη των εκλογών με απλή αναλογική», καλώντας ταυτόχρονα τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη να οδηγήσει τη χώρα σε πρόωρες εκλογές. «Αν δεν απαντήσετε γιατί παρακολουθούσε η ΕΥΠ τους υπουργούς και τους αρχηγούς και δεν έχετε αξιοπρέπεια να παραιτηθείτε, τουλάχιστον προκηρύξτε εκλογές», όπως είπε ο κ. Τσίπρας, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον Πρωθυπουργό ως τον «νούμερο ένα» παράγοντα πολιτικής αστάθειας, ενώ πρόσθεσε για τον Κυριάκο Μητσοτάκη πως «η μόνη σταθερότητα που διασφαλίζετε είναι της αδικίας, της ακρίβειας, των ανισοτήτων, της διαφθοράς και της ασέλγειας στους δημοκρατικούς θεσμούς». Στο μέτωπο της καθημερινότητας, «επί ΝΔ τα χρέη σε εφορία και ταμεία αυξάνονται, μαζί και με τα χρέη στις τράπεζες, οι μισοί Έλληνες χρωστάνε» αντέτεινε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, εκτιμώντας ταυτόχρονα ότι η Ελλάδα θα βρεθεί τους επόμενους μήνες αντιμέτωπη με μια νέα κρίση, αυτή του ιδιωτικού χρέους, δεδομένου ότι «4,5 εκατομμύρια πολίτες χρωστάνε είτε σε τράπεζες είτε σε funds είτε στην Εφορία είτε στα ασφαλιστικά ταμεία», όπως παρατήρησε ο κ. Τσίπρας. «Το ιδιωτικό χρέος επί των ημερών σας, τα τρία τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί κατά 38 δισεκατομμύρια ευρώ και συγχρόνως αυξάνονται δραματικά αυτήν την περίοδο και τα επιτόκια και άρα έχουμε μια νέα γενιά κόκκινων δανείων που δημιουργείται», όπως τόνισε ο κ. Τσίπρας. Επιπρόσθετα, με εκτενείς αναφορές στην ομιλία του, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης εγκάλεσε το κυβερνητικό σχήμα ως «άριστο στη διαφθορά, ο κατάλογος των σκανδάλων σας δεν έχει τέλος», όπως δήλωσε. Την ίδια ώρα «γιατί φοβάστε και δεν θέλετε να ανοίξουμε τα αρχεία της ΑΔΑΕ και των παρόχων για τις υποκλοπές;» διερωτήθηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας, επισημαίνοντας πως «το αύριο θέλει φως, δικαιοσύνη, Δημοκρατία, εσείς είστε σκοτάδι, συγκάλυψη και ολοκληρωτισμός». Αναφερόμενος στο μετεκλογικό τοπίο, ο επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρατήρησε πως «η νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, όποτε και αν στήσετε κάλπες, θα φέρει προοδευτική κυβέρνηση την επομένη των εκλογών με απλή αναλογική», ενώ περιέγραψε το βασικό περίγραμμα του οικονομικού σχεδίου του, το οποίο περιλαμβάνει: · μείωση επιτέλους του ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης και κατανάλωσης, · μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στα καύσιμα και στη θέρμανση, · επανακρατικοποίηση της ΔΕΗ, · εφαρμογή της ετήσιας τιμαριθμικής αναπροσαρμογής στους μισθούς τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα · αύξηση για το 2023 αύξηση του κατώτατου στα 880 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα · αύξηση 10% στους μισθούς του δημόσιου τομέα, · ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους · προστασία της πρώτης κατοικίας, · επιστροφή των αναδρομικών έστω και σε δόσεις των συνταξιούχων και της 13ης σύνταξης. Στην κατεύθυνση αυτή, ο κ. Τσίπρας προανήγγειλε την «ανακατεύθυνση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ώστε να χρηματοδοτήσουμε ένα νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας, την Αναπτυξιακή Τράπεζα για την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την περιφερειακή ανάπτυξη, τους παραγωγούς και τους κτηνοτρόφους, τις ενεργειακές κοινότητες, που πλέον εσείς φροντίζετε μονάχα για να έχουν πρόσβαση σε αυτές μόνο τα μεγάλα συμφέροντα και όχι οι κοινότητες των συνεταιρισμένων παραγωγών», όπως εξήγησε. Στο λελογισμένο πακέτο μέτρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης εντάσσεται και η χρηματοδότηση της στεγαστικής πολιτικής, «που εσείς στο Ταμείο Ανάκαμψης προβλέψατε μονάχα 1,5 εκατομμύριο ευρώ, ενώ άλλες χώρες έχουν πάνω από 2 δισεκατομμύρια, για να ενισχύσουμε τα δημόσια πανεπιστήμια», όπως ισχυρίστηκε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ. Από νωρίς, άλλωστε, χθες κυριάρχησαν οι υψηλοί τόνοι στην αίθουσα της Ολομέλειας, καθώς η ατμόσφαιρα ήταν ιδιαίτερα ηλεκτρισμένη κατά τις πολλές ώρες των τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών. Μάλιστα, πηγές προσκείμενες στην Κουμουνδούρου σχολίαζαν ως αντιπροσωπευτικές του τρέχοντος πολιτικού κλίματος τις έντονες στιχομυθίες μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, οι οποίες δεν αναμένεται να εκλείψουν στην τελική ευθεία των εκλογών. Για παράδειγμα, όταν ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος στα έδρανα του ΣΥΡΙΖΑ είπε ότι είστε εθνική εξαίρεση για την επιλογή καταψήφισης του προϋπολογισμού για τις δαπάνες εθνικής άμυνας, ο Τσίπρας φέρεται να του ανταπάντησε ότι «δεν ντρέπεσαι; Που παρακολουθούσες τον Αρχηγό ΓΕΕΘΑ; Τον αρχηγό ΓΕΣ; Γιατί παρακολουθούσες τους διευθυντές για τα εξοπλιστικά; Πες μας τώρα γιατί; Τι ήθελες να ελέγξεις;», με το θερμόμετρο στην αίθουσα να δείχνει «κόκκινο». Επιπλέον, μετά το τέλος της κοινοβουλευτικής διαδικασίας, με ανακοίνωσή της η αξιωματική αντιπολίτευση επισήμανε ότι «ο πρωθυπουργός των υποκλοπών ανακοίνωσε στη Βουλή ότι από τον Φεβρουάριο το κράτος θα καλύπτει το 10% των εξόδων του σούπερ μάρκετ για όλους τους πολίτες. Τελικά το περίφημο προεκλογικό επίδομα είναι μεσοσταθμικά 30 ευρώ», συμπληρώνοντας πως «ντροπή και μόνο ντροπή για αυτή τη χυδαία απόπειρα εξαπάτησης της ελληνική κοινωνίας». Ειδήσεις σήμερα: Μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια από «food pass» και «Καλάθι του Νοικοκυριού» Περικλής Κονδυλάτος για Εύα Καϊλή: «Υποχρέωσή μας να στηρίξουμε μια Ελληνίδα ως εκπρόσωπο της πατρίδας μας» Συγκίνησε η Σοφία Βόσσου όταν ερμήνευσε το «Φιλαράκι» στο Σπίτι με το Mega – Βίντεο Γεωργία Σαδανά 18.12.2022, 08:42 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 17:00

