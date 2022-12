Βελόπουλος: Σαρδάμ από τον αρχηγό της Ελληνικής Λύσης, κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει… Ν.Δ. Ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης προκάλεσε γέλιο στους βουλευτές με την εκ παραδρομής ρήση του ότι πρέπει να υπερψηφιστεί η Ν.Δ. – Δείτε το βίντεο Γλώσσα λανθάνουσα τα αληθή λέγει, λέει ο σοφός λαός. Και έτσι, ένα επικό σαρδάμ του Κυριάκου Βελόπουλου, μπέρδεψε το ακροατήριο της βουλής με αρκετούς βουλευτές να ξεσπούν στα γέλια, κυρίως από τις γαλάζιες έδρες. Έχοντας πάρει μπόλικη φόρα στην ομιλία του ο αρχηγός της Ελληνικής Λύσης, επιτιθέμενος στην κυβέρνηση του ξέφυγε το εξής: «υπάρχει λύση είναι να καταψηφιστείτε όλοι στις επόμενες εκλογές και να ψηφιστεί… η Νέα Δημοκρατία». Τελικά, ούτε ο ίδιος δεν θέλει να ψηφίσει τον εαυτό του; Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967 Σχετικά Άρθρα ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

