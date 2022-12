Βουλή: Υπερψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 2023 με 156 θετικές ψήφους

Εγκρίθηκε με την στήριξη των βουλευτών της πλειοψηφίας ο κρατικός προϋπολογισμός για το 2023. Επί της αρχής «υπέρ» ψήφισαν 156 βουλευτές της ΝΔ ενώ καταψήφισαν 143. Από την ψηφοφορία έλειπε ο ανεξάρτητος βουλευτής Ανδρέας Πάτσης. Οι δαπάνες του Υπουργείου Εθνικής Αμυνας που παραδοσιακά λαμβάνουν την ευρύτερη στήριξη των κοινοβουλευτικών δυνάμεων εγκρίθηκαν από 190 βουλευτές της ΝΔ, του ΠΑΣΟΚ και της Ελληνικής Λύσης ενώ 109 καταψήφισαν. Ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε για μια ακόμα χρονιά να καταψηφίσει την ενίσχυση των αμυντικών δαπανών. Μάλιστα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου σχολιάζοντας την καταψήφιση της ενίσχυσης των αμυντικών δαπανών από την αξιωματική αντιπολίτευση τόνισε πως «ο ΣΥΡΙΖΑ επέλεξε ξανά να γίνει εθνική εξαίρεση». Πριν την ψηφοφορία ακολούθησαν οι ομιλίες των πολιτικών αρχηγών καθώς και του υπουργού Οικονομικών. Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε ότι τo κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την φορολόγηση των κερδών των διϋλιστηρίων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Το μέτρο αφορά εισοδήματα 24.000 ευρώ ανά ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Καλύπτει 85% των νοικοκυριών και ανακουφίζει 8,4 εκατ. πολίτες. Το μηνιαίο όριο αγορών θα είναι 220 ευρώ, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε μέλος, έως 1.000 ευρώ. Η διαδικασία θα είναι απλή με μια ψηφιακή κάρτα, όπως του fuel pass. Οι δικαιούχοι θα έχουν επιλογή να εισπράττουν ενίσχυση από τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% του ύψους της. Το κόστος είναι 650 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει από τη φορολόγηση των υπερεσόδων των διϋλιστηρίων. «Για να το πω απλά, 10% ο πληθωρισμός, 10% η κάλυψη του κράτους» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν την πρόοδο των 3,5 ετών και θυμούνται την αφαίμαξη της μεσαίας τάξης επί ΣΥΡΙΖΑ«Συνοπτικά ο υπουργός Οικονομικών απάντησε επί της ουσίας και με στοιχεία κάνοντας τη σύγκριση της τετραετίας του ΣΥΡΙΖΑ και της τετραετίας της ΝΔ. Αν έκανα αυτό που μου ζητήσατε και μου ζητάτε επιμόνως να κάνω να προκηρύξω δηλαδή εκλογές, αυτή η κοινοβουλευτική μας αναμέτρηση θα ήταν η τελευταία. Και αναρωτιέμαι μιλήσατε συνολικά 65 λεπτά και για το τι θα κάνατε αν τελικά σας εμπιστευτεί ο ελληνικός λαός μόλις τρία. Επιβεβαιώνετε ότι ήσασταν είστε και θα παραμείνετε κόμμα διαμαρτυρίας και όχι κόμμα εξουσίας. Κόμμα της γκρίνιας και όχι κόμμα του αποτελέσματος», τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023». Υπογράμμισε ότι το 2023 θα είναι καλύτερο από το 2022, εξίσου δυναμικό και εξίσου ελπιδοφόρο ολοκληρώνοντας έτσι τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας, ενώ τόνισε: «Ανάπτυξη στην οικονομία αλλά και φροντίδα στην κοινωνία. Με γενναίες μεταρρυθμίσεις αλλά και με συνετές σταθμίσεις. Αυτές οι αρχές διαπνέουν τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησής μας. Δυστυχώς τον τρίτο σε συνθήκες διεθνών κρίσεων αλλά τον πρώτο μετά από 12 χρόνια με αποκλειστικά εθνική σφραγίδα και έξω από το στενό πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε άλλο σημείο της ομιλίας του μίλησε για απόδειξη προόδου της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια και υπενθύμισε ότι εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής το 2022 κλείνει με ανάπτυξη του ΑΕΠ της χώρας σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. «Ο δικός σας ρυθμός ανάπτυξης κ. Τσίπρα ήταν το 25% του ρυθμού ανάπτυξης της ευρωζώνης τα τέσσερα χρόνια που ήσασταν κυβέρνηση», είπε. