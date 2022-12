Σκέρτσος: Έτσι αυξήθηκαν οι δαπάνες υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας μεταξύ 2019-2023

Στην ψήφιση του προϋπολογισμού του 2023 αναφέρεται σε ανάρτησή του στα social media ο υπουργός Επικρατείας Ακης Σκέρτσος. Όπως επισημαίνει, με την ψήφιση του προϋπολογισμού κλείνει ένας πρώτος οικονομικός κύκλος και ανοίγει ένας δεύτερος που εστιάζει στην ενίσχυση των εισοδημάτων και των ανισοτήτων, καθώς και την ποιότητα των δημοσίων αγαθών, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας εκπαίδευσης, του κοινωνικού κράτους. Ο κ. Σκέρτσος, μάλιστα, καταγράφει μία σύγκριση στις δαπάνες υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας μεταξύ 2019-2023. Αναλυτικά η ανάρτηση: «Με την ψήφιση και του 4ου κατά σειρά προϋπολογισμού από αυτή την κυβέρνηση χθες βράδυ κλείνει ένας πρώτος οικονομικός κύκλος που υλοποιεί με τα αποτελέσματά του -κάτω από εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες στο διεθνές περιβάλλον- τις βασικές προεκλογικές της δεσμεύσεις για μείωση φορολογίας, δυναμική αύξηση του ΑΕΠ και των επενδύσεων και στήριξη των ευάλωτων. Το είπαμε, το κάναμε. Ο επόμενος οικονομικός κύκλος πλέον πρέπει να εστιάσει στην προτεραιότητα η δυναμική αυτή ανάκαμψη της οικονομίας να είναι διατηρήσιμη και βιώσιμη ώστε να οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των διαθεσίμων εισοδημάτων, μισθών και συντάξεων που παραμένουν χαμηλοί. Η ευημερία μιας κοινωνίας όμως κρίνεται πέρα από τα εισοδήματα και από την ποιότητα των δημοσίων αγαθών, της δημόσιας υγείας, της δημόσιας εκπαίδευσης, του κοινωνικού κράτους. Αυτοί είναι οι σημαντικότεροι μηχανισμοί που θεραπεύουν και αμβλύνουν μεσομακροπρόθεσμα τις κοινωνικές ανισότητες δίνοντας ευκαιρίες για κοινωνική και οικονομική ανέλιξη και στους λιγότερο προνομιούχους. Ήδη ο προϋπολογισμός του 2023 -και παρά τις περί του αντιθέτου δοξασίες της αντιπολίτευσης που βλέπουν μια κυβέρνηση που «ιδιωτικοποιεί» την παιδεία και την υγεία- παρέχει σημαντική ενίσχυση και στα τρία αυτά πεδία. Μια σύγκριση στις δαπάνες υγείας, παιδείας και κοινωνικής προστασίας μεταξύ 2019-2023 τα λέει όλα: Δαπάνες υγείας 2019 vs 2023 Αύξηση 1,2 δις ευρώ (+30%) 2019: 4 δις ευρώ 2023: 5,2 δις ευρώ Δαπάνες παιδείας 2019 vs 2023 Αύξηση 719 εκ ευρώ (+13,5%) 2019: 5,36 δις ευρώ 2023: 6,08 δις ευρώ Κοινωνικός προϋπολογισμός 2019 vs 2023 Αύξηση 3,79 δις ευρώ (+7%) 2019: 55,36 δις ευρώ 2023: 59,15 δις ευρώ Η Ελλάδα αλλάζει και γίνεται σταδιακά μια πιο δίκαιη και συνεκτική κοινωνία. Όχι στα λόγια. Στην πράξη.» Ειδήσεις σήμερα: Μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια από «food pass» και «Καλάθι του Νοικοκυριού» Περικλής Κονδυλάτος για Εύα Καϊλή: «Υποχρέωσή μας να στηρίξουμε μια Ελληνίδα ως εκπρόσωπο της πατρίδας μας» Το κόλπο με την ΜΚΟ που τελικά «έκαψε» Παντζέρι, Καϊλή και Τζιόρτζι και το Κατάρ

