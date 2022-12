Ενέργεια – Μητσοτάκης: Η ελληνική πρόταση για το πλαφόν στο φυσικό αέριο υιοθετήθηκε από την Ευρώπη

Τη συμφωνία των υπουργών Ενέργειας των Βρυξελλών, που αποφάσισαν πλαφόν στην τιμή των 180 ευρώ για το φυσικό αέριο, χαιρετίζει ο Έλληνας πρωθυπουργός. «Καταγράψαμε ακόμη ένα σημαντικό βήμα στη μακρά προσπάθειά μας να προστατεύσουμε πολίτες και επιχειρήσεις από την αύξηση στις τιμές ενέργειας κάτι που προκλήθηκε από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Ο Μηχανισμός διόρθωσης της αγοράς – ελληνική πρόταση που υποβλήθηκε πριν από εννέα μήνες – υιοθετήθηκε επιτέλους από τους Ευρωπαίους υπουργούς Ενέργειας» έγραψε στο Twitter ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Today is another milestone in our long effort to shield our citizens and businesses from excessive gas prices caused by Russia’s invasion in Ukraine. The market correction mechanism -a GR proposal submitted 9 months ago- has finally been adopted by Europe’s energy ministers. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) December 19, 2022 Τι σημαίνει πλαφόν στα 180 ευρώ Ύστερα από μαραθώνιες διαβουλεύσεις βγήκε λευκός καπνός από τους υπουργούς Ενέργειας στις Βρυξέλλες για πλαφόν στα 180 ευρώ στην τιμή φυσικού αερίου. Σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν από την τσεχική προεδρία, η συμφωνία θα τεθεί σε ισχύ από τις 15 Φεβρουαρίου. EU COUNTRIES AGREE GAS PRICE CAP – CZECH PRESIDENCY — - Feed (@-Feed) December 19, 2022 Υπέρ ψήφισαν και οι δύο επιφυλακτικές έως τώρα χώρες, η Γερμανία και η Δανία. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η Ολλανδία και η Αυστρία ψήφισαν αποχή, ενώ η Ουγγαρία ψήφισε κατά. Το πλαφόν του φυσικού αερίου θα ενεργοποιηθεί αν οι τιμές στον ολλανδικό κόμβο αερίου TTF υπερβαίνουν επί τριήμερο τα 180 ευρώ ανά μεγαβατώρα, πολύ χαμηλότερα από τα 275 ευρώ ανά μεγαβατώρα που είχαν προταθεί αρχικά τον περασμένο μήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας έκανε την παρακάτω δήλωση: «Σήμερα η Ευρώπη πήρε μια ιστορική απόφαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μια απόφαση υπέρ των πολιτών της. Χρειάστηκαν 9 μήνες από τη μέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε πρώτος την επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν στις αγορές φυσικού αερίου από την Ε.Ε. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία και χωρίς κόπο. Αποτελεί προϊόν συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλαμε όλο αυτόν τον καιρό αλλά και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που – για μια ακόμη φορά – επέδειξαν τα κράτη- μέλη, προκειμένου η Ενωμένη Ευρώπη να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα αποδείχθηκε ακόμα μια φορά πρωτοπόρα στις κοινές πολιτικές των κρατών – μελών, ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Σήμερα, κάναμε το χρέος μας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες». Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

