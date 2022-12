Όλγα Κεφαλογιάννη για Εύα Καϊλή: «Είμαι απογοητευμένη από αυτή την υπόθεση, είναι ένα πλήγμα» «Όσοι έχουμε δημόσιες θέσεις πρέπει να λειτουργούμε ως παράδειγμα», σημειώνει η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Την απογοήτευσή της εξέφρασε η Όλγα Κεφαλογιάννη για την υπόθεση της Εύας Καϊλή και τις βαριές κατηγορίες που αντιμετωπίζει. Όπως είπε σε τηλεοπτική εκπομπή η βουλευτής της Νέα Δημοκρατίας, «είναι ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και στους πολιτικούς». «Είμαι απογοητευμένη από την υπόθεση Καϊλή. Είναι ένα πλήγμα στην εμπιστοσύνη που πρέπει να υπάρχει ανάμεσα στους πολίτες και στους πολιτικούς. Όσοι έχουμε δημόσιες θέσεις πρέπει να λειτουργούμε ως παράδειγμα. Είναι μια υπόθεση που αγγίζει τελικά τον κάθε πολίτη» τόνισε η Όλγα Κεφαλογιάννη. Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-cp41co399i95) Μιλώντας για την έμφυλη βία, η κ. Κεφαλογιάννη τόνισε ότι «δυστυχώς ζούμε σε μια κοινωνία, όπου τα πατριαρχικά πρότυπα καλά κρατούν. Αυτά τα στερεότυπα που αναπαράγονται από γενιά σε γενιά μας φέρνουν εδώ, στο να μην έχουμε αντιμετωπίσει ένα τόσο σοβαρό ζήτημα». Ειδήσεις σήμερα: Η Καϊλή, ο Τζιόρτζι, ο Παντσέρι, το 1,5 εκατ. σε μετρητά και η «ληστεία αλά ιταλικά» Τρομερή κίνηση από την Εθνική Αργεντινής, στην… αποστολή για τον τελικό ο Αγουέρο – Δείτε βίντεο Απόστολος Γκλέτσος: «Είναι μεγάλοι οι πειρασμοί, δύσκολο να πεις όχι» BEST OF NETWORK 17.12.2022, 12:17 17.12.2022, 17:56 16.12.2022, 11:00 17.12.2022, 17:09 17.12.2022, 17:10 17.12.2022, 10:17

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )