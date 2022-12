Μπακογιάννης: Ο Ερντογάν κάνει στον Ιμάμογλου ότι έκαναν στον ίδιο όταν ήταν δήμαρχος… θα έχει το ίδιο αποτέλεσμα

«Ο Ερντογάν κάνει στον Ιμάμογλου αυτό που έκαναν στον ίδιο όταν ήταν Δήμαρχος Κωνσταντινούπολης. Και πιστεύω ότι θα έχει ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Γιατί ο Ιμάμογλου αυτή τη στιγμή έχει αναδειχθεί στο πρόσωπο, το οποίο μπορεί να κερδίσει τον Ερντογάν. Πέρα και πάνω από κόμματα και ιδεολογίες, οι λαοί και οι κοινωνίες, έχουν κάποιες “κόκκινες γραμμές”. Όπως είχαν υπερβεί οι αντίπαλοι του Ερντογάν τις “κόκκινες γραμμές”, τότε με τον ίδιο, έτσι τις υπερβαίνει και ο Ερντογάν σήμερα με τον Ιμάμογλου». Με τα λόγια αυτά, ο Δήμαρχος Αθηναίων, Κώστας Μπακογιάννης, σχολίασε -καλεσμένος στον ΣΚΑΪ την απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου να επιβάλει την περασμένη Τετάρτη στον Δήμαρχο Κωνσταντινούπολης Εκρέμ Ιμάμογλου ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών και στέρηση των πολιτικών του δικαιωμάτων κατηγορούμενος για προσβολή δημόσιων αξιωματούχων σε ομιλία του το 2019. Ο κ. Μπακογιάννης ανέφερε ότι επικοινώνησε αμέσως με τον Τούρκο ομόλογό του σε ένδειξη συμπαράστασης, ενώ ανακοίνωσε ότι είναι προσκεκλημένος τον επόμενο μήνα, στην Αθήνα. «Επικοινώνησα με τον φίλο μου τον Εκρέμ Ιμάμογλου πριν από μερικές ημέρες, μόλις έμαθα τα νέα. Τον περιμένω να έρθει ξανά στην Αθήνα τον Ιανουάριο, γιατί διοργανώνουμε το πολύ μεγάλο συνέδριο των Βαλκανικών πόλεων. Έχουμε δημιουργήσει από κοινού ένα δίκτυο για να φέρουμε τις πόλεις μας πιο κοντά», είπε χαρακτηριστικά, ο Δήμαρχος Αθηναίων. Για τα έργα που υλοποιούνται στην Αθήνα – «Τρέχουμε έναν μαραθώνιο με ρυθμό σπριντ» Ο κ. Μπακογιάννης, σχολιάζοντας τη δυναμική που παρουσιάζει αυτήν την περίοδο η Αθήνα, τόνισε ότι η πόλη επανέρχεται σταδιακά, μετά από μία δύσκολη δεκαετία. «Για μία δεκαετία λόγω της οικονομικής κρίσης είχαμε παγώσει. Χάσαμε όχι απλώς πολύτιμο χρόνο, χάσαμε σχεδόν μισή γενιά. Τώρα έχουμε πάρα πολύ δρόμο μπροστά μας και τρέχουμε έναν μαραθώνιο με ρυθμό σπριντ: Από τα πιο μικρά όπως είναι τα πεζοδρόμια, τα φώτα, η καθαριότητα, όλα αυτά τα μικρά που βεβαίως κάνουν τα μεγάλα, μέχρι και τις εμβληματικές μας παρεμβάσεις, όπως τη Διπλή Ανάπλαση ή τα έργα μας στον Εθνικό Κήπο, στου Φιλοπάππου και στον Λυκαβηττό». Ο Δήμαρχος Αθηναίων τόνισε ότι όλα τα έργα υλοποιούνται με γνώμονα πρώτα τον κάτοικο: «Μέσα από τα μάτια του μόνιμου κατοίκου πρέπει να βλέπουμε την πόλη. Γι’ αυτό και εμείς επιμένουμε τόσο πολύ στα πεζοδρόμια: Έχουμε ήδη ανακατασκευάσει 52 πεζοδρόμια σε όλη την πόλη. Σήμερα, έχουμε τέσσερα ανοιχτά μέτωπα που δουλεύουμε ταυτόχρονα. Παράλληλα, έχουμε ασφαλτοστρώσει 800 δρόμους. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε αναβαθμίζουμε τον φωτισμό. Πρόκειται για περίπου 43.000 ηλεκτροφωτιστικά με LED, που και οικονομία προσφέρουν, αλλά και πολύ καλύτερο φως. Αν πάτε στην Ακαδημίας ή στην Πατησίων για παράδειγμα, θα δείτε μία πάρα πολύ μεγάλη διαφορά». Χριστούγεννα στην Αθήνα – Το Christmas Market στην πλατεία Ομονοίας Αναφερόμενος στο πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα των επόμενων ημερών, ο κ. Μπακογιάννης, τόνισε ότι φέτος, γίνεται μία μεγάλη προσπάθεια από την πλευρά του δήμου ώστε όλοι -και ειδικά τα παιδιά- μετά τον εγκλεισμό εξαιτίας της πανδημίας, να βγουν ξανά έξω και να χαρούν την χριστουγεννιάτικη Αθήνα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, μίλησε και για το Omonoia Christmas Market, τη μεγάλη χριστουγεννιάτικη αγορά που εγκαινιάζεται αύριο το απόγευμα στην πλατεία Ομονοίας, ενώ στάθηκε στην μεγάλη ανάπτυξη που παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια η γύρω περιοχή. «Αν πριν από λίγα χρόνια, σάς έλεγε κάποιος “κατεβείτε στην Ομόνοια θα έχουμε μια χριστουγεννιάτικη αγορά για τα παιδιά, με φαγητά, με γλυκά, με δραστηριότητες, με μουσικές”, τι θα λέγατε; Θα λέγατε ότι αυτά δεν γίνονται. Κι, όμως, σήμερα, η Ομόνοια είναι ξανά πλατεία. Όπως γνωρίζετε έχει ολοκληρωθεί και με το σιντριβάνι έχει αλλάξει όψη. Είναι σημαντικό ότι η περιοχή προσελκύει επενδύσεις. Γύρω από την Ομόνοια έχουν ανοίξει περισσότερα από 25 νέα ξενοδοχεία», είπε ο ίδιος προσθέτοντας τη σημασία για την “αυλαία” του Μινιόν μέσα στον επόμενο χρόνο: «Το Μινιόν, θα ανοίξει ξανά τις πόρτες του μέχρι το τέλος του 2023. Θα είναι ένα άλλο Μινιόν, βέβαια, με άλλες χρήσεις. Αλλά και μόνο ότι ανάβουν ξανά τα φώτα, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση». Για την παραμονή Πρωτοχρονιάς στο Σύνταγμα Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε στη μεγάλη γιορτή που θα πραγματοποιηθεί την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς στην πλατεία Συντάγματος και κάλεσε τις Αθηναίες, τους Αθηναίους, αλλά και τους επισκέπτες να βρίσκονται εκεί. «Να έρθετε όλοι στο Σύνταγμα, γιατί είναι η μεγάλη επιστροφή του Συντάγματος. Θα κάνουμε μία πάρα πολύ ωραία αλλαγή χρόνου φέτος, με πάρα πολύ κόσμο, με τον Μάριο Φραγκούλη και τον Γιώργο Περρή. Με αυτήν τη γιορτή, θέλουμε να σηματοδοτήσουμε ότι η Αθήνα δεν είναι απλώς υπερήφανη για το αρχαίο της μεγαλείο. Είμαστε εξίσου υπερήφανοι για τον σύγχρονο μας εαυτό. Είμαστε μία δυναμική μητρόπολη». «Η Αθήνα δεν μπορεί να είναι η πρωτεύουσα του “ό,τι να’ ναι” – χρειάζονται κανόνες» Ο κ. Μπακογιάννης αναφέρθηκε και στην απόφαση αλλαγής λειτουργίας του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης μέσα στην πόλη, η οποία μετά και την υιοθέτησή της από το συμβούλιο της Περιφέρειας, θα ισχύσει από τον νέο χρόνο. «Η Αθήνα, δεν μπορεί να είναι η πρωτεύουσα του ό,τι να ‘ναι. Χρειαζόμαστε κανόνες, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο. Κι αν χρειαστεί να ξεβολευτούμε λίγο όλοι μας ας το κάνουμε. Έχουμε προτείνει μία πολύ καθαρή και πολύ λειτουργική λύση, την οποία έχει υιοθετήσει και το περιφερειακό συμβούλιο, ότι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ δεν θα επιτρέπονται φορτηγά να κάνουν φορτοεκφορτώσεις μέσα στην Αθήνα. Έρχονται διάφοροι και μού λένε: «μα αυτά δεν γίνονται». Η απάντησή μου είναι «μα γιατί γίνονται σε όλες τις πρωτεύουσες της Ευρώπης, σε όλες τις μεγάλες πόλεις του κόσμου και δεν μπορούν να γίνουν στην Αθήνα»; Γιατί πρέπει να ταλαιπωρούμε και να βασανίζουμε ο ένας τον άλλον;». Απαντώντας σε ερώτηση για τις διαμαρτυρίες κάποιων ιδιοκτητών καταστημάτων εστίασης ότι είναι δύσκολο να ισχύσει το ωράριο στη δική τους περίπτωση, ο κ. Μπακογιάννης, απάντησε: «Προφανώς έχουμε εξαιρέσει τα μικρά φορτηγάκια μέχρι και 1,5 τόνο. Επίσης, εννοείται ότι μπορούν να ανοίξουν μισή ώρα νωρίτερα τα καταστήματά τους. Δε θα είναι το τέλος του κόσμου. Καταλαβαίνω ότι είναι μία αλλαγή στις συνήθειές τους, αλλά στο τέλος βγαίνουν όλοι κερδισμένοι, γιατί πολύ απλά και οι ίδιοι θα δουλέψουν καλύτερα, αφού θα έρχονται περισσότεροι στην πόλη. Αυτό το οποίο έχουμε σήμερα, αυτή η αναρχία, αυτή η ζούγκλα, αποθαρρύνει επισκέπτες. Αν καταφέρουμε να λειτουργήσουμε με έναν σύγχρονο και αποτελεσματικό τρόπο, θα γίνουμε πιο ελκυστικοί». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

