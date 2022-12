Οι αντιδράσεις των κομμάτων για τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού ΣΥΡΙΖΑ και ΜέΡΑ25 διαφωνούν με το Market Pass Κριτική ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης στην ανακοίνωση του νέου μέτρου του πρωθυπουργού από το βήμα της βουλής. Σύμφωνα με την εξαγγελία του Κυριάκου Μητσοτάκη, από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για τους επόμενους έξι μήνες η κυβέρνηση θα επιδοτεί σε 8,4 εκατ πολίτες το 10% της δαπάνης για αγορές από επιχειρήσεις τροφίμων (φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία ή ιχθυοπωλεία κλπ) και super market – καλύπτει τις αγορές όλων των ειδών από σουπερμάρκετ και επιχειρήσεις τροφίμων. Το όριο μηνιαίων αγορών που θα επιδοτείται θα είναι τα 220 ευρώ για ενα άτομο και θα προσαυξάνεται κατά 100 για κάθε επιπλέον μέλος της οικογενείας μέχρι το ανώτατο όριο των 1.000 ευρώ (αφορά πολύτεκνους). Η Κουμουνδούρου σε ανακοίνωση της, τονίζει ότι «ο κ. Μητσοτάκης θέλει να αγοράσει τη λαϊκή ψήφο με 30 ευρώ μετά από 15 μήνες αισχροκέρδειας». Ο ΣΥΡΙΖΑ, χρησιμοποιώντας σκληρές εκφράσεις τονίζει πως «ακόμα και για έναν πολιτικό απατεώνα όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έπραξε σήμερα ξεπερνάει τα όρια. Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών ανακοίνωσε στη Βουλή ότι από τον Φεβρουάριο το κράτος θα καλύπτει το 10% των εξόδων του σούπερ μάρκετ για όλους τους πολίτες. Τελικά το περίφημο προεκλογικό επίδομα είναι μεσοσταθμικά 30 ευρώ. Ντροπή και μόνο ντροπή για αυτή τη χυδαία απόπειρα εξαπάτησης της ελληνική κοινωνίας» Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ Ακόμα και για έναν πολιτικό απατεώνα όπως ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αυτό που έπραξε σήμερα ξεπερνάει τα όρια. Ο πρωθυπουργός των υποκλοπών ανακοίνωσε στη Βουλή ότι από τον Φεβρουάριο το κράτος θα καλύπτει το 10% των εξόδων του σούπερ μάρκετ για όλους τους πολίτες. Τελικά το περίφημο προεκλογικό επίδομα είναι μεσοσταθμικά 30 ευρώ. Ντροπή και μόνο ντροπή για αυτή τη χυδαία απόπειρα εξαπάτησης της ελληνική κοινωνίας. Η ντροπή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη άμα αναλογιστούμε ότι οι εξαγγελίες Μητσοτάκη αφήνουν ανέγγιχτο τον μηχανισμό αισχροκέρδειας και αποτελούν προσβολή προς τους πολίτες. Με βάση τα τελευταία στοιχεία ο πληθωρισμός τροφίμων συνεχίζει να περιορίζει βίαια το εισόδημα των πολιτών: • ψωμί και δημητριακά 18,7% • κρέας 16,7% • γαλακτοκομικά 25,3%. Να σημειωθεί ακόμα ότι τη στιγμή που τα κέρδη των διυλιστηρίων φτάνουν τα 3 δις, η κυβέρνηση θα πάρει μόλις 600 εκ. για το επίδομα των 22 ευρώ. Με τη σημερινή χοντροκομμένη απάτη του ο κ. Μητσοτάκης δείχνει πόσο περιφρονεί την αξιοπρέπεια των Ελλήνων πολιτών. Την απάντηση θα την πάρει στην κάλπη. Η ώρα έρχεται. Ο επικεφαλής του ΜέΡΑ25, Γιάνης Βαρουφάκης, σε δήλωση του λέει ότι με αυτό το μέτρο θα επιδοτηθεί η αισχροκέρδια των σούπερ μάρκετ, πιο συγκεκριμένα σε tweet του αναφέρει: «2000 εκ. ευρώ καθαρή αισχροκέρδια 2 διυλιστήριων. Από αυτά, η Μητσοτάκης ΑΕ θα πάρει τα 600 εκ. για να επιδοτήσει τη αισχροκέρδεια των σουπερμάρκετ. Ο,τι και να κάνουν, οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο». 2000 εκ. ευρώ καθαρή αισχροκέρδια 2 διυλιστήριων. Από αυτά, η Μητσοτάκης ΑΕ θα πάρει τα 600 εκ. για να επιδοτήσει τη αισχροκέρδεια των σουπερμάρκετ. Ο,τι και να κάνουν, οι πολίτες δεν τρώνε κουτόχορτο.— Γιάνης Βαρουφάκης (@varoufakis_gr) December 17, 2022 Ειδήσεις σήμερα:Το παρασκήνιο από τη «κρυφή» ψήφο της Καϊλή υπέρ Κατάρ σε επιτροπή που δεν ήταν μέλος Όλαφ Σολτς: Μεγάλος κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου λόγω της ρωσικής αποτυχίας To κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )