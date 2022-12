Μητσοτάκης: Επαναπατρισμός των Γλυπτών του Παρθενώνα, όπως έγινε με το θραύσμα Fagan

Στο έργο της κυβέρνησης κατά την εβδομάδα που πέρασε αφιερώνει την ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στέκεται, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα του επαναπατρισμού τριών θραυσμάτων από το Βατικανό. Γράφει ειδικότερα ότι για την επιστροφή «είχαν προηγηθεί γραπτές και προφορικές συνεννοήσεις του υπ. Πολιτισμού και του Μουσείου της Ακρόπολης με το Βατικανό, ενώ καταλυτική ήταν η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. » Πιστεύω -και εργαζόμαστε γι’ αυτό- ότι μπορεί να βρεθεί και μια λύση για τα Παρθενώνια Γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ώστε να γίνει πραγματικότητα η επανένωσή τους. Ο τρόπος που χειρίστηκε το ΥΠΠΟΑ την οριστική επιστροφή του θραύσματος Fagan αποτελεί καλή πρακτική που υποδεικνύει τον τρόπο του επαναπατρισμού. Μια win-win λύση». Ο πρωθυπουργός αναφέρεται ακόμη στην ψήφιση του προϋπολογισμού, το «market pass», τα τραπεζικά επιτόκια, τις δομές μεταναστών και τα προγράμματα για τους αστέγους. Η ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη: Την εβδομάδα που πέρασε, κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον Προϋπολογισμό, η σκέψη μου πήγε πίσω στα χρόνια της κρίσης. Πόσο φορτισμένη ήταν η ατμόσφαιρα στη Βουλή κατά τη διάρκεια της συζήτησης αυτής. Πόσο δύσκολο ήταν για όλους μας – είτε βρισκόμασταν σε θέση κυβέρνησης είτε αντιπολίτευσης – να συζητάμε προϋπολογισμούς που προέβλεπαν επίπονα μέτρα λιτότητας. Σήμερα, παρ’όλες τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε, πλέον έχουμε σαν κράτος την δυνατότητα να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, όσο το δυνατόν περισσότερους. Δεν είναι καθόλου μικρό πράγμα. Και δεν πρέπει να το θεωρούμε δεδομένο. Η Ελλάδα έχει καταβάλει μεγάλη προσπάθεια για να το κερδίσει. Ο προϋπολογισμός λοιπόν που ψηφίστηκε πριν λίγες ώρες είναι ο πρώτος εκτός ενισχυμένης εποπτείας. Προβλέπει τριπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης από την υπόλοιπη ΕΕ το 2023, ενώ επιφυλάσσει και επιπλέον μέρισμα της πολιτείας προς τους πολίτες από την υπεραπόδοση της οικονομίας φέτος, ώστε να ανταπεξέλθουν στις πιέσεις του πληθωρισμού. Όπως ανακοίνωσα χθες, από τον Φεβρουάριο και για 6 μήνες, καλύπτουμε το 10% των αγορών 8.5 εκατομμυρίων πολιτών στα super market και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Η περίμετρος του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο είναι 220 ευρώ, και θα αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος, έως τα 1.000 ευρώ αγορών. Το μέτρο αυτό, σε συνδυασμό με το «καλάθι του νοικοκυριού», θα φέρει σε μία τετραμελή οικογένεια όφελος 118 ευρώ κάθε μήνα. Είναι ένα ανάχωμα στις ανατιμήσεις για την προμήθεια των προϊόντων πρώτης ανάγκης. Εδώ θέλω να σημειώσω πως το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων. Αυτή η εβδομάδα μας έφερε άλλη μία θετική είδηση, καθώς το γ’ τρίμηνο του 2022 το ποσοστό ανεργίας έπεσε στο 11,6%, παρουσιάζοντας μείωση τόσο σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο όσο και με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Δεν ξεχνάμε όμως ότι οι μακροχρόνια άνεργοι υπολογίζονται σήμερα σε περίπου 350.000. Πρόκειται για ανθρώπους που αναζητούν εργασία εδώ και πάνω από έναν χρόνο. Σε αυτούς λοιπόν στοχεύει το νέο πρόγραμμα της ΔΥΠΑ “Δουλειά για όλους” που ανακοινώθηκε αυτές τις μέρες. Ωφελούμενοι είναι εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι ηλικίας 45 ετών και άνω, και το πρόγραμμα εστιάζει σε περιοχές της Ελλάδας με υψηλή ανεργία. Μία ακόμη πρόκληση που έχουμε προσπαθήσει να αντιμετωπίσουμε είναι η αύξηση των επιτοκίων – και χαίρομαι πραγματικά που η προσπάθειά μας αυτή αποδίδει καρπούς. Μετά από συζητήσεις με τις τέσσερις μεγαλύτερες τράπεζες, συμφωνήσαμε σε ένα πρόγραμμα επιδότησης του 50% της αύξησης του επιτοκίου στεγαστικών δανείων ή δανείων μικρών επιχειρήσεων, και μάλιστα αναδρομικά, από τις 30.6.2022. Δικαιούχοι θα είναι ενήμεροι δανειολήπτες, που τα δάνειά τους δηλαδή παρουσιάζουν καθυστέρηση πληρωμής μέχρι 90 ημέρες. Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει μια ανάσα σε περίπου 30.000 ευάλωτους δανειολήπτες για έναν χρόνο. Είναι αλήθεια πως δεν είναι λίγες οι προκλήσεις που φέρνει η διεθνής συγκυρία που διανύουμε. Όμως κάποιες προκλήσεις έρχονται από το παρελθόν. Θα αναφερθώ σε τρεις από αυτές, για τις οποίες αυτή την εβδομάδα είχαμε πολύ σημαντικές ανακοινώσεις: Η πρώτη πρόκληση είναι οι αθλητικές εγκαταστάσεις που κατασκευάστηκαν για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Η Ελλάδα, καθηλωμένη από το 2010 σε μία κρίση που μας ταλαιπώρησε όλους πολύ, παραμέλησε να τις προστατεύσει, και έτσι έγιναν βορά στη φθορά του χρόνου. Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση, ξεκινήσαμε τις προσπάθειες για την αναβάθμισή τους σε όλα τα επίπεδα σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα. Με παρεμβάσεις στο Ολυμπιακό Χωριό, το ΟΑΚΑ, το Κλειστό Σπίτι του Στίβου και του Βόλεϊ στην Παιανία, τα Γραφεία στο Εθνικό Κλειστό Κολυμβητήριο Πειραιά «Πέτρος Καπαγέρωφ» και στο Μικρολίμανο, το Ολυμπιακό Κλειστό Κέντρο Άνω Λιοσίων και το Εθνικό Σκοπευτήριο Βύρωνα. Στα έργα του ΟΑΚΑ, ζήτησα να προστεθεί και πίστα αναρρίχησης που θα εξυπηρετεί της ανάγκες της εθνικής ομάδας, προς τιμήν του αδικοχαμένου Ερμή Θεοχαρόπουλου. Ήταν μία προσωπική δέσμευση που είχα αναλάβει απέναντι στους γονείς του αδικοχαμένου Ερμή. Για να σας δώσω μία ιδέα του μεγέθους του σχεδίου αυτού, αρκεί να σας πω ότι μόνο για το ΟΑΚΑ θα κινητοποιηθούν πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης, από την Περιφέρεια και από τον ιδιωτικό τομέα που αγγίζουν τα 100 εκατ. ευρώ. Είναι πια καιρός οι Ολυμπιακές μας εγκαταστάσεις να περάσουν από την εγκατάλειψη και την ερήμωση, στην άνθιση και στην ανάπτυξη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για τον Ελαιώνα. Αυτή την εβδομάδα κλείσαμε τη δομή μεταναστών του Ελαιώνα -καθώς πλέον οι μεταναστευτικές ροές είναι πολύ λιγότερες- και υπογράψαμε την παράδοση του Ελαιώνα στον Δήμο της Αθήνας ώστε να ξεκινήσει η διπλή ανάπλαση της περιοχής που θα αναβαθμίσει τη ζωή στο κέντρο της πρωτεύουσας – ένα ακόμη έργο του Ταμείου Ανάκαμψης Ελλάδα 2.0. Πρόκειται για μία περιοχή 10.000 στρεμμάτων, η οποία θα μετατραπεί σε πνεύμονα πρασίνου, πολιτισμού, οικονομικής δραστηριότητας, αλλά και αθλητισμού αφού στο κέντρο της θα ανεγερθεί το υπερσύγχρονο γήπεδο που επιτέλους θα αποκτήσει ο Παναθηναϊκός. Είναι μία ανάπλαση που θα αφήσει στο παρελθόν τις εικόνες εγκατάλειψης που βλέπουμε σήμερα. Η τρίτη πρόκληση είναι οι παλιοί και ταλαιπωρημένοι συρμοί του Ηλεκτρικού, οι οποίοι λειτουργούν από το 1984. Έχουν δηλαδή ήδη ξεπεράσει τον χρόνο ζωής τους κατά 8 χρόνια και αντιμετωπίζουν προβλήματα έλλειψης ανταλλακτικών και ελλιπούς τεχνικής υποστήριξης από την αγορά. Αυτό κάνει τη συντήρηση εξαιρετικά δύσκολη, το οποίο αυξάνει τις βλάβες αλλά και το κόστος. Και φυσικά, αυτή η κατάσταση οδηγεί σε ένα κακό επίπεδο υπηρεσιών και φοβερή ταλαιπωρία για τους πολίτες. Γι’ αυτό και την εβδομάδα που μας πέρασε, υπογράφηκε η σύμβαση μεταξύ της ΣΤΑΣΥ και της ανάδοχου εταιρίας για την αναβάθμιση 14 συρμών του Ηλεκτρικού. Οι συρμοί αυτοί θα καταστούν λειτουργικοί για άλλα 25 χρόνια, τα δρομολόγια θα γίνουν συχνότερα και οι χρονοαποστάσεις θα μειωθούν σημαντικά. Περνώντας στο χώρο του πολιτισμού, την Παρασκευή υποδεχτήκαμε με χαρά την απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου να επιστρέψει στην Ελλάδα τα τρία θραύσματα από την ζωφόρο και τη μετόπη του Παρθενώνα -τα οποία φυλάσσονταν, από τον 19ο αιώνα, στις πολύτιμες συλλογές των Μουσείων του Βατικανού. Η απόφαση αυτή δεν ήρθε τυχαία. Είχαν προηγηθεί γραπτές και προφορικές συνεννοήσεις του Υπ. Πολιτισμού και του Μουσείου της Ακρόπολης με το Βατικανό, ενώ καταλυτική ήταν η συμβολή του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου τον οποίο ευχαριστούμε θερμά. Πιστεύω -και εργαζόμαστε γι’ αυτό- ότι μπορεί να βρεθεί και μια λύση για τα Παρθενώνια Γλυπτά που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο ώστε να γίνει πραγματικότητα η επανένωσή τους. Ο τρόπος που χειρίστηκε το ΥΠΠΟΑ την οριστική επιστροφή του θραύσματος Fagan αποτελεί καλή πρακτική που υποδεικνύει τον τρόπο του επαναπατρισμού. Μια win-win λύση. Θέλω να κλείσω με το θέμα που με συγκίνησε περισσότερο αυτή την εβδομάδα. Την Δευτέρα παραβρέθηκα σε εκδήλωση για το Πρόγραμμα «Στέγαση και Εργασία για Αστέγους» του Υπουργείου Εργασίας. Στην εκδήλωση αυτή μίλησαν δύο άνθρωποι, η κα. Διονυσία και ο κ. Φώτης, οι οποίοι βρέθηκαν αντιμέτωποι με καταστάσεις πολύ δύσκολες που τους οδήγησαν στην αστεγία, όμως μέσω του προγράμματος αυτού κατάφεραν να ξανασταθούν στα πόδια τους. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που προβλέπει την επιδότηση ενοικίου, κάλυψη βασικών δαπανών για οικοσκευή και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, αλλά και ψυχοκοινωνική στήριξη. Για να βοηθήσουμε πραγματικά τους άστεγους συμπολίτες μας δεν αρκεί όμως να βρεθεί μία στέγη. Πρέπει η στέγη να συνδυάζεται με την εύρεση αξιοπρεπούς εργασίας. Γι’ αυτό και το πρόγραμμα παρέχει την πλήρη επιδότηση εργασίας για το πρώτο έτος, και επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζόμενου και του εργοδότη για το δεύτερο έτος. Και θέλω εδώ να απευθύνω μία παράκληση προς τους εργοδότες να μπουν στο πρόγραμμα αυτό. Να δώσουν μία ευκαιρία σε έναν συμπολίτη μας που την χρειάζεται όσο κανένας άλλος. Να βοηθήσουν ώστε να έχουμε περισσότερες καλές ιστορίες όπως της κυρίας Διονυσίας και του κύριου Φώτη. Οι ιστορίες τους με συγκίνησαν. Και μέσα στην τοξικότητα του πολιτικού διαλόγου, στο τέλος της ημέρας, ήταν τα δικά τους λόγια που έμειναν στη σκέψη μου όλη την εβδομάδα. Μαζί με την ελπίδα πως θα καταφέρουμε μέσα από το πρόγραμμα αυτό να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Αυτό είναι που πραγματικά δίνει αξία στις προσπάθειές μας. Σας ευχαριστώ θερμά που φτάσατε μέχρι το τέλος της ανάρτησης αυτής. Θέλω να σας αφήσω με ένα χριστουγεννιάτικο τραγούδι, το Driving home for Christmas του Chris Rhea. Και με την ευχή, του χρόνου τέτοια εποχή, πολλοί (οι περισσότεροι ελπίζω, όλοι θα ήθελα!) από όσους είναι σήμερα άστεγοι, να μπορούν να χαμογελάνε ακούγοντάς το, καθώς επιστρέφουν από τη δουλειά τους στο σπίτι τους. Ειδήσεις σήμερα Μαρούσι: Ο πατέρας της 23χρονης αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο πριν την άγρια δολοφονία από την 17χρονη Κατάρ-gate: Το κόλπο με την ΜΚΟ και ο ρόλος Παντζέρι, Καϊλή και Τζόρτζι Market Pass: «Μποναμάς» Μητσοτάκη και μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια

