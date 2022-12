Βαρβιτσιώτης: Η Ελλάδα νιώθει πιο ασφαλής το βράδυ με την ΕΕ – «Oι κρίσεις ενισχύουν την Ευρώπη»

Η ενεργειακή αυτονομία με την παραγωγή καθαρής ενέργειας από δικούς μας πόρους είναι το τεράστιο στοίχημα για την ΕΕ, τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, μιλώντας σήμερα σε ημερίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο «Η Ευρωπαϊκή Κρίση στη Δίνη του Πολέμου και της Ενεργειακής Κρίσης». Η φιλοδοξία απεξάρτησης από τους υδρογονάνθρακες σχετίζεται αφενός με την ανάγκη μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και αφετέρου με την απεξάρτηση από πολιτικές και οικονομικές επιδιώξεις τρίτων χωρών, σημείωσε ο κ. Βαρβιτσιώτης. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις δυσκολίες και τις αντικρουόμενες απόψεις σε σχέση με τη λήψη απόφασης για την επιβολή πλαφόν στο φυσικό αέριο, παραδέχτηκε ότι η ΕΕ δεν αντέδρασε το ίδιο γρήγορα και αποτελεσματικά στην ενεργειακή κρίση όσο στην κρίση της Covid-19, αλλά τόνισε ότι «τελικά οι κρίσεις ενισχύουν την Ευρώπη, αντί να την αποδυναμώνουν». Ο κ. Βαρβιτσιώτης δήλωσε «παθιασμένος ευρωπαϊστής», σημειώνοντας ότι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα είναι «μοναδικό παράδειγμα υπερεθνικής συνεργασίας», το οποίο «δεν πρέπει εύκολα να πυροβολούμε, αλλά πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, για να το κάνουμε πιο λειτουργικό και αποτελεσματικό». «Αν η χώρα μας βρισκόταν εκτός ΕΕ, δεν θα μπορούσε να έχει καλύτερες συνθήκες ενεργειακής επάρκειας, δεν θα πληρώναμε φτηνότερα τη βενζίνη ή το φυσικό αέριο, ούτε θα αισθανόμαστε πιο ασφαλείς το βράδυ», τόνισε και προσέθεσε ότι η συμμετοχή μας στην ΕΕ μάς διαφυλάσσει σε μεγάλο βαθμό και από μια ενδεχόμενη επίθεση της Τουρκίας. Σε μια τέτοια περίπτωση η ΕΕ δεν θα παρέμενε ουδέτερη, θα ήταν δίπλα μας, εκτίμησε ο αναπληρωτής υπουργός. Άλλωστε, «ο Ερντογάν ξέρει πολύ καλά ότι επιτιθέμενος στην Ελλάδα θα ρίσκαρε την τελωνειακή ένωση ΕΕ-Τουρκίας, χάρη στην οποία έχει αναπτυχθεί η τουρκική οικονομία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι συσχετισμοί στην Ευρώπη μάς ευνοούν εξαιρετικά. Στην ημερίδα μίλησαν επίσης οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Χαράλαμπος Τσιλιώτης και Αντώνιος Κλάψης. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

