Εύα Καϊλή – Corriere della Serra: Ξέπλυμα χρήματος πίσω από την αγορά της Καϊλή στην Πάρο;

Στην αγορά του οικοπέδου των επτά στρεμμάτων στην Πάρο που έκαναν Εύα Καϊλή και Φραντσέσκο Τζιόρτζι καταβάλοντας το ποσό των 300.000 ευρώ σε πωλητή από την Αθήνα επικεντρώνεται δημοσίευμα της Corriere della Serra σχετικά με το σκάνδαλο Κατάρ-gate. Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα «στις 7 Δεκεμβρίου, δύο ημέρες, δηλαδή, πριν την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη τεσσάρων ατόμων για το Qatargate, η Eurojust ζήτησε από ιταλούς εισαγγελείς να διερευνήσουν την αγορά ενός διαμερίσματος στην πόλη Τσερβίνια για την οποία υπήρχαν υποψίες ότι αγοράστηκε με χρήματα από δωροδοκία. Μια κλασσική επιχείρηση “ανακύκλωσης” που θα μπορούσε να κρύβεται πίσω από την επένδυση που έκαναν Καϊλή και Τζιόρτζι για να χτίσουν μια βίλα στο νησί της Πάρου». Η Corriere υπενθυμίζει ότι ένα από τα βασικά πρόσωπα του σκανδάλου είναι η Εύα Καϊλή στο σπίτι της οποίας και σε βαλίτσα που μετέφερε ο πατέρας της βρέθηκαν 750.000 ευρώ σε μετρητά «που θα μπορούσαν να προέρχονται από το Κατάρ και το Μαρόκο αλλά ο Φραντσέσκο Τζιόρτζι ορκίζεται ότι είναι δικά του» ενώ παράλληλα επισημαίνει ότι το πεδιό των ερυνών επεκτείνεται και σε άτομα που απλά είχαν σχέσεις με τους υπόπτους όπως ο ευρωβουλευτής Αντρέα Κοτζολίνο ή ο πρέσβης του Μαρόκου στην Πολωνία, Αμπντεραχίμ Ατμούν, ο οποίος θεωρείται ότι χρησιμοποιεί το αξίωμά του ως προπέτασμα καπνού για την σχέση του με τις μυστικές υπηρεσίες του Ραμπάτ. «Η σύζυγος του Παντζέρι έχει καταγραφεί να αναφέρεται στο όνομα του Ατμούν» σημειώνεται στο δημοσίευμα. Η ιταλική έρευνα για πιθανό ξέπλυμα χρήματος αφορά ένα σπίτι που αγοράστηκε τον περασμένο Απρίλιο στην Τσερβίνια από τον Νικολό Φίγκα-Ταλαμάνκα, το τέταρτο πρόσωπο που συνελήφθη από τις βελγικές αρχές. Πρόκειται για ένα διαμέρισμα με πέντε δωμάτια, εμβαδού 90τ.μ. που αγοράστηκε στις 29 Απριλίου για 215.000 ευρώ από την βελγική εταιρεία Nakazσ στην οποία ο Ταλαμάνκα ήταν διευθυντής. «Το ακίνητο αυτό θα μπορούσε να κατασχεθεί με αίτηση του εισαγγελέα με την κατηγορία ότι τα χρήματα προήλθαν από την ΜΚΟ Fight Impunity του Παντζέρι ή από απευθείας χρηματοδότηση του Κατάρ ή του Μαρόκου» αναφέρει το δημοσίευμα της ιταλικής εφημερίδας. Παράλληλα διεξάγεται μια δεύτερη έρευνα, αυτή τη φορά από την εισαγγελία του Μιλάνου, από την οποία η Eurojust ζήτησε να εξετάσει τη ροή χρημάτων από το Βέλγιο σε επτά διαφορετικούς τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκουν στην οικογένεια Παντζέρι και στον Τζιόρτζι. Κατά την Corriere ο επικαφελής εισαγγελέας θα εξετάσει μάρτυρες και θα μελετήσει έγγραφα για να διαπιστώσει αν προκύπτει «ξέπλυμα χρήματος» ειδικά με 100.000 ευρώ σε μετρητά που φέρονται να «έκαναν φτερά» από το σπίτι του Παντζέρι στις Βρυξέλλες πριν την έφοδο των βελγικών αρχών όπου και κατασχέθηκαν 600.000 ευρώ. To σπίτι στην Πάρο Παρόμοια έρευνα διεξάγει στην Ελλάδα η οικονομική εισαγγελία εξετάζοντας την αγορά των 300.000 ευρώ στην Πάρο, πριν από εννέα μήνες ενώ παράλληλα τα περιουσιακά στοιχεία της Ελληνίδας ευρωβουλευτή στην χώρα μας έχουν «παγώσει». Πρόκειται για ένα οικόπεδο στην Πάρο, στα όρια του οικισμού Ιστέρνι, σε απόσταση περίπου 600 μέτρων από τη θάλασσα, με θέα προς τη Νάξο. Όπως είχε δηλώσει στην ΕΡΤ ο αρχιτέκτονας μηχανικός που ανέλαβε την αναθεώρηση της άδειας, Βαζαίος Πετρόπουλος, «από διώροφα σπίτια με υπόγειο και πισίνα θα γίνουν ισόγεια σπίτια με υπόγειο και πισίνα. Είχαμε κάνει τα σχέδια, έχουν κατατεθεί στην πολεοδομία αλλά η άδεια δεν έχει εκδοθεί. Όχι, δε μεσολαβούσε εταιρία. Στο όνομά της ήταν, και στο όνομα του συντρόφου της». Συνολικά 280 τετραγωνικά μέτρα από την έκταση είναι οικοδομήσιμα, ενώ σύμφωνα με τον αρχιτέκτονα μηχανικό στόχος του ζευγαριού το οίκημα θα γινόταν παραθεριστική κατοικία: «Είχαμε κάνει 3-4 συναντήσεις. Ήθελαν ένα σπίτι για εκείνους για να μένουν το καλοκαίρι που θα έρχονται, όλος ο σχεδιασμός γινόταν για να κάνει ένα σπίτι για την οικογένειά της». Ειδήσεις σήμερα Ξεκαθάρισμα λογαριασμών το φονικό στη Νέα Σμύρνη – Ο εκτελεστής πυροβόλησε 5 φορές Έτσι γιόρτασε ο Μέσι και όλη η Αργεντινή την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου – Δείτε βίντεο Το Κατάρ απειλεί με μπλόκο στο φυσικό αέριο στη σκιά του ευρωσκανδάλου

