Κουτσούμπας: Μόνο ο ίδιος ο λαός μπορεί να επιβάλει το τέλος των αντιλαϊκών Προϋπολογισμών

«Όσα κοσμητικά επίθετα κι αν βάλετε μπροστά από τον Προϋπολογισμό, κανένα δεν αναιρεί την πραγματικότητα, αυτή που καταλαβαίνουν γιατί την ζουν στο πετσί τους οι εργαζόμενοι σε αυτόν τον τόπο: Ότι αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ένας βαθιά αντιλαϊκός, ταξικός Προϋπολογισμός, όπως τέτοιος ήταν όποιος και αν τους εισηγήθηκε» τόνισε ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στην ομιλία του στη Βουλή επί του Προϋπολογισμού. «Το ζητούμενο είναι, να είναι ένας από τους τελευταίους αντιλαϊκούς Προϋπολογισμούς και αυτό δεν μπορεί να το εγγυηθεί καμία αστική πολιτική δύναμη. Μπορεί να το κάνει πράξη με την πάλη του, αν αποφασίσει, ο ίδιος ο ελληνικός λαός. Εμείς γι’ αυτό δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις» πρόσθεσε. Επισήμανε ότι παρά το γεγονός ότι ο Προϋπολογισμός αυτός είναι προεκλογικός, αποδεικνύεται ξανά, πως τα όρια μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης σε σχέση με τις κεντρικές πολιτικές που καθορίζουν τη ζωή του λαού, ειδικά στο πεδίο της οικονομίας, είναι εξαιρετικά δυσδιάκριτα και συγκεχυμένα. Όπως, ανέφερε στη συνέχεια, «αυτός είναι και ο λόγος που η πολιτική αντιπαράθεση έχει μπόλικη από την μπόχα και δυσωδία που αναδύεται από όλες τις υποθέσεις των τελευταίων ημερών». Αναφερόμενος στις υποκλοπές, σημείωσε μεταξύ άλλων, ότι όλα τα άλλα κόμματα επί χρόνια, είτε ενίσχυσαν, είτε ανέχτηκαν «το κράτος-υποκλοπέα, το κράτος-χαφιέ», ενώ πρόσθεσε με αφορμή την περίπτωση της Ε. Καϊλή, ότι «η ίδια η ΕΕ λειτουργεί ως φυτώριο σκανδάλων με τη δράση των θεσμοθετημένων επιχειρηματικών λόμπι, ενώ στο Ευρωκοινοβούλιο, Οδηγίες και άλλα σχετικά κείμενα, γράφονται πολλές φορές απ’ ευθείας ή καθ’ υπαγόρευση εκπροσώπου τέτοιων λόμπι και στη συνέχεια υπογράφονται και κατατίθενται ως τροπολογίες από ευρωβουλευτές». Είπε ότι το ίδιο το κράτος «που νόμιμα μπουκάρει στα σπίτια του λαού για να τα βγάλει στο σφυρί, που ενισχύει καταστολή και αυταρχισμό ενάντια σε ελευθερίες του λαού, είναι το ίδιο που σκοτώνει ένα 16χρονο για 20 ευρώ βενζίνη». «Καμία συγκάλυψη, καμία ανοχή στην κρατική βία και καταστολή. Καμιά ανοχή στα περιστατικά αστυνομικής βίας και αυθαιρεσίας που πολλαπλασιάζονται στο έδαφος της πολιτικής, που από τη μια ενισχύει την καταστολή απέναντι στο λαό και από την άλλη επανειλλημένα συγκαλύπτει υποθέσεις και ενόχους» υπογράμμισε, προσθέτοντας: «Μιλάμε και για την κατάργηση όλων των αντιδραστικών νόμων, αλλά και των διαφόρων ειδικών ομάδων καταστολής όπως ΔΙΑΣ, ΜΑΤ, ΔΡΑΣΗ, ΕΚΑΜ, ΟΠΚΕ, ΟΔΟΣ, Πανεπιστημιακή Αστυνομία κλπ.». «Όλα τους έχουν στόχο τον αγωνιζόμενο λαό και τη νεολαία, και εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να αναγνωρίσουμε ότι η ψήφος του ΚΚΕ στο επίδομα των 600 ευρώ, μόνο για το ένστολο προσωπικό του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, ήταν αναντίστοιχη – και μάλιστα τη στιγμή που έγινε – με την ξεκάθαρη θέση που έχει και κυρίως παλεύει το ΚΚΕ, την οποία ανάφερα και σήμερα και διατυπώθηκε και από το βουλευτή μας κατά την συζήτηση της επίμαχης τροπολογίας». Μιλώντας για τον Προϋπολογισμό, ο Δ. Κουτσούμπας υπενθύμισε ότι όταν ξέσπασε η κρίση το 2010, το ΚΚΕ είχε πει ότι «τα αδιέξοδα του καπιταλιστικού συστήματος έχουν γίνει τόσο μεγάλα, που κανένα μοντέλο ή καμιά μορφή καπιταλιστικής, αστικής διαχείρισης, δεν μπορεί να δώσει λύση και