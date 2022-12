Μητσοτάκης: Οι πολίτες βλέπουν την πρόοδο των 3,5 ετών και θυμούνται την αφαίμαξη της μεσαίας τάξης επί ΣΥΡΙΖΑ

Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για έξι μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την φορολόγηση των κερδών των διϋλιστηρίων, είπε ο πρωθυπουργός στην ομιλία του. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθετήθηκε για όσα έχει πετύχει η κυβέρνηση στο οικονομικό πεδίο στο διάστημα των τελευταίων 3,5 ετών και έδωσε το στίγμα του για τη συνέχεια, μέχρι να οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες. «Λυπάμαι που ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης δεν ήταν στην αίθουσα να ακούσει τον Υπουργό Οικονομικών, ο οποίος του απάντησε με στοιχεία συγκρίνοντας τις δύο τετραετίες ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ. Κατανοώ ότι κάθε παράταξη παρουσιάζει τα στοιχεία από την οπτική γωνία που την συμφέρει. Αυτό κάνατε και εσείς κύριε Τσίπρα. Αν έκανα κ. Τσίπρα αυτό που μου ζητήσατε να προκηρύξω εκλογές αυτή η συνεδρίαση θα ήταν η τελευταία της παρούσας κοινοβουλευτικής θητείας. Αναρωτιέμαι γιατί δεν μπαίνετε στη διαδικασία να μιλήσετε όχι για το παρελθόν, αλλά για το μέλλον του τόπου. Μιλήσατε 65 λεπτά και για το τι θέλετε να κάνετε στο μέλλον, μιλήσατε μόλις 3 λεπτά. Επιβεβαιώνετε ότι ήσασταν και είστε και θα παραμείνετε κόμμα διαμαρτυρίας και όχι εξουσίας. Κόμμα της γκρίνιας και όχι του αποτελέσματος» τόνισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανεβαίνοντας στο βήμα της Ολομέλειας κατά τη συζήτηση για την «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023». Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε, στη συνέχεια, για απόδειξη προόδου της εθνικής οικονομίας τα τελευταία χρόνια: «Η επιλογή μας απόψε το βράδυ έχει ξεχωριστή βαρύτητα γιατί δεν αφορά μόνο την έγκριση του προϋπολογισμού αλλά και την ολοκλήρωση της αντίληψης που πορευτήκαμε… Με αυτά τα λόγια έκλεισα την ομιλία μου πέρυσι στον προϋπολογισμό για το 2022. Το 2022 κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και η πρόβλεψη για το 2023 είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι τριπλάσιος του Ευρωπαϊκού. Έτσι, στο τέλος του 2023, ο δημόσιος πλούτος θα έχει αυξηθεί κατά 45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2022 Παρά τις αλλεπάλληλες δυσκολίες το 2021 ήταν καλύτερο από το 2020 και το 2022 καλύτερο από το 2021. Και σήμερα είμαι εδώ για να διαβεβαιώσω ότι το 2023 θα είναι καλύτερο από τα προηγούμενα χρόνια. Και θα ολοκληρώσουμε τον πρώτο κύκλο ανάπτυξης και ευημερίας. Τονίζω και θυμίζω ότι πριν από δέκα ημέρες το Eurogroup ενέκρινε εκταμίευση 725 εκατ. ευρώ από κέρδη τραπεζών. Οι αρχές που διαπνέουν τον τέταρτο προϋπολογισμό της κυβέρνησης είναι ανάπτυξη στην οικονομία και φροντίδα στην κοινωνία. Ώστε το 2023 να είναι δυναμικό και ελπιδοφόρο, ολοκληρώνοντας τον πρώτο θετικό κύκλο μιας πραγματικά νέας Ελλάδας. Το 2022 κλείνει με ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ σχεδόν διπλάσιο του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Και η πρόβλεψη για το 2023 είναι ότι ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι τριπλάσιος του Ευρωπαϊκού. Έτσι, στο τέλος του 2023, ο δημόσιος πλούτος θα έχει αυξηθεί κατά 45 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2018. Στη διεθνή ύφεση, απαντάμε με ανάπτυξη». «Στην διεθνή ύφεση εμείς απαντάμε με ανάπτυξη. Όχι μόνο με ποσοτική μεγέθυνση αλλά και ποιοτική. Διαφοροποιείται ο παραγωγικός ιστός. Οι εξαγωγές μας καταρρίπτουν το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Όπως κι οι ξένες επενδύσεις. Όσες έγιναν σε 9 μήνες του 2022, ισοδυναμούν με το σύνολο του 2021. Ενώ πλέον την Ελλάδα εμπιστεύονται παγκόσμιοι κολοσσοί: η Amazon, η Microsoft, η Pfizer, η Digital Realty. Στο τέλος του 2023 το δημόσιο χρέος θα κινείται στο 160% του ΑΕΠ, έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Ενώ το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος με πρωτογενές έλλειμμα. Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2022 Πίσω από τους αριθμούς κρύβεται η αναγέννηση της ελληνικής μεταποίησης. Θα γίνει πρωταγωνιστής σε μοντέλο παραγωγικό και ανθεκτικό στο χρόνο. Η ανάπτυξη πολεμά τη μεγαλύτερη κοινωνική αδικία, που δεν είναι άλλη από την ανεργία. Έτσι οι εργαζόμενοι αγγίζουν πλέον τα 4.200.000. Έχουμε ήδη προσθέσει σχεδόν 300.000 νέες δουλειές από το 2019 και 150.000 μόνο το 2022. Το 2019 η Ισπανία είχε χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας από την Ελλάδα. Σήμερα συμβαίνει το αντίστροφο. Η ανεργία σήμερα στην Ελλάδα είναι κάτω από το 12% όταν στην Ισπανία είναι πάνω από 13%. Παράλληλα ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε 9,7% μέσα στο 2022» υπογράμμισε ο πρωθυπουργός με αναφορά στις εξαγωγές και τις ξένες επενδύσεις.Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι όλα αυτά γίνονται χωρίς η κυβέρνηση να αποκλίνει ούτε στιγμή από τις δεσμεύσεις της σε δύο μέτωπα: την ελάφρυνση των πολιτών από τους φόρους και τη στήριξή τους απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, και δεύτερον την αλλαγή της εικόνας της Ελλάδος: «Αντίθετη πορεία ακολούθησε το Δημόσιο χρέος. Στο τέλος του 2023 το δημόσιο χρέος θα κινείται στο 160% του ΑΕΠ, έχοντας τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ. Ενώ το 2022 θα είναι το τελευταίο έτος με πρωτογενές έλλειμμα. Από το 2023 η οικονομία γυρίζει σε πρωτογενή πλεονάσματα. Ανοίγει δηλαδή ο δρόμος προς την επενδυτική βαθμίδα. Για τις μειώσεις φόρου: ο ΕΝΦΙΑ μειώθηκε κατά 34%. Αυτό αφορά τους λίγους κ. Τσίπρα; Ολοι οι φορολογικοί συντελεστές μειώθηκαν. Η μείωση ασφαλιστικών εισφορών οφελεί λίγους; Όταν καταργούμε την εισφορά αλληλεγγύης ευνοούμε τους λίγους κ. Τσίπρα ή την μεσαία τάξη; Δύο φορές χορηγήθηκε έκτακτη ενίσχυση στους πιο ευάλωτους. Για την ανάσχεση του αυξημένου κόστους ζωής διοχετεύτηκαν 15,1 δις ευρώ με στοχευμένες ενέργειες. Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι το κράτος στέκετε δίπλα τους απέναντι στο άγχος του κόστους ρεύματος και των καυσίμων Ξέρω καλά γιατί δεν είμαι εδώ να ωραιοποιήσω μια κατάσταση. Η διεθνής ακρίβεια ροκανίζει το εισόδημα. Το ενεργειακό κόστος πολιορκεί τις επιχειρήσεις. Όμως εδώ και 15 μήνες η πολιτεία αποδεικνύει ό τι είναι δίπλα στην κοινωνία. Οι πολίτες το αναγνωρίζουν. Άλλοι φώναζαν για φόρους στα υπερέσοδα και άλλοι τους επέβαλαν και τους εισπράττουν. 1,4 δις ευρώ παρακρατήθηκε από τους παραγωγούς ενέργειας. Με βάση τον αλγόριθμό της ΡΑΕ υπολογίστηκε το ύψος υπερεσόδων. Πείτε μου άλλη χώρα που έκανε ότι κάναμε εμείς. Τον μηχανισμό αυτό τον απαξιώσατε. Ο μηχανισμός αυτόματης παρακράτησης των κερδών στην πηγή υιοθετήθηκε από άλλες χώρες. Το ίδιο συνέβη και με καλάθι νοικοκυριού. Δεν είναι πανάκεια η μέθοδος, όμως έχει ρίξει τις τιμές. Εχει επιτρέψει να έρθει μεγαλύτερη διαφάνεια και ανταγωνισμός στα σούπερ μαρκετ. Νομίζετε ότι δεν νοιάζει τους ευάλωτους συμπολίτες μας αυτή η διαδικασία;».O πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα, αναφορικά με τα μεγάλα έργα στη χώρα: «Το τι συμβαίνει στον τομέα των μεγάλων έργων και επενδύσεων το ξέρουν πρώτα από όλα οι πολίτες. Στο έργο Πάτρα – Πύργος οι εργασίες είναι δύο μήνες μπροστά από το χρονοδιάγραμμα. Επι ημερών σας κ. Σπίρτζη έγιναν πολλά στο Πάτρα – Πύργος με το να παίρνει δουλειές ο αγαπημένος σας Καλογρίτσας χωρίς να γίνει το έργο. Τον βάλατε σε ένα έργο που δεν μπορούσε να κατασκευάσει για να φτιάξει το κανάλι σας. Στην καρδία της χώρας μας, στην Θεσσαλία ολοκληρώνεται ο Ε65. Το ίδιο συμβαίνει με κάθετους άξονες στη Μακεδονία. Μεθαύριο υπογράφεται η υλποίηση της κατασκευής του φλαι όβερ της Θεσσαλονίκης. Όλα αυτά κ. Τσίπρα δεν έτυχαν, πέτυχαν. Όπως πέτυχε ότι επιτέλους στην Κρήτη θα κατασκευαστεί ο ΒΟΑΚ. Και επεκτείνεται το αεροδρόμιο Καστελίου. Αυτό επίσης δεν έτυχε, πέτυχε. Όπως πέτυχε ότι ο Πειραιάς συνδέεται με αεροδρόμιο με 3 νέους σταθμούς Μετρό. Όπως γνωρίζουν επίσης οι πολίτες της Θεσσαλονίκης ότι τέτοια μέρα του χρόνου θα έχουν και Μετρό και αρχαία και όχι μουσαμάδες εξαπάτησης. Όπως γνωρίζουν οι πολίτες ότι και στο Ελληνικό πραγματοποιείται ένα μεγάλο έργο ανάπλασης και τα σχέδιά σας για λαχανόκηπο έμειναν το συρτάρι. Οσοι αθλούνται – και εσείς κ. Τσίπρα ενίοτε τρέχετε στο ΟΑΚΑ – φαντάζομαι ότι δεν διέφυγε της προσοχής σας ότι αξιοποιούνται οι αθλητικές εγκαταστάσεις. Προφανώς σήμερα δεν είναι η ωρα πλήρους απολλογισμού του κυβερνητικού έργου. Ανέφερα κάποιες πλευρές εκτέλεσης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου Οι πολίτες ξέρουν πως ζούσαν και πως ζουν. Οι πολίτες μπορούν να συγκρίνουν τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και τι εμείς. Προσπαθήσατε κ. Τσίπρα να χρεώσετε το 3ο μνημόνιο στην ΝΔ. Οι πολίτες όμως θυμούνται και το κλείσιμο των τραπεζών και την αφαίμαξη της μεσαίας τάξης. Αν πράγματι η χώρα ήταν χρεοκοπημένη το 2015 όταν συνεργαστήκατε με την Χρυσή Αυγή για να ρίξετε την κυβέρνηση Σαμαρά, αν όντως ήταν στα πρόθυρα χρεοκοπίας γιατί τάξατε πρόγραμμα Θεσσαλονίκης 15 δις. ευρώ. Ήσασταν αδαής ή ψεύτης; Ή μήπως και τα δύο; Η ιστορία έδωσε την απάντησή της. Το έργο της κυβέρνησης τίθεται στην κρίση των πολιτών».Και πρόσθεσε αναφερόμενος στην εκπαίδευση, την υγεία και τις συντάξεις: «Οι μαθητές και οι δάσκαλοι γνωρίζουν ότι για πρώτη φορά στην Παιδεία έγιναν 15 χιλιάδες νέοι διορισμοί. Γνωρίζουν ότι υπάρχει δημόσιο σύστημα υγείας που παρά τις δυσκολίες στρέφεται στις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Και όλα αυτά έγιναν σε περιβάλλον ασφάλειας που εγγυούνται οι εξοπλισμοί στις Ενοπλες Δυνάμεις και στο μεταναστευτικό. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι όλα αυτά γίνονται σε περιβάλλον αξιοπρέπειας που εξασφαλίζουν επιλογές για εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και εκκαθάριση εκκρεμών συντάξεων. Μετά από 12 χρόνια, 1.700.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση κοντά στο 8%. Ενώ ακόμα 1.000.000 θα έχουν έμμεσο όφελος από την πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ανακούφιση όμως, έρχεται και για 2.300.000 πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στους οποίους θα καταβληθεί επίδομα €250.— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2022 Πρόκειται για πραγματικότητα αυτή που σας περιγράφω και το γνωρίζουν οι συνταξιούχοι. Το αυτονόητο κάναμε. Μετά από 12 χρόνια, 1.700.000 συνταξιούχοι θα δουν αύξηση κοντά στο 8%. Ενώ ακόμα 1.000.000 θα έχουν έμμεσο όφελος από την πλήρη κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης. Ανακούφιση όμως, έρχεται και για 2.300.000 πιο ευάλωτους συμπολίτες μας, στους οποίους θα καταβληθεί επίδομα €250. Οσα έγιναν αναδεικνύουν και τον δυναμισμό του λαού μας. Χάρη στο λαό μας ο τόπος ξεπέρασε την καταιγίδα της πανδημίας που μας βρήκε με αδύνατο ΕΣΥ και ενισχύθηκε με προσλήψεις νέες ΜΕΘ και εξοπλισμό. Και η πατρίδα μας αμύνθηκε σθεναρά στις μεταναστευτικές ροές αν και είχε μεσολαβήσει η πολιτική ανοικτών συνόρων. Θυμίζω γιατί αξίζει να σταθμίσουμε το που βαδίζουμε ενθυμούμενοι από το που ξεκινήσαμε. Σε αυτό το γερό υπόβαθρο των 3,5 ετών εδράζεται και ο νέος προϋπολογισμός. Δεν φοβόμαστε τις νέες δυσκολίες και τις διαχειριζόμαστε: Με στήριξη του εισοδήματος, με Προστασία από ενεργειακή θύελλα, με Ανάπτυξη. Σε λίγες εβδομάδες και μετά από 12 χρόνια 1,7 εκατ συνταξιούχοι θα δουν αύξηση κοντά στο 8%, ενώ ακόμα 1 εκατ θα έχουν έμμεσο όφελος από πλήρη κατάργηση εισφοράςε αλληλεγγύης. Στον τομέα της αντιμετώπισης του αυξημένου ενεργειακού κόστους θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε δίπλα στην κοινωνία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Παράλληλα με τη διεκδίκηση ευρωπαϊκής απάντησης, σε εθνικό επίπεδο θα διατεθούν συνολικά πάνω από 8 δισ. ευρώ. #Βουλή— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2022 Πάνω από 9 στους 10 συνταξιούχους θα διαπιστώσουν θετικό αντίκτυπο. Πολίτης με μηνιαία σύνταξη 514 ευρώ θα κερδίσει από άμεσες και έμμεσες αυξήσεις 856 ευρώ το χρόνο. Για πολλούς συμπολίτες μας πρόκειται για πρόσθετη σύνταξη μόνιμη με το συνολικό κόστος να ξεπερνά τα 1,2 δις ευρώ».Ο κ. Μητσοτάκης στην ομιλία του στη Βουλή, μεταξύ άλλων επισήμανε για την ενίσχυση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, γιατρών του ΕΣΥ και δυνάμεων ασφαλείας: «Ανακούφιση έρχεται και πριν το τέλος του έτους σε 2,3 εκατ. πιο ευάλωτους συμπολίτες στους οποίους θα καταβληθεί επιδομα 250 ευρώ στις 20 Δεκεμβρίου. Μαζί τους θα δουν μόνιμες αυξήσεις από 1.1. 