Γεράσιμος Ζαγορίτης: «Δεν είμαι το υπό έρευνα πρόσωπο» στην υπόθεση της Μαρίας Σπυράκη

Προσφυγή στη Δικαιοσύνη αναγγέλλουν οι δικηγόροι του Γεράσιμου Ζαγορίτη – γιου του πρώην γραμματέα της ΝΔ Λευτέρη Ζαγορίτη – τον οποίο δημοσιεύματα έφεραν ως τον βοηθό της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη για τις αμοιβές του οποίου έχει ζητηθεί η άρση της ασυλίας της. «Ο εντολέας μας δεν είναι το υπό έρευνα πρόσωπο» , ξεκαθαρίζουν οι δικηγόροι του κ. Ζαγορίτη , σημειώνοντας ότι η συνεργασία του με την ευρωβουλευτή έχει λήξει από τον Μάιο του 2018. Ολόκληρη η ανακοίνωση έχει ως εξής: Αναφορικά με τα αναληθή δημοσιεύματα από μερίδα του έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου κατά την διάρκεια του περασμένου σαββατοκύριακου, σύμφωνα με τα οποία δόθηκε η λανθασμένη εντύπωση – πληροφορία στο κοινό ότι ο εντολέας μας Γεράσιμος Ζαγορίτης είναι δήθεν το ερευνώμενο πρόσωπο στην υπόθεση της ευρωβουλευτού Μαρίας Σπυράκη, διευκρινίζουμε τα εξής: 1. Ο εντολέας μας δεν είναι το υπό έρευνα πρόσωπο και αντιθέτως δεν ελέγχεται από καμία εισαγγελική αρχή πουθενά στον κόσμο ούτε του έχει απαγγελθεί ποτέ ουδεμία κατηγορία σχετική με το Ευρωκοινοβούλιο ως λανθασμένα διατυπώθηκε. 2. Διαψεύδουμε κατηγορηματικά τη δήθεν εμπλοκή του εντολέως μας με την εν λόγω υπόθεση της κας Σπυράκη, η συνεργασία του με την οποία έχει λήξει από το Μάιο του 2018, όταν και παραιτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να αφοσιωθεί στην εταιρία πολιτικής στρατηγικής και επικοινωνίας που έχει ιδρύσει και έκτοτε διευθύνει. 3. Ο εντολέας μας έχει διακριθεί ως σύμβουλος στρατηγικής και επικοινωνίας για πολιτικά κόμματα και πολιτικά πρόσωπα διεθνώς, σε περισσότερες από δέκα ευρωπαϊκές χώρες, εργαζόμενος με απόλυτο σεβασμό προς τους ανθρώπους που τον εμπιστεύονται και τον συμβουλεύονται, όπως είναι άλλωστε φανερό από τη διεθνή αναγνώριση της εταιρίας του. 4. Με αφορμή την ανωτέρω ψευδή πληροφορία, κακόβουλα Μέσα τον παρουσίασαν με χυδαίο και προσβλητικό τρόπο επιλεκτικά, αγνοώντας/αποσιωπώντας την εξαιρετικά επιτυχημένη του πορεία την τελευταία δεκαετία στον επαγγελματικό στίβο, για την οποία έχει πολλάκις βραβευτεί διεθνώς. 5. Η ελευθερία του Τύπου είναι αδιαπραγμάτευτη, όμως συνοδεύεται και από υποχρεώσεις μεταξύ των οποίων η ελάχιστη είναι η διασταύρωση των πληροφοριών του κάθε δημοσιογράφου έστω με τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο ώστε να εκφράσει την δική του πλευρά, ως δεοντολογικώς απαιτείται. Εάν οι εν λόγω δημοσιογράφοι είχαν τηρήσει την ελάχιστη αυτή υποχρέωσή τους, θα είχε αποφευχθεί η κατασυκοφάντησή του εντολέως μας καθώς και η παραπληροφόρηση του κοινού. 6. Για όλα τα ανωτέρω έχουμε λάβει εντολή να ασκήσουμε τα πλήρη δικαιώματα που προβλέπει ο Νόμος ενώπιον της αστικής και ποινικής δικαιοσύνης καθώς και της ΕΣΗΕΑ. Αθήνα, 19.12.2022 Οι πληρεξούσιοι Δικηγόροι ΝΙΚΟΣ ΑΓΑΠΗΝΟΣ – ΤΕΛΛΟΣ Ν. ΑΓΑΠΗΝΟΣ «ΒΑΣΣΙΛΟΚΩΣΤΑΝΤΑΚΗΣ-ΡΙΣΒΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

