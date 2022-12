Σκέρτσος: Το 10% πέφτει… λίγο στην αντιπολίτευση του σολομού Ο υπυπουργός Επικρατείας τοποθετήθηκε μέσω των social media αναφορικά με την εξαγγελία του πρωθυπουργού που αφορά την ενίσχυση 8,4 εκατ. πολιτών Μια «μορφή αφ’υψηλού απαξίωσης και ειρωνείας» για το νέο μέτρο ενίσχυσης κατά 10% σε 8,4 εκ. πολίτες, διέκρινε ο υπουργός Επικρατείας, Άκης Σκέρτσος, με αφορμή τη σημερινή εξαγγελία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη κατά τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού. Σχολιάζοντας σχετικά σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα, «ίσως να φταίει ότι το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων», επισήμανε ο κ. Σκέρτσος. Αναλυτικά, η ανάρτηση: Διακρίνω μια κάποια νευρικότητα από μερίδα της αντιπολίτευσης πέριξ της αριστεράς και της κεντροαριστεράς που εκδηλώνεται με τη μορφή αφ’υψηλού απαξίωσης και ειρωνείας για το νέο μέτρο ενίσχυσης κατά 10% σε 8,4 εκ. πολίτες για τις αγορές τους από σούπερ μάρκετ, αρτοποιεία, κρεοπωλεία κοκ. Ίσως φταίει το γεγονός ότι το 10% τους πέφτει λίγο για την αγορά μπρικ, σολομού και ακριβών κρασιών. Ίσως πάλι να φταίει ότι το μέτρο θα χρηματοδοτηθεί από την έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων. Μπορεί βέβαια να είναι κυρίως ότι το μέτρο αυτό συνδυαστικά με το «καλάθι του νοικοκυριού» που ήδη έχει μειώσει κατά 66 ευρώ τις τιμές στα προϊόντα που αγοράζει μια 4μελής οικογένεια, αποτελεί μια ουσιαστική ενίσχυση και απάντηση για εκείνους που την έχουν πραγματικά ανάγκη στο πρόβλημα του εξωγενούς πληθωρισμού που προκαλεί ο πόλεμος του κ. Πούτιν… Ειδήσεις σήμερα:Το παρασκήνιο από τη «κρυφή» ψήφο της Καϊλή υπέρ Κατάρ σε επιτροπή που δεν ήταν μέλος Όλαφ Σολτς: Μεγάλος κίνδυνος κλιμάκωσης του πολέμου λόγω της ρωσικής αποτυχίας To κράτος θα καλύπτει το 10% των δαπανών για τρόφιμα από το Φεβρουάριο BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )