Ενέργεια – Σκρέκας για το πλαφόν στα 180 ευρώ: Ιστορική η απόφαση της Ευρώπης, η Ελλάδα αποδείχθηκε πρωτοπόρα «Χρειάστηκαν 9 μήνες από τη μέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός πρότεινε πρώτος την επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν » δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Μετά από πολύωρες διαβουλεύσεις, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία, με την ψήφιση Μηχανισμού διόρθωσης τιμών στις αγορές φυσικού αερίου. Το ανώτατο όριο τιμής ορίστηκε στα 180 ευρώ/MWh και θα ισχύει από 15 Φεβρουαρίου για τον δείκτη τιμών TTF και από 31 Μαρτίου 2023 για όλους τους υπόλοιπους δείκτες, μετά από αξιολόγηση του ESMA και του ACER. Ο Μηχανισμός θα ενεργοποιείται όταν η τιμή του φυσικού αερίου θα υπερβαίνει τα 180 ευρώ για τρείς συνεχόμενες μέρες. Η διάρκεια ισχύος του Μηχανισμού καθορίζεται στον ένα χρόνο. Σχετικά με την αναστολή του Μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς αποφασίστηκε πως, σε περιπτώσεις που η εφαρμογή του σε κάποιο hub οδηγεί σε αρνητικές επιπτώσεις τις χρηματοπιστωτικές αγορές ή τις αγορές φυσικού αερίου, η Επιτροπή μπορεί να εξαιρεί ορισμένα παράγωγα από την εφαρμογή του Μηχανισμού. Μετά το πέρας της Συνόδου, ο υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας έκανε την παρακάτω δήλωση: «Σήμερα η Ευρώπη πήρε μια ιστορική απόφαση για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μια απόφαση υπέρ των πολιτών της. Χρειάστηκαν 9 μήνες από τη μέρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πρότεινε πρώτος την επιβολή ενός ρεαλιστικού πλαφόν στις αγορές φυσικού αερίου από την Ε.Ε. Το σημερινό αποτέλεσμα δεν ήρθε τυχαία και χωρίς κόπο. Αποτελεί προϊόν συστηματικής προσπάθειας που καταβάλλαμε όλο αυτόν τον καιρό αλλά και της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης που – για μια ακόμη φορά – επέδειξαν τα κράτη- μέλη, προκειμένου η Ενωμένη Ευρώπη να αντιμετωπίσει την ενεργειακή κρίση. Η Ελλάδα αποδείχθηκε ακόμα μια φορά πρωτοπόρα στις κοινές πολιτικές των κρατών – μελών, ενώπιον των μεγάλων προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια Σήμερα, κάναμε το χρέος μας απέναντι στους Ευρωπαίους πολίτες». Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο» BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 16:47 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 18:28 19.12.2022, 17:19

