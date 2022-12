ΠΑΣΟΚ: «Το food pass δεν αντισταθμίζει τη διπλή αφαίμαξη από τα εισοδήματα των πολιτών» «Το συγκεκριμένο μέτρο λειτουργεί σαν ασπιρίνη, απορροφά ένα μικρό μόνο μέρος του πληθωρισμού» σημειώνει ο τομέας οικονομικών του κόμματος «Το προεκλογικό επίδομα που εξήγγειλε χθες ο κ. Μητσοτάκης προφανώς και δεν αντισταθμίζει τη διπλή αφαίμαξη των εισοδημάτων της μεγάλης πλειοψηφίας των πολιτών, λόγω του υψηλού πληθωρισμού και των αυξημένων εσόδων από φόρους κατανάλωσης», τονίζει ο τομέας οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, σχολιάζοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του πρωθυπουργού για το food pass. Όπως εξηγούν το συγκεκριμένο μέτρο, απορροφά ένα μικρό μόνο μέρος του πληθωρισμού, λειτουργεί σαν ασπιρίνη και καταδεικνύει την αποτυχία του πολυδιαφημισμένου, πλην όμως τρύπιου, καλαθιού του νοικοκυριού. Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δημήτρης Μάντζος, τοποθετήθηκε για το ίδιο θέμα λέγοντας: «Το food pass δεν είναι επαρκές, όπως δεν ήταν και το καλάθι του νοικοκυριού. Υπολείπεται της επίδρασης και του αποτελέσματος του πληθωρισμού στην ανατίμηση των βασικών προϊόντων. Άρα για εμάς, η συνταγή αυτή δεν βγαίνει. Και χρειάζεται αλλαγή παραδείγματος, με ρύθμιση και έλεγχο για την αντιμετώπιση της ασυδοσίας της αγοράς». Ειδήσεις σήμερα Παρέμβαση του Κίσινγκερ – Πώς θα αποφύγουμε έναν νέο παγκόσμιο πόλεμο, να μην αποδυναμωθεί η Ρωσία Πώς θα γίνεται η αίτηση και η πίστωση των χρημάτων του Market Pass – Παραδείγματα Ελληνοτουρκικό τετ α τετ Μπούρα – Καλίν στις Βρυξέλλες BEST OF NETWORK 18.12.2022, 13:13 18.12.2022, 11:23 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 09:11 18.12.2022, 09:12 18.12.2022, 10:30

