Οικονόμου: Ο Τσίπρας διαβεβαίωνε κατηγορηματικά τη Βουλή ότι ουδείς πολιτικός επί των ημερών του παρακολουθείτο Ο σημερινός πανικός του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει ανάγλυφα την ανασφάλειά του για τα πεπραγμένα του, σχολιάζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος «Ο κ. Τσίπρας διαβεβαίωνε με κατηγορηματικό τρόπο τη Βουλή ότι ουδείς πολιτικός επί των ημερών του παρακολουθείτο. Σήμερα, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας “Το Βήμα”, επί διακυβέρνησης του κ. Τσίπρα παρακολουθούνταν τρεις υπουργοί του: ο κ. Κοτζιάς, ο κ. Καμμένος και ο κ. Πιτσιόρλας» αναφέρει σε δήλωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Τονίζει ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ, που είναι εδώ και καιρό βουτηγμένος στη λάσπη της διαβολής και της συκοφαντίας, αντί να απαντήσει εκδίδει ανακοινώσεις χρεώνοντας την εφημερίδα, τα δημοσιεύματα της οποίας επικαλείτο μέχρι πρόσφατα, στον προπαγανδιστικό μηχανισμό της Νέας Δημοκρατίας». Ο κ. Οικονόμου, αφού σημειώνει ότι η ελληνική δικαιοσύνη διερευνά ήδη τόσο την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ όσο και της Νέας Δημοκρατίας, υπογραμμίζει ότι ο σημερινός πανικός του ΣΥΡΙΖΑ αποτυπώνει ανάγλυφα την ανασφάλειά του για τα πεπραγμένα του. «Η κυβέρνηση εμπιστεύεται απόλυτα τη δικαιοσύνη, την συνδράμει ενεργά μέσω των κρατικών αρχών και περιμένει τη γρήγορη εξαγωγή των πορισμάτων της. Αντίθετα, οι κραυγές και οι αλαλαγμοί του ΣΥΡΙΖΑ δείχνουν ότι μάλλον δεν επιθυμεί την αλήθεια. Κάτι θα ξέρουν…» καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ειδήσεις σήμερα:Επικό σαρδάμ από τον Βελόπουλο, κάλεσε τον κόσμο να ψηφίσει… Ν.Δ. στην ομιλία του στη Βουλή Πατέρας απείλησε με όπλο συμμαθητές του παιδιού του – Είχαν στήσει… καραούλι έξω απ’ το σπίτι στον Αλμυρό Πρόκληση Τούρκων: «Είδαν» παρενόχληση ελληνικών αεροσκαφών σε τουρκικά στη διάρκεια κοινής άσκησης με το ΝΑΤΟ BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )