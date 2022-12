Δενδροφύτευση στην Πεντέλη – Δένδιας: «Το περιβάλλον, η τεράστια πρόκληση για την ανθρωπότητα του 21ου αιώνα» «Θέλουμε να δημιουργήσουμε περιβαλλοντική συνείδηση, κυρίως στους νέους ανθρώπους» τόνισε ο υπουργός Εξωτερικών Στην τελευταία δενδροφύτευση για το 2022 της πρωτοβουλίας «Όλοι Μαζί Μπορούμε», στην Πεντέλη, συμμετείχε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας.Το περιβάλλον είναι η τεράστια πρόκληση που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα στον 21ο αιώνα, διεμήνυσε από την Πεντέλη ο Ν. Δένδιας. «Δεν είναι μόνο εδώ ότι βοηθάμε να αναπνεύσει η Αττική, η Αθήνα, ότι η Πεντέλη παίρνει πάλι ζωή, είναι ότι δημιουργούμε περιβαλλοντική συνείδηση κυρίως στους νέους ανθρώπους. Αν δεν προστατεύσουμε το περιβάλλον, η ανθρωπότητα δεν θα πάει μπροστά» τόνισε επίσης ο υπουργός Εξωτερικών. Τέλος, ο Νίκος Δένδιας δεσμεύθηκε πως θα επιστρέψει και μόνος του «για να δω τι γίνονται τα παιδιά μου», όπως είπε χαρακτηριστικά. Ειδήσεις σήμερα Παρέμβαση του Κίσινγκερ – Πώς θα αποφύγουμε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, να μην αποδυναμωθεί η Ρωσία Πώς θα γίνεται η αίτηση και η πίστωση των χρημάτων του Market Pass – Παραδείγματα Ελληνοτουρκικό τετ α τετ Μπούρα – Καλίν στις Βρυξέλλες BEST OF NETWORK 18.12.2022, 13:13 18.12.2022, 16:54 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 16:26 18.12.2022, 16:28 18.12.2022, 16:00

