Γιαννακοπούλου: «Ο Ελληνικός λαός χρειάζεται πολιτικό οξυγόνο και αυτό μπορεί να το του δώσει ένα ενισχυμένο, ένα δυναμωμένο ΠΑΣΟΚ» Σύμφωνα με την κοινοβουλευτική εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ η κυβέρνηση διαλύει τις ευάλωτες ομάδες, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις Σκληρή κριτική στη κυβέρνηση άσκησε η κοινοβουλευτική εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Νάντια Γιαννακοπούλου, κατά τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού του 2023 στη βουλή, κατηγορώντας την ότι προσπαθεί να ωραιοποιήσει την οικονομική κατάσταση της χώρας ενώ την ίδια ώρα διαλύει τις ευάλωτες ομάδες, τα νοικοκυριά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, όπως είπε. Στην επίθεση που εξαπέλυσε ο Βουλευτής της ΝΔ, Χάρης Θεοχάρης, ότι το ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησε τη χώρα και ότι είναι παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ, απάντησε στα πλαίσια της δευτερολογίας της η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νάντια Γιαννακοπούλου. Η κα. Γιαννακοπούλου στην απάντηση της επισήμανε, ότι «ο Ελληνικός λαός ξέρει πολύ καλά ότι η χρεοκοπία της χώρας έχει ονοματεπώνυμο και αυτό είναι η διακυβέρνηση Καραμανλή, όπου ενώ ερχόντουσαν κίτρινες κάρτες από την ΕΕ για το φούσκωμα του χρέους και των ελλειμμάτων, η τότε Κυβέρνηση της ΝΔ, ήταν αυτή που διπλασίασε τις δημόσιες δαπάνες και εκτόξευσε το έλλειμμα πάνω από 15%, παρουσίασε δε ψευδή στοιχεία – τα λεγόμενα Greek statistics – και την κρίσιμη στιγμή επέλεξε να πετάξει την καυτή πατάτα της διακυβέρνησης από πάνω της και να προκηρύξει εκλογές». Παράλληλα η Κοινοβουλευτική Εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής τόνισε ότι η επίθεση του κυρίου Θεοχάρη, «εντάσσεται στα πλαίσια μια επίθεσης που δεχόμαστε όλο αυτό το διάστημα λέγοντας είτε ότι το ΠΑΣΟΚ χρεοκόπησε την χώρα, είτε ότι έχει γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Επίθεση που ξεκίνησε όταν αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο των υποκλοπών, ενώ μέχρι τότε ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ που έλεγε ότι το ΠΑΣΟΚ θα πάει με την ΝΔ. Εμείς επιλέγουμε την αυτόνομη πορεία μας.” Και συνέχισε λέγοντας ότι “δεν θα έκανα αυτή την αναφορά κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, όμως δεν μπορούμε να πορευτούμε σοβαρά προς το μέλλον χωρίς την ιστορική μνήμη και κυρίως την ιστορική αλήθεια. Χωρίς να έχουμε καταλάβει τι συνέβη στη χώρα μας 12 χρόνια πριν και όταν η Ελληνική κοινωνία πληρώνει ακόμη το μάρμαρο. Χωρίς να έχουμε καταλάβει ποιες είναι οι ευθύνες! Ποια τα τεράστια λάθη που στοίχισαν ακριβά! Πως δεν θα τα επαναλάβουμε». Στην συνέχεια η κα. Γιαννακοπούλου άσκησε κριτική στον υπό συζήτηση προϋπολογισμό που κατέθεσε η Κυβέρνηση, αναφέροντας ότι «τα οποία μέτρα έχουν παρθεί, δεν είναι εκείνα τα ριζικά μέτρα που θα μπορούσαν να ανασχέσουν όλο αυτό το κύμα ακρίβειας. Δεν στοχεύουν στην αντιμετώπιση των ανισοτήτων. Με άλλα λόγια, δεν λύνουν το πρόβλημα!! Και επειδή υπάρχει μια γενικότερη επισφάλεια, εμείς επιμένουμε σε κάποια μέτρα που θα μπορέσουν πιο άμεσα και ορατά να στηρίξουν καλύτερα κοινωνία. Δεν είναι εμμονή! Επιμένουμε σε αυτά τα μέτρα πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία, από όταν άρχισε να ανεβαίνει ο πληθωρισμός και το κόστος ενέργειας». Ενώ κλείνοντας την δευτερολογία της η κα. Γιαννακοπούλου τόνισε την ανάγκη αναλογικής συνεισφοράς όλων στην αντιμετώπιση της κρίσης, λέγοντας ότι “αυτά τα χρόνια υπάρχουν κλάδοι που έχουν υπερκέρδη. Δεν είμαστε ενάντια στην επιχειρηματική δραστηριότητα, ούτε στην παραγωγή κερδών από τις επιχειρήσεις αλλά δεν μπορούν κάποιοι να έχουν υπερκέρδη όταν η κοινωνία ταλανίζεται και οι Έλληνες πολίτες είναι αυτοί που αποκλειστικά καλούνται να πληρώνουν το μάρμαρο της κρίσης!! Για να σταθεί, να είναι όρθια η κοινωνία ο καθένας πρέπει να συνεισφέρει ανάλογα. Άρα είναι σημαντικό οι πάροχοι ενέργειας, τα διυλιστήρια, τα supermarket, οφείλουν να συνεισφέρουν. Ενώ και οι τράπεζες, οι οποίες με τις θυσίες του ελληνικού λαού ανακεφαλαιοποιήθηκαν ώστε να μπορούν να υπάρχουν σήμερα, πρέπει να συνεισφέρουν με ρυθμίσεις αποπληρωμής δανείων, και πιθανά και με την φορολόγηση των υπερκερδών τους όπως γίνεται σε άλλες χώρες. Και αφήστε τα επικοινωνιακά «μπινελίκια», όπως διαρρέεται, όταν τόσα χρόνια δεν κάνατε τίποτα. Αρκετά με την επικοινωνία, φέρτε αποτελέσματα. Η λογική παροχών έχει συγκεκριμένα όρια αντοχής εκτός εάν θέλετε απλά να τη βγάλετε ως τις εκλογές. Το θέμα είναι να συνεισφέρουν κ αυτοί που έχουν βγάλει υπερκέρδη! Και θα επιμείνουμε σε αυτό μέχρι να γίνει πράξη. Σταματήστε λοιπόν το δήθεν αλάνθαστο, ότι εσείς τα ξέρετε και τα καταλαβαίνετε όλα, και παίρνετε μέτρα – ημίμετρα, ενώ ότι λένε οι άλλοι είναι ανεφάρμοστα και ακοστολόγητα, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Όλοι θα κριθούμε, πολύ σύντομα στις εκλογές! Ο Ελληνικός λαός έχει καταλάβει και ξέρει ότι εσείς έχετε αποτύχει στη διαχείριση των κρίσεων, είστε εκτεθειμένοι με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο Ελληνικός λαός ξέρει ότι ο λαϊκισμός και ισοπεδοτισμός του ΣΥΡΙΖΑ το μόνο που προσφέρει είναι να σας δίνει bonus. Ο Ελληνικός θέλει μια εναλλακτική! Θέλει πολιτικό οξυγόνο! Και αυτό μπορεί να του το δώσει μόνο μια σοβαρή Σοσιαλδημοκρατική εναλλακτική πρόταση που θα πολεμά τις ανισότητες και θα ακολουθήσει μια άλλη φιλολαϊκή σοβαρή πολιτική. Και αυτή την πολιτική μπορεί να τη φέρει και να την εφαρμόσει μόνο ένα ενισχυμένο και δυναμωμένο ΠΑΣΟΚ! ” Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Θλίψη στο Ρέθυμνο για την 30χρονη Ζέφη που βρήκε τραγικό θάνατο ενώ έτρωγε Τραπεζικό «μαχαίρι» στις προμήθειες: Ποιες καταργούνται και ποιες μειώνονται BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

