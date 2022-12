Ανδρουλάκης: Ο κ. Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας «πρίγκιπας» σε αποδρομή Η απάντηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στις αιχμές του πρωθυπουργού Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της ολομέλειας της Βουλής κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό εξαπέλυσε επίθεση στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ λέγοντας πως επέλεξε να ακολουθήσει τον Αλέξη Τσίπρα και να γίνει ο σοσιαλ-Καμμένος του ΣΥΡΙΖΑ. Σε δήλωση του ο Νίκος Ανδρουλάκης απαντά στον πρωθυπουργό λέγοντας πως, «ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων και των εκθετικά αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων είχε το πολιτικό θράσος να συσχετίσει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη με τον Πάνο Καμμένο. Μάλλον θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είναι παιδιά της ίδιας πολιτικής μήτρας και συνυπήρξαν για πάρα πολλά χρόνια στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα». Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης απευθυνόμενος στους βουλευτές του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ είπε πως «την ώρα που ο κ.Τσίπρας υποδεικνύεται υποκριτής, ο αρχηγός σας ο κ.Ανδρουλάκης επέλεξε να τον ακολουθήσει». Και αναφερόμενος στο QatarGate και την εμπλοκή της Εύας Καϊλή τόνισε «πώς εξηγείτε ότι αποκαλέσατε Δούρειο Ιππο της ΝΔ ένα δικό σας στέλεχος; Τώρα το καταλάβατε, όταν βγήκαν οι αποκαλύψεις;». Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα μηνύματα που στέλνει ο Νίκος Ανδρουλάκης προς τους ψηφοφόρους από τη στιγμή που ανέλαβε πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Στην αρχή ο κ.Ανδρουλάκης άλλαξε τρεις φορές γραμμή, αφού έχει πει «μόνο του το ΠΑΣΟΚ, μετά στο ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοτάκης και τώρα η ΝΔ στην αντιπολίτευση. Και εσείς σε ρόλο ενός σοσιάλ-Καμμένου, έτσι φαντάζεστε το ρόλο σας». Σε αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, επανέλαβε ότι το κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη θα παραμείνει αυτόνομο. «Η πολιτική αυτονομία του ΠΑΣΟΚ είναι αδιαπραγμάτευτη όσο και αν δεν αρέσει στον κ.Μητσοτάκη και στα ισχυρά οικονομικά συμφέροντα, που υπηρετεί με ευλάβεια εις βάρος του ελληνικού λαού», τόνισε χαρακτηριστικά. Ολόκληρη η δήλωση του Νίκου ΑνδρουλάκηΟ κ. Μητσοτάκης απέδειξε σήμερα ότι είναι ένας “πρίγκιπας” σε αποδρομή. Ο Πρωθυπουργός των υποκλοπών, των απευθείας αναθέσεων και των εκθετικά αυξανόμενων κοινωνικών ανισοτήτων είχε το πολιτικό θράσος να συσχετίσει το ΠΑΣΟΚ και τη Δημοκρατική Παράταξη με τον Πάνο Καμμένο. Μάλλον θέλει να μας κάνει να ξεχάσουμε ότι είναι παιδιά της ίδιας πολιτικής μήτρας και συνυπήρξαν για πάρα πολλά χρόνια στην ίδια κοινοβουλευτική ομάδα. BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

