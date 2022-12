Απάντηση Θεοδωρικάκου σε Σπίρτζη: Νέο παραλήρημα μίσους και απέχθειας προς την ΕΛ.ΑΣ.

Για νέο παραλήρημα λαϊκισμού, μίσους και απέχθειας προς την Ελληνική Αστυνομία από τον αρμόδιο τομεάρχη του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Χρήστο Σπίρτζη, κάνει λόγο ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Τάκης Θεοδωρικάκος ως απάντηση στην ανακοίνωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Είναι αυταπάτη να τους ζητήσει κανείς να δείξουν στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυνότητα», αναφέρει στην απάντησή του ο κ. Θεοδωρικάκος, με την οποία επιτίθεται στον ΣΥΡΙΖΑ, και υπογραμμίζει ότι το Υπουργείο ενισχύει την παρουσία της αστυνομίας στις γειτονιές και ταυτόχρονα εκσυγχρονίζει διαρκώς τις υποδομές της. Αναλυτικά, στην απάντησή του ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη αναφέρει: «Από τους ίδιους που το Σάββατο αποκάλεσαν τους Έλληνες αστυνομικούς βιαστές, δολοφόνους, καουμπόηδες και ανεκπαίδευτα ρουσφέτια. Από τους ίδιους που όταν κυβέρνησαν έκαναν συστάσεις στους πολίτες να παριστάνουν ότι κοιμούνται όταν μπαίνουν οι κλέφτες στα σπίτια τους. Από τους ίδιους που υπέθαλπαν τα άβατα ανομίας στη Φοιτητική Εστία Ζωγράφου, σε πανεπιστήμια και γειτονιές της χώρας μας. Από τους ίδιους που αρνήθηκαν κάθε ενίσχυση της ΕΛΑΣ και εξήγγειλαν την κατάργηση των μισών υπηρεσιών της. Και όλα αυτά με αφορμή το δολοφονικό συμβάν οργανωμένου εγκλήματος στη Νέα Σμύρνη, το οποίο διερευνάται από την Αστυνομία. Προφανώς, είναι αυταπάτη να τους ζητήσει κανείς να δείξουν στοιχειώδη σοβαρότητα και υπευθυνότητα. Ενισχύουμε συστηματικά την παρουσία της Αστυνομίας στις γειτονιές, αυξάνοντας ακόμη περισσότερο τους 3.300 αστυνομικούς, που ήδη περιπολούν στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Ταυτόχρονα, εκσυγχρονίζουμε διαρκώς τις υποδομές και τις υπηρεσίες της ΕΛΑΣ». Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