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ Σταϊκούρας: Οι 10 μύθοι που διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ για την oικονομίαΠριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη μίλησε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας ο οποίος μεταξύ άλλων έδωσε απάντηση στον ΣΥΡΙΖΑ και τους 10 μύθους που, όπως είπε, διακινεί για την οικονομία. Πιο συγκεκριμένα: Μύθος 1: «Η οικονομία καταρρέει». Αυτό, είπε ο κ. Σταϊκούρας, θα είχε καταγραφεί στους ευρωπαϊκούς οικονομικούς δείκτες. Μύθος 2: «Κακώς πανηγυρίζει η κυβέρνηση, εμείς τα κάναμε όλα». Για πρώτη φορά σήμερα η Ελλάδα επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα, απάντησε. Μύθος 3: «Η ΝΔ άφησε άδεια ταμεία». Σήμερα έχουμε τα ταμειακά διαθέσιμα που παραλάβαμε, βγήκαμε στις αγορές, κερδίσαμε εμπιστοσύνη στο εξωτερικό. Μύθος 4: «Αυξήθηκαν οι φόροι;» Εμείς μειώνουμε και συνεχίζουμε να μειώνουμε φόρους. Μύθος 5: «Η Ελλάδα δεν ενισχύει νοικοκυριά και επιχειρήσεις». Η στήριξη που παρέχει αυτή η κυβέρνηση είναι η πιο γενναία σε επίπεδο ΕΕ. Μύθος 6: «Η Ελλάδα έπεσε έξω στις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό». Υπάρχει εξωγενής κρίση, ο πληθωρισμός είναι ψηλός, αλλά αποδεικνύεται ότι κάνουμε το καλύτερο εφικτό για να στηρίξουμε την ελληνική κοινωνία. Μύθος 7: «Η κυβέρνηση προχώρησε σε άρση πλειστηριασμών και ασυλία σε τραπεζικά στελέχη». Οι εταιρείας διαχειρίσεις νομιμοποιούνται σε κάθε ενέργεια. Εσείς το ψηφίσατε το 2015. Μύθος 8: Γιατί να μην μπορεί ο ιδιοκτήτης να ρυθμίσει το κόκκινο δάνειό του; Απαντά ο κ.Τσακαλώτος, γιατί αυτό δεν είναι λογικό. -Μύθος 9: Η σύγκριση των δύο περιόδων. Η σύγκριση είναι καταλυτική. Κάτι πήγε να πει για ανάπτυξη ο κ.Τσίπρας; Είχε το ένα τέταρτο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Μύθος 10: Για κόκκινα δάνεια. Σήμερα είναι στο 9,7%. Οι καταθέσεις είναι αυξημένες κατά 48 δισ. ευρώ. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του επεσήμανε πως «ο κ. Τσίπρας είναι παραλυτικά προσκολλημένος στις αυταπάτες, τις ψευδαισθήσεις, τις ιδεολογικές εμμονές, την πολιτική ανευθυνότητα». «Προτιμώ τους σκληρούς, τους έντιμους, τους έντονους διαλόγους, προς όφελος της κοινωνίας, παρά να επιβάλλουμε capital control στους πολίτες. Ο κ. Τσίπρας θα μείνει στην ιστορία, ως ο πρωθυπουργός των capital controls», συμπλήρωσε. Τσίπρας: Αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη«Η σημερινή συζήτηση έχει ένα ελπιδοφόρο μήνυμα να δώσει προς τον ελληνικό λαό. Αυτός ο προϋπολογισμός θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησης Μητσοτάκη» τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας. «Άρα, θα είναι και ένας προϋπολογισμός που δεν θα εφαρμοστεί», όπως είπε, καθώς «πολύ σύντομα μια νέα προοδευτική κοινοβουλευτική πλειοψηφία θα βρίσκεται σε αυτά εδώ τα έδρανα», εκτίμησε. Αναφερόμενος στην κατάσταση που παρέλαβε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, «ήταν η δική σας παράταξη και οι αποτυχίες σας που οδήγησαν σε μια τρομακτική δημοσιονομική προσαρμογή», όπως τόνισε ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. «Νομίζετε ότι σε αυτή τη χώρα η ιστορία ξεκινά από το 2015» διερωτήθηκε ο κ. Τσίπρας, κατηγορώντας την ΝΔ ότι παρέδωσε στο ΣΥΡΙΖΑ «μια χώρα χρεοκοπημένη». Η διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ «αντιμετώπισε την κρίση που εσείς φτιάξατε στον ελληνικό λαό, τη δική σας την κρίση» δήλωσε, εστιάζοντας στην «εντιμότητα». Παράλληλα, «μας παραδώσατε μια χώρα πνιγμένη στα χρέη και την ανυποληψία, σας παραδώσαμε μια χώρα με έξοδο στις αγορές» ανέφερε, σχετικά με την κατάσταση της χώρας το 2019 και υποστήριξε πως «ξαναγυρίσατε την πλειοψηφία των πολιτών σε μαύρες μέρες». Πράγματι σας έτυχε η πανδημία και καταγράψετε και εκεί αρνητικό ρεκόρ», όπως τόνισε, «γιατί αφήσατε το ΕΣΥ στην μοίρα του». Ακόμη εγκάλεσε την κυβέρνηση για ανεπάρκεια και ιδιοτέλεια στη διαχείριση της πανδημίας και υποστήριξε ότι «σε ημέτερους και απευθείας αναθέσεις πήγαν τα λεφτά», ισχυριζόμενος ότι η μεγάλη πλειοψηφία «όχι μόνο δεν αισθάνθηκαν την ενίσχυση, αλλά σήμερα στην κυριολεξία, αδυνατούν να επιβιώσουν». «Η ακρίβεια έγινε αβάσταχτη για το μέσο νοικοκυριό» Αναφορικά με την ενεργειακή και πληθωριστική κρίση, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ ισχυρίστηκε ότι «η ακρίβεια έγινε αβάσταχτη για το μέσο νοικοκυριό», προσθέτοντας πως «με τις επιλογές σας συνεχώς πολλαπλασιάζετε τις συνέπειες της κρίσης», όπως είπε. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ Κατρίνης: Η κυβέρνηση παρουσιάζει πλασματική εικόνα για την οικονομίαΔριμεία επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε από το βήμα της βουλής, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του για τον προϋπολογισμό, ο επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης. Στην κριτική του εστίασε σε θέματα οικονομίας, λέγοντας ότι παρουσιάζεται μια πλασματική εικόνα από την κυβέρνηση. «Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν το μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του», υποστήριξε ο κ. Κατρίνης. Όπως συγκεκριμένα είπε, για τον προϋπολογισμό και την πραγματική εικόνα της ελληνικής οικονομίας, ο κ.Κατρίνης επεσήμανε ότι οι παραγωγικές επενδύσεις στη χώρα μειώθηκαν, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε 63,2% και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αυξήθηκε κατά 4,7 δις ευρώ. Το 55% των θέσεων εργασίας που δημιουργούνται είναι θέσεις μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης, με μισθούς κάτω των 400 ευρώ. Τα 41 πρώτα δάνεια του Ταμείου που εγκρίθηκαν, δόθηκαν σε πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, μετά από αξιολόγηση που αφέθηκε εν λευκώ στις τράπεζες. Επιπλέον, σημείωσε ότι το δημόσιο χρέος σήμερα είναι μεγαλύτερο κατά 3 δις ακόμα και από το δημόσιο χρέος πριν γίνει το PSI. Οι Έλληνες πληρώνουν έμμεσους φόρους για τα καύσιμα, δυο φορές μεγαλύτερους από τους αντίστοιχους χωρών της ΕΕ. Η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων πολιτών είναι ανυπεράσπιστη απέναντι στην ακρίβεια και στην αισχροκέρδεια. Δήλωσε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των πολιτών έχει εγκλωβιστεί στον κυκεώνα του ιδιωτικού χρέους που ξεπερνά τα 270 δις ευρώ, 1.200.000 είναι τα κόκκινα δάνεια, ενώ 4.200.000 πολίτες χρωστάνε στην Εφορία. «Όλα αυτά τα προβλήματα που αφορούν το μέσο πολίτη, τους κανονικούς ανθρώπους, δεν τα γνωρίζουν ο κ.Μητσοτάκης και οι υπουργοί του». Γνωρίζουν, όμως, ανθρώπους σαν τον κ.