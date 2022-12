Γιώργος Γεραπετρίτης για εκλογές: Νομίζω ότι το αρνάκι στο χωριό θα το φάμε με ησυχία

Για το πότε θα διεξαχθούν οι εκλογές ρωτήθηκε το πρωί της Κυριακής (18/12) ο υπουργός Επικρατείας, Γιώργος Γεραπετρίτης, λίγες ώρες μετά την υπερψήφιση του προϋπολογισμού για το 2023. «Νομίζω ότι το αρνάκι στο χωριό θα το φάμε με ησυχία. Η αίσθησή μου είναι ότι οι εκλογές θα γίνουν στην ολοκλήρωση της τετραετίας» ήταν η πρώτη απάντηση που έδωσε ο κ. Γεραπετρίτης μιλώντας στον ΣΚΑΪ. Όπως πρόσθεσε «εμείς στην κυβέρνηση δεν έχουμε σηκώσει τα μολύβια. Η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη εγρήγορση. Εγώ προσωπικά δεν θα πόνταρα ούτε ένα ευρώ ότι θα έχουμε σύντομα εκλογές το προσεχές διάστημα». Το βράδυ του Σαββάτου (17/12), λίγα λεπτά μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης βρέθηκε στην αίθουσα των κοινοβουλευτικών συντακτών για τις καθιερωμένες χριστουγεννιάτικες ευχές, με τους δημοσιογράφους να τον ρωτούν εάν θα βρεθεί εκτός Αθηνών τις μέρες των Χριστουγέννων. Όπως τόνισε ο πρωθυπουργός θα πάει στο βουνό και πιο συγκεκριμένα στο Μέτσοβο, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στο βουνό παίρνει αποφάσεις. Υπενθυμίζεται ότι κάτι ανάλογο είχε κάνει και το 2019, όταν πήρε τις τελικές του αποφάσεις για το πρόσωπο που θα πρότεινε για την προεδρία της Δημοκρατίας ενώ τώρα ο πρωθυπουργός εκτιμάται ότι θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις όσον αφορά το χρόνο των εκλογών. Σύμφωνα - αρμόδιες πηγές, οι πρώτοι μήνες του 2023 αποκλείονται, με αποτέλεσμα το πιθανό χρονικό διάστημα να είναι από Μάρτιο και μετά. «Χρονιά πολλά. Να ξεκουραστείτε γιατί το επόμενο διάστημα μας περιμένει πολλή κοινοβουλευτική δουλειά. Θα πάω στην Ήπειρο», τόνισε χαρακτηριστικά ο κ. Μητσοτάκης και στη συνέχεια όταν δημοσιογράφος τον ρώτησε «θα πάτε στην Πρέβεζα;», απάντησε πως «στο βουνό παίρνονται οι αποφάσεις. Θα πάω στο Μέτσοβο. Έχουμε αποφάσεις να πάρουμε». Ειδήσεις σήμερα: Μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια από «food pass» και «Καλάθι του Νοικοκυριού» Περικλής Κονδυλάτος για Εύα Καϊλή: «Υποχρέωσή μας να στηρίξουμε μια Ελληνίδα ως εκπρόσωπο της πατρίδας μας» Το κόλπο με την ΜΚΟ που τελικά «έκαψε» Παντζέρι, Καϊλή και Τζιόρτζι και το Κατάρ

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )