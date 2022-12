Βουλή: Σύγκρουση Οικονόμου – Σκανδαλίδη για το «ΣοσιαλΚαμμένοι» «Μια κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ και τη ταξική και ελιτίστικη πολιτική της, ούτε πολύ σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την χειραγώγηση των αρμών της εξουσίας», υποστήριξε ο κοινοβουλετικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Σύγκρουση στην Ολομέλεια της Βουλής είχε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ Κώστα Σκανδαλίδη για τον χαρακτηρισμό «ΣοσιαλΚαμμένοι» που απέδωσε ο πρωθυπουργός στο κόμμα της Χαριλάου Τρικούπη λόγω της ρητορικής σύμπλευσης με τον ΣΥΡΙΖΑ Ο κ. Σκανδαλίδης εκφράζοντας την ενόχληση του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «ο πρωθυπουργός μας εγκαλεί επειδή εμείς δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με μια κυβέρνηση με βαθιά συντηρητική και ταξική πολιτική. Μια κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατική κατεύθυνση δεν έχει καμία σχέση με τη ΝΔ και τη ταξική και ελιτίστικη πολιτική της, ούτε πολύ σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ και την χειραγώγηση των αρμών της εξουσίας». Απαντώντας ο κ. Οικονόμου σημείωσε ότι «υπερασπίζεστε το δικαίωμα της αυτόνομης πορείας του κόμματός σας. Είναι δικαίωμα σας. Όμως, θα ήθελα να μου θυμίσετε: ποιος είπε ότι στόχος σας είναι να στείλετε τη ΝΔ στην αντιπολίτευση και να κάνετε μια άλλη προοδευτική κυβέρνηση με σοσιαλδημοκρατικό πρόσημο; Να στείλετε δηλαδή την ΝΔ στην αντιπολίτευση και να κυβερνήσετε οι υπόλοιποι. Ποιοι είναι οι υπόλοιποι; Είναι απίθανο να είναι πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ; Άρα με ποιους; Με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πρόσθεσε δε πως «το συμπέρασμα από τη πολιτική στόχευση του προέδρου του ΠΑΟΣΚ είναι να γίνει παρακολούθημα του ΣΥΡΙΖΑ. Για δικούς του λόγους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχει αποφασίσει τη συμπόρευση με τον ΣΥΡΙΖΑ. Αναβίωση του Τσίπρα με τον Βαρουφάκη και εσάς να συμπληρώνετε. Ο κόσμος βλέπει και κρίνει. Αυτά είναι τα γεγονότα, αυτά είπε ο κ. Ανδρουλάκης». Ανταπαντώντας ο κ. Σκανδαλίδης υποστήριξε πως «εμείς θέλουμε κυβέρνηση από τη πρώτη εκλογή. Με πρωθυπουργό που να μην είναι ούτε ο Τσίπρας ούτε ο Μητσοτάκης. Είπαμε ότι με αυτή τη ΝΔ και αυτό τον πρωθυπουργό δεν υπάρχει σημείο συνεννόησης. Όχι να περιμένουμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως Μωυσή στο όρος Θαβώρ για να αποφασίσει για τις εκλογές και για το μέλλον της χώρας, που είναι αδιέξοδο» ενώ για το «ΣοσιαλΚαμμένοι» είπε «μη διαστρεβλώνετε τις απόψεις μας με τέτοιους χαρακτηρισμούς. Είναι έξω από την πορεία και την ιστορία μας». Ειδήσεις σήμερα: Οργή για τον Τζέιμς Κάμερον: Ύψωσε το μεσαίο δάχτυλο στους θαυμαστές και αρνήθηκε να υπογράψει αυτόγραφα Ο Salt Bae «τραβολογάει» τον Μέσι για μία selfie μετά τον τελικό του Μουντιάλ – Δείτε βίντεο Εισαγγελικό «όχι» στα αιτήματα Κασιδιάρη και Λαγού για αναστολή εκτέλεσης της ποινής τους BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 16:47 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 11:00 19.12.2022, 17:19