Πάτση, που μπορεί να δανείζεται προνομιακά από τις τράπεζες για να πλουτίσει πάνω στους κόπους μιας ζωής χιλιάδων πολιτών, μέσα από πλειστηριασμούς κύριας κατοικίας. Γνωρίζουν τους παρόχους ρεύματος και φυσικού αερίου που καταγράφουν το δεύτερο υψηλότερο ποσοστό κέρδους στην Ευρώπη, πουλώντας ρεύμα σε διπλάσιες τιμές από ό,τι το αγόρασαν στο χρηματιστήριο ενέργειας. Και επειδή τους γνωρίζουν, δεν τους αγγίζουν. Τα μεγάλα οικονομικά συμφέροντα αποτελούν την ιερή αγελάδα. Διαβάστε τη συνέχεια εδώ Κουτσούμπας: Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να επιβάλει το τέλος των αντιλαϊκών προϋπολογισμών«Όσα κοσμητικά επίθετα κι αν βάλετε μπροστά από τον Προϋπολογισμό, κανένα δεν αναιρεί την πραγματικότητα, αυτή που καταλαβαίνουν γιατί την ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο: Ότι αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός Προϋπολογισμός, όπως τέτοιος ήταν όποιος και αν τους εισηγήθηκε» τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή επί του Προϋπολογισμού. «Το ζητούμενο είναι, να είναι ένας από τους τελευταίους αντιλαϊκούς Προϋπολογισμούς και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμία αστική πολιτική δύναμη. Μπορεί να το κάνει πράξη με την πάλη του, αν αποφασίσει, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς γι’ αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις» πρόσθεσε. Επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι προεκλογικός, αποδεικνύεται ξανά, πως τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κεντρικές πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας, είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα και συγκεχυμένα. Όπως, ανέφερε στη συνέχεια, «αυτός είναι και ο λόγος που η πολιτική αντιπαράθεση έχει μπόλικη από την μπόχα και δυσωδία που αναδύεται από όλες τις υποθέσεις των τελευταίων ημερών».Αναφερόμενος στις υποκλοπές, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι όλα τα άλλα κόμματα επί χρόνια, είτε ενίσχυσαν, είτε ανέχτηκαν «το κράτος-υποκλοπέα, το κράτος-χαφιέ», ενώ πρόσθεσε με αφορμή την περίπτωση της Ε. Καϊλή, ότι «η ίδια η ΕΕ λειτουργεί ως φυτώριο σκανδάλων με τη δράση των θεσμοθετημένων επιχειρηματικών λόμπι, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο, Οδηγίες και άλλα σχετικά κείμενα, γράφονται πολλές φορές απ’ ευθείας ή καθ’ υπαγόρευση εκπροσώπου τέτοιων λόμπι και στη συνέχεια υπογράφονται και κατατίθενται ως τροπολογίες από ευρωβουλευτές».Διαβάστε τη συνέχεια εδώ Βαρουφάκης: «Φούσκα» η ανάπτυξη και θα σκάσει στην αγορά των ακινήτωνΝα αποδομήσει τον προϋπολογισμό και τα στοιχεία για την πορεία της εθνικής οικονομίας επιχείρησε ο γγ του ΜεΡΑ25 Γιάνης Βαρουφάκης λέγοντας μεταξύ άλλων πως η ανάπτυξη είναι «φούσκα». Ανοίγοντας τον κύκλο τοποθετήσεων των πολιτικών αρχηγών για τον κρατικό προϋπολογισμό του 2023 στην Ολομέλεια της Βουλής είπε «δημιουργείται νέος οχετός κόκκινων δανείων και ασφαλιστικό κενό που εγγυώνται το βάθεμα της κρίσης, την αποεπένδυση και το συνεχιζόμενο φευγιό των νέων μας» για να προσθέσει «Φούσκα είναι η ανάπτυξη που ευαγγελίζεστε, την δημιούργησε το λεφτόδεντρο της Φρανκφούρτης». Ο κ. Βαρουφάκης εκτίμησε ότι η «φούσκα» θα σκάσει στην αγορά των ακινήτων ενώ παράλληλα υποστήριξε ότι «φούσκα» αποτελεί και η μείωση του δημόσιου χρέους. «Ο κόσμος γνωρίζει ότι αυτό για το οποίο θριαμβολογείτε για μείωση δημόσιου χρέους είναι λόγω αύξησης του πληθωρισμού. Παραπλανά το ποσοστό χρέους αναφορικά με την δυνατότητα του δημοσίου να αποπληρώνει το δημόσιο χρέος» είπε. Διαβάστε περισσότερα εδώΒελόπουλος: Προεκλογικός προϋπολογισμός που είναι γραμμένος στο πόδι«Από το 1974, όλοι οι προϋπολογισμοί έχουν πέσει έξω και είμαι βέβαιος ότι και με αυτόν τον προϋπολογισμό θα γίνει το ίδιο», είπε ξεκινώντας την ομιλία του στη Βουλή, κατά τη συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου του Προϋπολογισμού, του έτους 2023, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, ενώ έκανε λόγο «για προεκλογικό προϋπολογισμό που είναι γραμμένος στο πόδι, και περιλαμβάνει ψεύτικα νούμερα». Αναφερόμενος στην οικονομία είπε πως ο ίδιος από το 2020 είχε αναφέρει ότι «έρχεται πείνα και ενεργειακή κρίση» και εκτίμησε, επικαλούμενος δημοσιεύματα του διεθνούς Τύπου, πως το 2023, «έρχεται Αρμαγεδδών». Εξέφρασε τη διαφωνία του με την επιβολή φόρων κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον φόρο κληρονομιάς. «Όλες οι κυβερνήσεις μέχρι τώρα φτιάξατε ένα ληστρικό κράτος φόρων. Είκοσι φόροι ταλανίζουν τους πολίτες», είπε και τόνισε: «Ποτέ δεν κατάλαβα το νόημα που έχει ο φόρος κληρονομιάς, από τη στιγμή που υπάρχει ο ΕΝΦΙΑ. Ο πολίτης πληρώνει φόρο όταν αγοράζει ένα ακίνητο, πληρώνει φόρο επειδή διατηρεί το ακίνητο, πληρώνει φόρο και επειδή μεταβιβάζεται μετά θάνατον. Τα τελευταία πενήντα χρόνια δεν είστε ικανοί να παράγετε πλούτο για τους Έλληνες και παράγετε μόνο φόρους». Στην ομιλία του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα κόκκινα δάνεια στις εταιρείες διαχείρισης αυτών των δανείων και στους πλειστηριασμούς. «Υπάρχουν, τώρα που μιλάμε, 700.000 κόκκινα δάνεια, έχουν γίνει 53.600 πλειστηριασμοί. Το 82% έγιναν από τα funds» είπε ο κ. Βελόπουλος, «Εσείς τους φτιάξατε. ΝΔ ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ», υποστήριξε και έκανε λόγο για «ύαινες» και «ριφιφί στις ελληνικές περιουσίες». «Τα funds δουλεύουν με εγγυήσεις του ελληνικού δημοσίου και έχουν δημιουργήσει τα ίδια εταιρείες real estate. Αγόρασαν τα δάνεια με 5% έως 10% το πολύ, τα δίνουν σε εταιρείες διαχειρίσεως. Οι εταιρείες αυτές, “λοκάρουν” τα “καλά ακίνητα”, δεν προχωρούν σε ρυθμίσεις, επιλέγουν τους πλειστηριασμούς που πολλές φορές είναι άγονοι ώστε να πάρουν το ακίνητο οι ίδιοι ή οι φίλοι τους. Αυτό λέγεται κλοπή της ελληνικής περιουσίας. Δείχνει ανυπαρξία ενός πολιτικού συστήματος που είναι ποδηγετημένο στα συμφέροντα, στους ολιγάρχες, στους τραπεζίτες. Όλοι όσοι έκαναν funds», συνέχισε, «έχουν σχέση με το παλιό τραπεζικό σύστημα και με όλα τα πολιτικά κόμματα. Πού είναι το κράτος να μπει ανάμεσα στον πολίτη και σ’ αυτό το αρπακτικό;» διερωτήθηκε ο κ. Βελόπουλος. Στη συνέχεια ανέγνωσε κατάλογο εταιρειών και στελεχών τους από τον οποίο σύμφωνα με τον ίδιο προκύπτει η σχέση των εταιρειών με το τραπεζικό και το πολιτικό σύστημα και τον κατέθεσε στα πρακτικά της Βουλής. «Αν τολμάς να λες ονόματα, σημαίνει ότι δεν φοβάσαι. Αν δεν τολμάς φοβάσαι» τόνισε. Αναφερόμενος στο δημογραφικό πρόβλημα επικαλέστηκε τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ. «Έχουμε αύξηση του αριθμού των θανάτων τις πρώτες 39 εβδομάδες του 2022 κατά 12.972. Μιλάμε για αύξηση 13,7% σε σχέση με τις χρονιές πριν την πανδημία. Οφείλεται στο γεγονός ότι καταστρέψατε το ΕΣΥ», είπε ο κ. Βελόπουλος και πρότεινε «κάθε Έλληνας κάτω των 40 ετών, όταν παντρεύεται να δικαιούται άτοκο δάνειο 33.000 ευρώ. Εάν κάνει δύο παιδιά το δάνειο να μειώνεται κατά 1/3, αν κάνει τρία παιδιά όλο το δάνειο να χαρίζεται, και με τέσσερα παιδιά να υπάρχει δια βίου απαλλαγή από τους φόρους». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

