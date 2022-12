Μητσοτάκης: To κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο

Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για έξι μήνες, η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών του νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετα και τις επιχειρήσεις τροφίμων. Το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την φορολόγηση των κερδών των διϋλιστηρίων, ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης για τον προϋπολογισμό. Το μέτρο αφορά εισοδήματα 24.000 ευρώ ανά ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Καλύπτει 85% των νοικοκυριών και ανακουφίζει 8,4 εκατ. πολίτες. Το μηνιαίο όριο αγορών θα είναι 220 ευρώ, με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε μέλος, έως 1.000 ευρώ. Η διαδικασία θα είναι απλή με μια ψηφιακή κάρτα, όπως του fuel pass. Οι δικαιούχοι θα έχουν επιλογή να εισπράττουν ενίσχυση από τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% του ύψους της. Το κόστος είναι 650 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότηση θα γίνει από τη φορολόγηση των υπερεσόδων των διϋλιστηρίων. «Για να το πω απλά, 10% ο πληθωρισμός, 10% η κάλυψη του κράτους» δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Συγκεκριμένα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Στο σημείο αυτό, όμως, επιτρέψτε μου να προχωρήσω στην ανακοίνωση μίας νέας πρωτοβουλίας η οποία θα προστεθεί σε όλα τα προηγούμενα μέτρα που ήδη έχουν δρομολογηθεί. Ενσωματώνοντας την πρόθεσή μας να στηριχθούν με αυτήν όσο το δυνατόν πιο πολλά νοικοκυριά. Γιατί έχει ευρύ φάσμα. Αποτυπώνοντας, παράλληλα, και τη διάθεσή μας να δρούμε με κοινωνική δικαιοσύνη. Γιατί κλιμακώνεται με βάση τις ανάγκες κάθε οικογένειας. Απαντά, επίσης, στη συγκυρία. Γιατί θωρακίζει το πρώτο σημείο όπου κυρίως χτυπά η ακρίβεια: αυτό της κατανάλωσης. Και, τέλος, δηλώνει την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύει τον πολίτη, επιστρέφοντας σε αυτόν την υπεραπόδοση της οικονομίας. Γιατί το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί βασικά από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων. Από τον ερχόμενο Φεβρουάριο, λοιπόν, και για 6 μήνες, η Πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα super market και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων! Φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία ή ιχθυοπωλεία. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο είναι 220 ευρώ. Ποσό που θα αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος και έως τα 1.000 ευρώ αγορών. Η διαδικασία θα είναι απλή, όπως του fuel pass. Με μία ψηφιακή πιστωτική κάρτα. Οι δικαιούχοι θα μπορούν, επίσης, να εισπράττουν την ενίσχυση από τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο 80% του ύψους της. Ενώ η περίμετρός του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι. Με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Ώστε από τη νέα πρωτοβουλία να ωφεληθεί και η μεσαία τάξη. Το μέτρο θα παρουσιάσουν λεπτομερώς, τις επόμενες ημέρες, οι αρμόδιοι υπουργοί. Για την ώρα, θα σημειώσω μόνον ότι καλύπτει μέχρι και το 85% των νοικοκυριών. Ανακουφίζοντας 8.400.000 πολίτες. Με εξαμηνιαίες ενισχύσεις, που σωρευτικά θα φτάνουν έως και τα 600 ευρώ για μία πολύτεκνη οικογένεια. Και με δημοσιονομικό κόστος το οποίο ανέρχεται σε 650 εκατομμύρια. Είναι το σύνολο του ποσού που θα εισπράξουμε από τα δύο διυλιστήρια.»Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )