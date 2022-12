Στη Σερβία τη Δευτέρα ο Δένδιας Έμφαση στις συνομιλίες με τον ομόλογό του αναμένεται να δοθεί στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων και στις διμερείς σχέσεις Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον Σέρβο ομόλογό του, Ίβιτσα Ντάσιτς, θα έχει κατά την επίσκεψή του τη Δευτέρα στο Βελιγράδι, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν διευρυμένες συνομιλίες. Κατά τις συνομιλίες, έμφαση αναμένεται να δοθεί στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων, στην ασφάλεια και σταθερότητα της περιοχής, στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων σε όλους τους τομείς, καθώς και στις ευρύτερες περιφερειακές εξελίξεις, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στην Ουκρανία μετά τη ρωσική εισβολή, και στην Ανατολική Μεσόγειο. Κοινές δηλώσεις στο Τύπο αναμένεται να λάβουν χώρα περί ώρα Ελλάδας, 12:35. Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος υπουργός Εξωτερικών είχε πραγματοποιήσει την πρώτη του διμερή επίσκεψη στο εξωτερικό, στην Αθήνα, από την ανάληψη των καθηκόντων του, στις 8 Νοεμβρίου. Ειδήσεις σήμερα Μαρούσι: Ο πατέρας της 23χρονης αποκαλύπτει όλο το παρασκήνιο πριν την άγρια δολοφονία από την 17χρονη Κατάρ-gate: Το κόλπο με την ΜΚΟ και ο ρόλος Παντζέρι, Καϊλή και Τζόρτζι Market Pass: «Μποναμάς» Μητσοτάκη και μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια BEST OF NETWORK 18.12.2022, 12:14 18.12.2022, 11:23 16.12.2022, 11:00 18.12.2022, 09:11 18.12.2022, 09:12 18.12.2022, 10:30

