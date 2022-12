Θεοδωρικάκος: «Αφήνουμε το ρεσιτάλ μίσους του ΣΥΡΙΖΑ στην κρίση των Ελλήνων» Η απάντησή του στους προσβλητικούς χαρακτηρισμούς για τους αστυνομικούς της ΕΛ.ΑΣ. από τον Τομέαρχη Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ Με ανάρτησή του στα social media ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε στην πρωτοφανή επίθεση κατά των Ελλήνων αστυνομικών, που εξαπέλυσε ο Τομέαρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, στη Βουλή: «Αφήνουμε το ρεσιτάλ μίσους και τοξικότητας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην κρίση των Ελλήνων», επισήμανε ο κ. Τάκης Θεοδωρικάκος. Αναλυτικά η ανάρτηση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη: «Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια στόματος του αρμόδιου Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, χαρακτηρίζει από βήματος της Βουλής τους Έλληνες Αστυνομικούς ως «βιαστές», «καουμπόηδες» και «δολοφόνους». Αφήνουμε το ρεσιτάλ μίσους και τοξικότητας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην κρίση των Ελλήνων». Ο ΣΥΡΙΖΑ, δια στόματος του αρμόδιου Τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, χαρακτηρίζει από βήματος της Βουλής τους Έλληνες Αστυνομικούς ως «βιαστές», «καουμπόηδες» και «δολοφόνους». Αφήνουμε το ρεσιτάλ μίσους και τοξικότητας της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης στην κρίση των Ελλήνων.— Τάκης Θεοδωρικάκος (@theodorikakosp) December 17, 2022 Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Χρήστος Σπίρτζης άσκησε κριτική στον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Τάκη Θεοδωρικάκο για την εκπαίδευση των αστυνομικών. Με αφορμή την υπόθεση του 16χρονου Κώστα Φραγκούλη, ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε σε δήλωση του κ. Θεοδωρικάκου ότι «μετά το Πέραμα, μετά τη δολοφονία του Νίκου Σαμπάνη, τους εκπαίδευσε στη ΔΙΑΣ. Πώς τους εκπαιδεύσατε, κύριοι της ΝΔ; Να βγάζουν το όπλο και να πυροβολούν καβάλα σε μια μηχανή; Είναι αυτοί οι αστυνομικοί στην Ελλάδα ή καουμπόηδες στην ‘Αγρια Δύση;» Συνέχισε μάλιστα ρωτώντας «πώς εκπαιδεύσατε τα 4.500 ρουσφέτια σας; Να βιάζουν στο Αστυνομικό Τμήμα Ομόνοιας, δίπλα στο Τμήμα Ενδοοικογενειακής Βίας, που είχε μούτρα και μιλούσε για όλους και γι’ αυτά; Δίπλα στις αφίσες για τις κακοποιημένες γυναίκες; Έτσι τους εκπαίδευσε; Πού τους εκπαιδεύσατε; Στην αίθουσα της βιβλιοθήκης στη Θεσσαλονίκη που πρέπει να πας με ομπρέλα μέσα ή στις αίθουσες που πέφτουν οι φοιτητές από τα παράθυρα γιατί δεν χωράνε;» Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967 BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

