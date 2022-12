Γιάννης Οικονόμου: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει το market pass ή θα αποτελέσει, ξανά, εξαίρεση; H κυβέρνηση καταθέτει την Τρίτη την ρύθμιση για τη νέα στήριξη των νοικοκυριών Το ερώτημα προς τον ΣΥΡΙΖΑ αν θα υπερψηφίσει τη διάταξη για το market pass «ή αν για άλλη μια φορά θα αποτελέσει εξαίρεση;» απευθύνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με αφορμή τις αντιδράσεις από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το μέτρο που θα στηρίξει έως και 8,5 εκατομμύρια πολίτες. «Τα γεγονότα είναι μπροστά μας και τα πράγματα απλά: ο Πρωθυπουργός, ανταποκριθηκε στις απαιτήσεις της συγκυρίας και η Κυβέρνηση την Τρίτη φέρνει προς ψήφιση ρύθμιση που θα μετατρέψει τα έσοδα από την φορολόγηση των διυλιστηρίων σε άμεση ενίσχυση για 8,5 εκατομμύρια δικαιούχους. Ενίσχυση για την προμήθεια βασικών καταναλατικών αγαθών, στο ύψος του πληθωρισμού. Το αδήριτο ερώτημα είναι: θα ψηφίσει ο ΣΥΡΙΖΑ τη στήριξη των πολιτών ή, για άλλη μια φορά, θα αποτελέσει εξαίρεση;» αναφέρει χαρακτηριστικά στη δήλωσή του ο Γιάννης Οικονόμου. Είχε προηγηθεί η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Νάσου Ηλιόπουλου, στην οποία ανέφερε ότι «ο κ. Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίδομα 0,7 ευρώ την ημέρα(!) για αγορές τροφίμων ως απάντηση στον πληθωρισμό». «Κατόπιν τούτων, θα μπορούσε κανείς να πει το εξής: «Δεν μπορεί για 11 μήνες να αδειάζει η τσέπη σου, να μην μπορείς να βγεις πέρα, να μην μπορείς να διασφαλίσεις τα αυτονόητα και να περιμένεις έναν πολιτικό, τον οποιοδήποτε πολιτικάντη, προς το τέλος κυρίως όταν πλησιάζουν οι εκλογές, να έρθει να σου δώσει 1 ενώ σου έχει πάρει 10. Να ντυθεί Άγιος Βασίλης μπας και κοροϊδέψει κανέναν, να τον ξαναγελάσει για να του πάρει την ψήφο». Αν αναρωτιέστε ποιος τα έχει πει αυτά, όχι δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ ή άλλο κόμμα της αντιπολίτευσης. Δεν είναι ούτε οι «φίλοι της αριστεράς και κεντροαριστεράς» του κ. Σκέρτσου που βγήκε χθες να τους μαλώσει. Τα έχει πει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κ. Οικονόμου ως σύμβουλος του Κυριάκου Μητσοτάκη στην αξιωματική αντιπολίτευση» προσθέτει στη δήλωσή του ο Νάσος Ηλιόπουλος και καταλήγει: «Πρόκειται για τους μεγαλύτερους πολιτικούς απατεώνες όλων των εποχών». Ειδήσεις σήμερα Παρέμβαση του Κίσινγκερ – Πώς θα αποφύγουμε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, να μην αποδυναμωθεί η Ρωσία Πώς θα γίνεται η αίτηση και η πίστωση των χρημάτων του Market Pass – Παραδείγματα Ελληνοτουρκικό τετ α τετ Μπούρα – Καλίν στις Βρυξέλλες BEST OF NETWORK 18.12.2022, 13:13 18.12.2022, 11:23 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 09:11 18.12.2022, 09:12 18.12.2022, 10:30