διέξοδο». Σημείωσε ότι ο ελληνικός λαός δοκίμασε στο πετσί του και την «περιοριστική» και την «επεκτατική» πολιτική και «αποδείχθηκε πως ούτε η μία, ούτε η άλλη, μπορούν να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των εργαζομένων». Όπως ανέφερε, την περιοριστική δημοσιονομική πολιτική διαδέχθηκε η επεκτατική πολιτική, όμως ούτε οι μνημονιακοί νόμοι, τα αντεργατικά μέτρα και τα χαράτσια καταργήθηκαν, ούτε οι δαπάνες του κρατικού Προϋπολογισμού που αφορούν κρίσιμες λαϊκές ανάγκες αυξήθηκαν, ενώ το «αίσχος το 95% των εσόδων να προέρχεται από τους φόρους του λαού και μόνο το 5% από το κεφάλαιο, παραμένει σε όλες τις συνθήκες και με όλες τις κυβερνήσεις». «Ανεξαρτήτως, λοιπόν, προθέσεων, όσο κανείς πίνει νερό στο όνομά της καπιταλιστικής ανάπτυξης, όσο πίνει νερό στις δεσμεύσεις της ΕΕ και προωθεί τους σχεδιασμούς της αστικής τάξης, όπως κάνει κάθε τέτοια κυβέρνηση, το αποτέλεσμα για το λαό θα είναι πάντοτε αρνητικό και καταστρεπτικό» ανέφερε χαρακτηριστικά. Μιλώντας για τις προειδοποιήσεις για επερχόμενη ακόμα βαθύτερη και συγχρονισμένη καπιταλιστική κρίση, τις αυξανόμενες πιέσεις για επιστροφή στην περιοριστική πολιτική και την επανεμφανιζόμενη απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού, σημείωσε ότι «θα αποτελέσει, μετά τις επερχόμενες εκλογές, το νέο αφήγημα πάνω στο οποίο θα στηριχθεί η περικοπή των κρατικών δαπανών, ακόμα και των σημερινών ισχνών κρατικών επιδοτήσεων κοινωνικής πολιτικής». «Οι προβλέψεις για την πορεία της εγχώριας οικονομίας, όπως αυτές που περιλαμβάνονται στον Προϋπολογισμό, για την πορεία της ελληνικής οικονομίας για το 2023, είναι εξαιρετικά αβέβαιες» είπε προσθέτοντας ότι τη «νύφη» θα πληρώσουν πάλι οι εργάτες, υπάλληλοι, βιοπαλαιστές αγρότες και μικροεπαγγελματίες». «Συνολικά, η πορεία και του τελευταίου χρόνου, αποδεικνύει, ακόμα μία φορά, αυτό που το ΚΚΕ φωνάζει όλα αυτά τα χρόνια: ότι η ανάπτυξη για το κεφάλαιο δεν σημαίνει ανάπτυξη για το λαό. Σημαίνει μόνο επιδείνωση της κατάστασης, φτώχεια, δυστυχία» ανέφερε χαρακτηριστικά και αναφέροντας σειρά παραδειγμάτων για την δραστική επιδείνωση της ζωής των εργαζομένων στην οποία οδήγησαν «τα δισεκατομμύρια ευρώ των επενδύσεων που αυξάνουν την κερδοφορία του μεγάλου κεφαλαίου», υπογράμμισε: «Η ανάπτυξή σας ήταν, είναι, και θα είναι πάντα ταξική κι ανάλγητη. Ο ίδιος ο Προϋπολογισμός της κυβέρνησης της ΝΔ είναι βαθιά ταξικός, όπως και ο χαρακτήρας της ανάπτυξης». Είπε ότι ο Προϋπολογισμός προβλέπει και φέτος νέες αυξήσεις στο σύνολο των έμμεσων φόρων, φοροαπαλλαγές για το μεγάλο κεφάλαιο, περικοπές των δαπανών του “κοινωνικού κράτους” για να επιτευχθούν δημοσιονομικά πλεονάσματα και σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος με την κρατική στήριξη, δηλαδή αφαίμαξη των φορολογούμενων, που βασίζεται στην εκτίναξη του κόστους για την εργατική λαϊκή οικογένεια, σε επιτόκια καταθέσεων που μόλις και υπερβαίνουν το 0%, όταν ο πληθωρισμός ξεπερνά το 10%, αλλά και δραστική αύξηση των πλειστηριασμών σε βάρος λαϊκών οικογενειών, και για να κινηθεί η καπιταλιστική αγορά. «Όσο για τα δήθεν ‘μπινελίκια’ στη συνάντηση του κυρίου Σταϊκούρα με τους τραπεζίτες, πού τα λέτε αυτά; Μιλημένα – ξηγημένα τα έχετε κύριε Σταϊκούρα. Όλος σας ο καημός είναι να συνεχίσουν να πληρώνουν τα λαϊκά νοικοκυριά τα δάνειά τους, απ’ αυτά που δεν έχουν» ανέφερε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στον ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι αυτός «ήταν ο ‘πρωταθλητής΄ της εκτόξευσης του ΦΠΑ. Ήταν αυτός που έφερε τα ‘κοράκια’. Είναι αυτός που επίσης υπερθεματίζει για την περιβόητη ‘πράσινη ενέργεια’ που αποτελεί βασικό εργαλείο της απελευθέρωσης της ενέργειας, κύριου παράγοντα της ενεργειακής φτώχειας και ακρίβειας». Σημείωσε ότι ΝΔ, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ δεν διαφωνούν στο νέο υπερμνημόνιο, το Ταμείο Ανάκαμψης, ούτε στη στρατηγική της πράσινης μετάβασης, ούτε και στις ΝΑΤΟικές δεσμεύσεις. Επισήμανε ακόμα, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ψηφίσει πολύ μεγάλο μέρος των νομοσχεδίων της κυβέρνησης της ΝΔ και πρόσθεσε ότι, το γεγονός πως ο ΣΥΡΙΖΑ »βάζει στο στόχαστρο μόνο τον κ. Μητσοτάκη, αφήνοντας συχνά απέξω του υπόλοιπους υπουργούς» για να συμπληρώσει: «Πόσο πιο καθαρά πια, να μας πείτε πως εσείς θα μπορούσατε να βρεθείτε σε μια κυβέρνηση με τη ΝΔ, αλλά χωρίς τον Μητσοτάκη;». Χαρακτήρισε μεταξύ άλλων, «αποπροσανατολιστική και ψευδεπίγραφη» την κριτική διαφόρων δυνάμεων, όπως του ΜέΡΑ 25 και τόνισε ότι «το πρόβλημα του ελληνικού λαού δεν είναι ότι έχει μετατραπεί η χώρα σε χρεο-δουλοπαροικία». Η αναγόρευση του χρέους σαν τον πυρήνα του προβλήματος, σαν το πραγματικό αίτιο των δεινών που πέφτουν πάνω στις πλάτες του ελληνικού λαού, σαν γενεσιουργό αιτία της κρίσης, είναι βολική μόνο στο σύστημα, επεσήμανε ο γ.γ. του ΚΚΕ. «Βολεύει την άρχουσα τάξη να συγκαλύπτονται τα τεράστια κέρδη του τουριστικού κεφαλαίου, των τραπεζών, των ενεργειακών ομίλων, των εφοπλιστών, που προέρχονται από την αφαίμαξη των εργαζομένων. Βολεύει να αποδίδεται στο χρέος η εκδήλωση της καπιταλιστικής κρίσης». Ο Δ. Κουτσούμπας είπε ότι η κριτική του ΚΚΕ στην κυβέρνηση και στον Προϋπολογισμό «δεν αφορά τα επιμέρους, αλλά τα κύρια, δηλαδή όλες εκείνες τις αιτίες που διαμορφώνουν και το ίδιο το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Δηλαδή, τον δρόμο ανάπτυξης υπέρ του κεφαλαίου και τις δεσμεύσεις της ΕΕ.». «Κι επειδή ακριβώς, το ΚΚΕ έχει θέσεις και πρόγραμμα εναντίωσης με τα κεντρικά, τα βασικά ζητήματα, γι’ αυτό κι αποτελεί την καλλίτερη εγγύηση στον αγώνα και για τα επιμέρους», σημείωσε. Τόνισε ότι η προστασία του λαϊκού εισοδήματος, η προστασία της λαϊκής στέγης από τους πλειστηριασμούς, ταυτόχρονα με την διεκδίκηση της καθολικής απαγόρευσης πλειστηριασμών λαϊκής κατοικίας και με πλαφόν στις εταιρίες διαχείρισης, για πώληση των υποθηκευμένων ακινήτων στους ιδιοκτήτες τους, στην τιμή που το αγόρασαν, ο στόχος της φθηνής ενέργειας σήμερα, απαιτεί σύγκρουση με την ίδια την υπάρχουσα ασυδοσία της καπιταλιστικής κερδοφορίας, απαιτεί αγώνα για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. «Μπροστά στον αγώνα για όλα αυτά, με συνέπεια, συνέχεια και δυναμισμό, χωρίς ‘ναι μεν αλλά’ μπαίνει το ΚΚΕ. Γι’ αυτό και καλεί το λαό να μην προσδοκά λύσεις από διάφορους κυβερνητικούς ‘σωτήρες’ και ‘προστάτες’. Το σύνθημα ‘μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό’ που επαναλαμβάνουμε συνεχώς το τελευταίο διάστημα, είναι εξαιρετικά επίκαιρο και, όπου δοκιμάστηκε, οι εργαζόμενοι κι ο λαός είχαν σημαντικές νίκες, σημαντικές κατακτήσεις. Σε αυτό το σύνθημα, το ΚΚΕ είναι το κόμμα που δίνει περιεχόμενο, ζωντάνια, προοπτική. Εξυπακούεται, ότι για όλους αυτούς τους λόγους, και άλλους που ανέπτυξαν αυτές τις μέρες όλοι οι βουλευτές του ΚΚΕ λέμε 'Όχι' στον αντιλαϊκό Προϋπολογισμό σας» κατέληξε στην ομιλία του ο Δ. Κουτσούμπας.

