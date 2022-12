Market Pass: «Μποναμάς» Μητσοτάκη και μηνιαίο όφελος 120 ευρώ για 4μελή οικογένεια

Με έναν «μποναμά», που κρατούσε μυστικό έως την ώρα της ανακοίνωσής του, επισφράγισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού στη Βουλή, κατά την οποία ανακοίνωσε ένα ακόμη ισχυρό ανάχωμα στην επέλαση της ακρίβειας με την επιδότηση κατά 10% του κόστους αγοράς των τροφίμων για την συντριπτική πλειονότητα των νοικοκυριών. Πρόκειται για μια ενίσχυση που αφορά 8,5 εκατ. πολίτες, θα διαρκέσει επί ένα εξάμηνο, αρχής γενομένης από τον προσεχή Φεβρουάριο, και από την συνολική εφαρμογή του μέτρου ένα ζευγάρι θα επωφεληθεί με 192 ευρώ, μια οικογένεια με δύο παιδιά με 312 ευρώ, ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα θα λάβει 432 ευρώ. Το συνολικό κόστος του μέτρου που υπολογίζεται να ανέλθει στα 650 εκατ. ευρώ δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό καθώς θα καλυφθεί στο σύνολό του από την έκτακτη φορολογία στα αυξημένα κέρδη που είχαν τα διυλιστήρια στη διάρκεια της κρίσης. Ο πρωθυπουργός στην ομιλία του στο Κοινοβούλιο μίλησε για μια νέα πρωτοβουλία που έρχεται να προστεθεί στα προηγούμενα μέτρα ύψους άνω των 8 δισ. ευρώ που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Ενσωματώνει, όπως εξήγησε, την πρόθεση της κυβέρνησης να στηριχθούν όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά, «αποτυπώνοντας παράλληλα τη μη διαπραγματεύσιμη πολιτική μας για κοινωνική δικαιοσύνη». Κατά τον κ. Μητσοτάκη, η εξαγγελία την οποία έκανε «απαντά πρώτα και πάνω απ’ όλα στη συγκυρία, γιατί θωρακίζει το πρώτο σημείο το οποίο χτυπά η ακρίβεια: αυτό της κατανάλωσης για βασικά αγαθά». Ενώ, συμπλήρωσε, «δηλώνει την επιλογή της κυβέρνησης να ενισχύσει τον πολίτη, επιστρέφοντας σε αυτόν την υπεραπόδοση της οικονομίας αλλά και τα αυξημένα κέρδη κάποιων επιχειρήσεων». Όπως εξήγησε, το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί εξ ολοκλήρου από την έκτακτη φορολόγηση των υπερεσόδων των διυλιστηρίων, για τα οποία, παρατήρησε δηκτικά, η αντιπολίτευση υποστήριζε ότι «δεν θα εισπράξουμε ποτέ». Μηνιαία ωφέλεια 120 ευρώ για τετραμελή οικογένεια Με βάση τα λεγόμενα του πρωθυπουργού, από τον ερχόμενο Φεβρουάριο και για έξι μήνες η πολιτεία θα καλύπτει το 10% των αγορών κάθε νοικοκυριού στα σούπερ μάρκετ και σε όλες τις επιχειρήσεις τροφίμων. Μιλάμε, είπε, για σούπερ μάρκετ, φούρνους, κρεοπωλεία, οπωροπωλεία, ζαχαροπλαστεία και ιχθυοπωλεία και με την ενίσχυση του 10% το κράτος καλύπτει τον πληθωρισμό που είναι κοντά σε αυτό το ποσοστό. Το μηνιαίο όριο αγορών για ένα άτομο είναι, όπως είπε, 220 ευρώ, ποσό που αυξάνεται με επιπλέον 100 ευρώ για κάθε άλλο μέλος, έως τα 1.000 ευρώ αγορών. Η διαδικασία θα είναι εξαιρετικά απλή, όπως το Fuel Pass με το οποίο είμαστε όλοι εξοικειωμένοι, με μία ψηφιακή πιστωτική κάρτα δηλαδή. Οι δικαιούχοι θα έχουν επίσης την επιλογή να εισπράττουν την ενίσχυση από τον τραπεζικό τους λογαριασμό, στο 80% όμως μόνο του ύψους της. Η περίμετρος του μέτρου απλώνεται μέχρι και για εισοδήματα 24.000 ευρώ για ένα ζευγάρι, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί, καθώς στόχος, σύμφωνα με τον πρωθυπουργό, είναι να ωφεληθούν όχι μόνον οι αδύναμοι αλλά πρωτίστως η μεσαία τάξη, καθώς θα καλυφθεί μέχρι και το 85% των ελληνικών νοικοκυριών. Οι σχετικές αναλυτικές ανακοινώσεις θα γίνουν στις αρχές της εβδομάδος από τους αρμόδιους υπουργούς. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι «αν συνυπολογίσουμε ότι το “Καλάθι του Νοικοκυριού” έχει ήδη μειώσει κατά 66 ευρώ το μηνιαίο κόστος ενός νοικοκυριού, ο συνδυασμός των δύο μέτρων θα ωφελήσει μία τετραμελή οικογένεια με σχεδόν 120 ευρώ». Πιστεύω, κατέληξε, ότι είναι ένα ακόμα σοβαρό ανάχωμα στις ανατιμήσεις για την προμήθεια όλων των προϊόντων πρώτης ανάγκης. Ποιους αφορά και πως θα εφαρμοστεί Σε συνοπτικό επεξηγηματικό σημείωμα που εκδόθηκε αμέσως μετά την ομιλία του πρωθυπουργού στη Βουλή, αναφέρονται τα εξής: «Από τον Φεβρουάριο 2023 και για έξι μήνες (έως τον Ιούλιο 2023) δίνεται ενίσχυση ύψους 10% επί των αγορών νοικοκυριών που πληρούν τα κριτήρια ένταξης, σε supermarket και άλλες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων (φούρνους, minimarket, οπωροπωλεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, γαλακτοπωλεία κτλ.). Η ενίσχυση ανέρχεται σε 10% επί του ύψους των αγορών ειδών κάθε είδους από τα καταστήματα που δραστηριοποιούνται στο λιανικό εμπόριο τροφίμων και έως τα ακόλουθα όρια που διαμορφώνονται ανάλογα με τη σύνθεση του νοικοκυριού. Το μηνιαίο όριο αγορών ανά νοικοκυριό επί του οποίου λαμβάνει την ενίσχυση 10% ανέρχεται σε 220 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό, αυξανόμενο κατά 100 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού και έως 1000 ευρώ αγορές. Μηνιαίο όριο αγορών και ύψος ενίσχυσης, παραδείγματα: • Μονομελές νοικοκυριό: 220 ευρώ μηνιαίες αγορές, 22 ευρώ μηναία ενίσχυση • Ζευγάρι χωρίς τέκνα: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση • Μονογονεϊκή οικογένεια με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 320 ευρώ μηνιαίες αγορές, 32 ευρώ μηναία ενίσχυση • Μονογονεϊκή οικογένεια με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση • Ζευγάρι με ένα εξαρτώμενο τέκνο: 420 ευρώ μηνιαίες αγορές, 42 ευρώ μηναία ενίσχυση • Ζευγάρι με δύο εξαρτώμενα τέκνα: 520 ευρώ μηνιαίες αγορές, 52 ευρώ μηναία ενίσχυση • Ζευγάρι με τρία εξαρτώμενα τέκνα: 620 ευρώ μηνιαίες αγορές, 62 ευρώ μηναία ενίσχυση • Ζευγάρι με τέσσερα εξαρτώμενα τέκνα: 720 ευρώ μηνιαίες αγορές, 72 ευρώ μηναία ενίσχυση. Με βάση τα ανωτέρω η ενίσχυση ανέρχεται για τους έξι μήνες σε 312 ευρώ για την οικογένεια με δύο παιδιά, 192 ευρώ για ένα ζευγάρι, ενώ μια πολύτεκνη οικογένεια με τέσσερα τέκνα λαμβάνει 432 ευρώ. Τα ανωτέρα ποσά πιστώνονται μηνιαίως σε ψηφιακή χρεωστική κάρτα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά σε καταστήματα λιανικού εμπορίου τροφίμων. Σε περίπτωση που ο δικαιούχος επιλέξει κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό τα ποσά καταβάλλονται ανά τρίμηνο και το ύψος της ενίσχυσης ανέρχεται στο 80% των ανωτέρω ποσών. Δικαιούχοι είναι νοικοκυριά όπου το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους ανέρχεται έως 16.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης, το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε τέκνο ή φιλοξενούμενο μέλος του νοικοκυριού. Το περιουσιακό όριο ανέρχεται σε 250.000 ευρώ για το μονομελές νοικοκυριό και 400.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Οι δυνητικοί ωφελούμενοι περιλαμβάνουν περί τα 3,2 εκατ. νοικοκυριά (εκ των 4,1 εκατ. νοικοκυριών) με περίπου 8,5 εκατ. μέλη. Το συνολικό κόστος για του έξι μήνες εκτιμάται σε 650 εκατ. ευρώ». 