Τσακαλώτος: Σύνθημα της κυβέρνησης το «πάμε σαν άλλοτε»

Το κεντρικό σύνθημα της κυβέρνησης είναι «πάμε σαν άλλοτε» είπε στην καταληκτική του ομιλία, επί του προϋπολογισμού 2023, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, Ευκλείδης Τσακαλώτος. Λέτε ότι όλα πάνε καλά, ότι έχουμε ανάπτυξη, ότι δυστυχώς είχαμε την παρένθεση του ΣΥΡΙΖΑ που τα χάλασε και ότι τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε όπως τότε είπε ο κ. Τσακαλώτος, ρωτώντας την κυβερνητική πτέρυγα: Τι ήταν το 2019; Γιατί χρεοκόπησε η χώρα, με δική σας ευθύνη; Έχετε απαντήσει; Στα χρόνια πριν το 2019, δεν υπήρχε μπλοκ εξουσίας και μοίραζε λεφτά σε κατασκευαστικές με τα μεγάλα έργα; Στα εξοπλιστικά με τις μίζες; Δεν υπήρχε η νόμιμη φοροδιαφυγή; Αυτά δεν δημιούργησαν τα ελλείμματα που έφεραν τη χρεοκοπία; Τώρα, όπως τότε, συνέχισε ο κ. Τσακαλώτος, μιλάτε πάλι για ανάπτυξη πάνω από το μ.ο. της ΕΕ. Γιατί είναι πιο βιώσιμη η ανάπτυξη τώρα; Λέτε ότι αυξήθηκαν οι εξαγωγές, αλλά όπως και τότε, οι εισαγωγές αυξάνονται πιο γρήγορα, γι΄αυτό και δεν είναι βιώσιμη, όπως και τότε, η ανάπτυξη, σημείωσε ο κ. Τσακαλώτος. Επέκρινε επίσης την κυβέρνηση ότι «και πάλι χτίζετε ένα μπλοκ εξουσίας: Είναι πάλι οι μεγάλες επιχειρήσεις στην ενέργεια, οι τράπεζες, τα ΜΜΕ, οι απευθείας αναθέσεις. Κλείνετε και πάλι το μάτι στη φοροδιαφυγή. Πάλι χτίζετε το μπλοκ των νικητών της αγοράς». Τέλος, ο κ. Τσακαλώτος ευχήθηκε στους υπουργούς «καλές παρακολουθήσεις και το 2023, και θα ελπίζετε ότι κάποια στιγμή, θα έρθει μια άλλη κυβέρνηση, και θα μπορείτε να ξανααγαπήσετε το κινητό σας». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Έκλεισε το mega deal: H JP Morgan απέκτησε το 48,5% της Viva Wallet για 800 εκατ. ευρώ Ο Νικηφόρος Μανδηλαράς και η δολοφονία του από όργανα της χούντας το 1967