2023 οι ιατροί ΕΣΥ. Μετά τις Ένοπλες Δυνάμεις και οι μάχιμοι αστυνομικοί και λιμενικοί θα λάβουν έκτακτη ενίσχυση 600 ευρώ. Να μας ξεκαθαρίσετε κάποιοι στιγμή κ. Τσίπρα αν στηρίζετε αυτή την ρύθμιση. Κοιτάξτε, αυτά είναι χειροπιαστά μέτρα. Καταλαβαίνω ότι τα μέτρα με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα προκαλούν στην αντιπολίτευση κάποιου είδους δυσθυμία. Δεν αντιλαμβάνονται πως μια δεξιά κυβέρνηση υλοποιεί τόσο ευρεία κοινωνική πολιτική. Δεν πειράζει. Το αντιλαμβάνονται οι πολίτες. Το ίδιο ισχύει και με νέες πρωτοβουλίες εντός του νέου έτους όπως αύξηση κατώτατου μισθού και ελάφρυνση δημοσίων υπαλλήλων, κατάργηση φόρου επιτηδεύματος. Στον τομέα αντιμετώπισης αυξημένου ενεργειακού κόστους θα συνεχιστούν οι στοχευμένες ενέργειες. Παράλληλα με διεκδίκηση ευρωπαϊκής απάντησης – εκτιμώ ότι το Συμβούλιο Υπουργών θα αποφασίσει την Δευτέρα επιβολή πλαφόν του φυσικού αερίου – η δική μας εθνική απάντηση κοστολογείται σε πάνω από 8 δις ευρώ. Τα 3,5 δις προς νοικοκυριά και 4,8 εκατ ευρώ προς επιχειρήσεις. Κρατάμε και εφεδρεία 1 δις για κάθε απρόοπτο. Οι επιδοτήσεις με στήριξη και στο φυσικό αέριο θα εξακολουθήσουν. Άλλα 500 εκατ. ευρώ θα διατεθούν συνολικά για αυξημένο επίδομα θέρμανσης. 300 χιλ. κτηνοτρόφοι αγρότες θα εξακολουθήσουν να έχουν μειωμένο ΦΠΑ». Προχωράμε σε μια νέα πρωτοβουλία για να στηρίξουμε όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά. Η περίμετρος του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτοβουλία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη. pic.twitter.com/t4W7MyJlgn— Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 17, 2022 Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε τη νέα πρωτοβουλία της Κυβέρνησης από το νέο έτος για τη στήριξη των νοικοκυριών: «Εδώ επιτρέψτε μου να προχωρήσω στην ανακοίνωση νέας πρωτοβουλίας η οποία θα προστεθεί στα προηγούμενα μέτρα που ήδη δρομολογήθηκαν για να στηριχθούν όσο περισσότερα νοικοκυριά και αποτυπώνοντας την μη διαπραγματεύσιμη πολιτική μας για στήριξη της κοινωνίας. Η πρωτοβουλία απαντά στην συγκυρία καθώς θωρακίζει από την αύξηση στα καταναλωτικά αγαθά. Αποτυπώνει την επιθυμάι κυβέρνησης να στηρίξει τους πολίτες επιστρέφοντας την υπεραπόδοση της οικονομίας και τα υπερέσοδα. Αυτό το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την φορολογηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων αυτά που λέγατε κ. Τσίπρα ότι δεν θα εισπράξουμε. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για 6 μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% του κόστους των αγορών των πολιτών σε σουπερ μάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων. 10% πληθωρισμός, 10% η κάλυψη του κράτους. Μιλάμε για σουπερ μάρκετ, φούρνους, κρεοπωλεία ιχθυοπωλεία, ζαχαροπλαστεία. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο 220 ευρώ ποσό που αυξάνεται με 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος, εως 1.000 ευρώ. Η διαδικασία θα είναι απλή με μια ψηφιακή κάρτα. Οι δικαιούχοι θα έχουν επιλογή να εισπράττουν ενίσχυση από τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% ενώ η περίμετρος απλώνεται σε εισοδήματα εως 24 χιλιάδες ευρώ για ζευγάρι με προσαύξηση 5 χιλιάδες ευρώ για κάθε παιδί. Είναι πρωτοβουλία που στηρίζει όχι μόνο ευάλωτους αλλά μεσαία τάξη. Καλύπτουμε μέχρι και το 85% των ελληνικών νοικοκυριών. Για να καταλάβουμε περίμετρο του μέτρου το κόστος ανέρχεται σε 650 εκατ. ευρώ και είναι ποσό που θα εισπράξουμε από την επιβολή του φόρου στα διυλιστήρια. Αν συνυπολογίζουμε ότι το καλάθι του νοικοκυριού έχει μειώσει το κόστος. Ο συνδυασμός του μέτρου θα ωφελήσει μια τετραμελή οικογένεια με 120 ευρώ».Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμη ότι: «Ο προϋπολογισμός γίνεται γέφυρα για μια δεύτερη τετραετία για περισσότερη δουλειά και προκοπή. Ότι είπαμε το κάναμε. Προσθέτουμε τώρα ότι θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Αν η κορωνίδα των δεσμεύσεών μας γι ‘αυτή την τετραετία ήταν λιγότεροι φόροι ο τίτλος της επόμενης 4ετίας είναι καλύτεροι μισθοί για όλους του Έλληνες. Στρατηγική μας δέσμευση η σύγκλιση των αμείβων της πατρίδας μας με αυτούς της υπόλοιπης ευρώπης. Είναι η αξιοπιστία που διαλύει και την εύλογη καχυποψία των πολιτών. Παρέλειψα πολλά απ’ τα μέτρα που περιλαμβάνει οπ προϋπολογισμός. Αναφέρθηκα για λίγο στην αξιωματική αντιπολίτευση γιατί πάντα πέφτει έξω. Πέρυσι κ. Τσίπρα λέγατε «στο εξής δεν θα υπάρξει καμία στήριξη για τους εργαζόμενους επαγγελματίες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις» καλά πήγε και αυτή η πρόβλεψή σας κ. Τσίπρα. Πήραν 15 δις ευρώ. Αυτό είναι τίποτα; Απέφυγα να μιλήσω αναλυτικά για ζητήματα που παραπέμπουν σε λασπομαχία παρά σε κοινοβουλευτική συζήτηση. Μια υπόθεση που ερευνά η Δικαιοσύνη δεν θα αφήσω να γίνει κατασκοπευτικό σίριαλ με εβδομαδιαίες συνέχειες όπως θέλετε κ. Τσίπρα. Θεωρώ ότι οι πολίτες οοχυν άλλες ανησυχίες και σε αυτές προσπαθεί να απαντήσει ο προυπολογισμός. Δεν είναι η πρώτη φορά που προειδοποιώ ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθεί να θολώσει το τοπίο ποντάροντας σε καταστροφολογία και λασπολογία και στη ννάρκη απλής αναλογικής. Διαμορφώνει κλίμα σύγχυσης στο οποίο δυστυχώς ο κ. Τσίπρας φαίνεται ότι βρήκε νέο εταίρο και αυτό είναι νέο στοιχείο. Ο κ. τσίπρας ξέρουμε ότι είναι ικανός για όλα. Δηλώσατε θαυμαστής του τρ΄ποπου δράσης των βελγικών αρ΄χων στην υπόθεση Καϊλή. Εκεί όμως τηρήθηκε το απόρρητο. Εγιναν παρακολουθήσεις εκεί και εδώ το ξορκίζετε. Εκεί λειτούργησε η Δικαιοσύνη που εδώ υποκαθιστούν υποπτα δημοσιεύματα. Ας αφήσουμε την δικαιοσύνη να κάνει την δουλειά της. Είπατε κ. Τσίπρα να αφήσουμε τους εισαγγελείς ελεύθερους. Για να δούμε ποιος του κρατά πίσω; Εσείς δεν πήγατε στον κ. Ντογιάκο και είπατε ότι έχετε εμπιστοσύνη; Ελπίζω να ισχύει. Τουλάχιστον στο πρόσωπο του Αρείου Πάγου πιστεύω ότι έχετε εμπιστοσύνη αν και κρίνω ότι απ τα διάφορα δημοσιεύματα αρχίζετε να χτίζετε το σενάριο της αμφισβήτησης. Εσείς που μιλάτε για δικαιοσύνη είστε οι ίδιοι που έρχεστε και μας απειλείτε ότι την επόμενη φορά θα είναι αλλιώς. Ότι θα ελέγξετε τους αρμούς της εξουσίας. Και τα λέτε αυτά με δύο υπουργούς σας στο ειδικό δικαστήριο».Απευθυνόμενος στο ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ ο πρωθυπουργός ανέφερε: «Δεν θα πω τίποτε άλλο για το θέμα. Αλλά την ώρα που ο κ. Τσίπρας αποδεικνύεται υποκριτής εντός και εκτός συνόρων ο κ. Ανδρουλάκης επέλεξε να τον ακολουθήσει. Με τα ίδια μηδενιστικά επιχειρήματα. Δυστυχώς κάνατε μια επιλογή να εκλέξετε αρχηγό που δεν είναι στο κοινβοούλιο για να έχουμε διάλογο. Όμως πως εξηγείτε ότι χαρακτηρίσατε δούρειο ίππο ένα στέλεχος που εκλέχθηκε από τα δικά σας ψηφοδέλτια. Ο κ. Ανδρουλάκης έστελε μήνυμα σε ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ λέγοντας ότι η ΝΔ στην αντιπολίτευση και προοδευτική κυβέρνηση. Αρα λοιπόν αν η ΝΔ είναι στην αντιπολίτευση ένας συνδυασμός κυβερνητικός βγαίνει του ΠΑΣΟΚ με τον ΣΥΡΙΖΑ Εκτός κ. Κατρίνη αν θέλετε να πάρετε 40% εντάξει και εγώ θέλω να καρφώνω σαν Αντετοκούμπο αλλά δεν μπορώ, Εκτός και αν η πρωτοβουλία σας δεν βγαίνει και βάλετε μέσα Βαρουφάκη και Κουτσούμπα. Ξεκινήσατε με αυτόνομη πορεία, μετά είπατε ούτε Τσίπρας ούτε Μητσοάκης, μετά είπατε ότι πρωθυπουργός όχι ο αρχηγός του πρώτου κόμματος και τώρα μας λέτε όχι ΝΔ. Μάλλον φαντάζεστε τον εαυτό σας ως… σόσιαλ Καμμενος. Η ψήφος των πολιτών θα είναι μια και σταθερή δικαιώνοντας την θέση ότι το σkάφος της Ελλάδος χρειάζεται σωστή πυξίδα σταθερό τιμόνι και δοκιμασμένο σε κρίσεις έμπειρο πλήρωμα. Εμείς προτείνουμε το δρόμο της αυτοδύναμης Ελλάδας. Από εμάς υπάρχει ξεκάθαρη κυβερνητική πρόταση. Περιμένουμε να ακούσουμε και την δική σας. Και παράλληλα περισσότερη ποιοτικότερη υγεία, πολιτικές στέγασης. Οι κατευθύνσεις του σχεδίου καταγράφονται και στον υπο ψήφιση προϋπολογισμού».Και ολοκλήρωσε, λέγοντας συνοπτικά για τον προϋπολογισμό: «Στον προϋπολογισμό που θα ψηφίσουμε τον διαπερνούν 3 λέξεις: σταθερότητα, συνέπεια, συνέχεια. Αποτελούν εθνική αναγκαιότητα. Δεν έχω ψευδαίσθηση για εκ των πρότερων αποφάσεις της αντιπολίτευσης. Ξέρω ότι θα καταψηφίσετε λέγοντας όχι σε όλα. Θα ζητήσω όμως μόνο ένα πράγμα. Μην γίνεται πάλι θλιβερή εξαίρεση αρνούμενοι τα κονδύλια για την Άμυνα του τόπου. Μην γίνεται θλιβερή εξαίρεση πάλι Καταλαβαίνω από τον εκνευρισμό σας, ότι μάλλον θα καταψηφίσετε. Εχετε χρόνο να αλλάξετε την ψήφο σας. Δεν καταλαβαίνω ότι εκνευρίζεστε όταν σας θυμίζουμε ότι καταψηφίσατε τις αμυντικές δαπάνες όπως δεν ψηφίσατε τα Rafale, Belhara, την Ελληνογαλλική συμφωνία. Εχω κι άλλα να σας πω, πολλά. Μην με αναγκάζετε. Ο φετινός προϋπολογισμός μπορεί να είναι ο τέταρτος της θητείας μας. Εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν δεν θα είναι ο τελευταίος της κυβέρνησής μας. Αντίθετα αποτελεί τον πρόλογο του οδικού χάρτη της χώρας για τα επόμενα χρόνια και ακόμα ένα λόγο για να πάρει αύριο αυτοδύναμη εντολή η αυτόνομη Ελλάδα». Ειδήσεις σήμερα: Επικό σαρδάμ από τον Βελόπουλο, κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει… Ν.Δ. στην ομιλία του στη Βουλή Πατέρας απείλησε με όπλο συμμαθητές του παιδιού του – Είχαν στήσει… καραούλι έξω απ’ το σπίτι στον Αλμυρό Πρόκληση Τούρκων: «Είδαν» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια κοινής άσκησης με το ΝΑΤΟ

