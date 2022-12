Ζαχάροβα: Φαντάζεται… αποστολή S-300 από την Ελλάδα στην Ουκρανία και απειλεί με συνέπειες

Με μήνυμα κατά της Ελλάδας και της αποστολής όπλων από τη χώρα μας στην Ουκρανία, εμφανίστηκε σήμερα η Μαρία Ζαχάροβα σε δήλωσή της που δημοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας. Αυτή τη φορά, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ ανέφερε πως τα «σχέδια της Ελλάδας» να μεταφέρει τους S-300 στην Ουκρανία είναι προκλητικά και όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που θα σταλεί στο Κίεβο θα καταστραφεί από τις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις. Υπενθυμίζεται πάντως πως από ελληνικής πλευράς ένα τέτοιο ενδεχόμενο έχει διαψευστεί σε ανώτατο επίπεδο, όταν ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στην συνέντευξη Τύπου στη ΔΕΘ, απάντησε κατηγορηματικά, λέγοντας ότι δεν υφίσταται ζήτημα αποστολής των πυραυλικών συστημάτων αεράμυνας τύπου S-300 στην Ουκρανία και προσέθεσε πως η όποια στήριξη στην Ουκρανία δεν θα γίνει εις βάρος της άμυνας της χώρας. Σύμφωνα πάντως με τη Ζαχάροβα, το τελευταίο διάστημα η ελληνική ηγεσία δηλώνει όλο και περισσότερο την ετοιμότητά της να μεταφέρει στην Ουκρανία τα αντιαεροπορικά πυραυλικά συστήματα S-300PMU-1 που εδρεύουν στο νησί της Κρήτης, με την προϋπόθεση ότι θα λάβει έναν επιπλέον αριθμό αμερικανικών αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot για να τα αντικαταστήσει. «Θεωρούμε τα προκλητικά σχέδια για την προμήθεια του καθεστώτος του Κιέβου με τους S-300 και άλλα ρωσικά/σοβιετικά συστήματα αεράμυνας που θα είναι εχθρικά προς τη Ρωσία», δήλωσε η Ζαχάροβα. Σύμφωνα με την ίδια… «μιλάμε για κατάφωρη παραβίαση των διατάξεων των ρωσοελληνικών διακυβερνητικών συμφωνιών για τη στρατιωτικο-τεχνική συνεργασία της 30ης Οκτωβρίου 1995 και για την προμήθεια στρατιωτικών προϊόντων της 3ης Δεκεμβρίου 2013, οι οποίες απαγορεύουν απερίφραστα στην Ελλάδα να επανεξάγει τον παραδοθέντα στρατιωτικό εξοπλισμό σε τρίτο μέρος χωρίς τη συγκατάθεση της Ρωσίας». Τόνισε, ακόμα, ότι η παραβίαση των συμβατικών υποχρεώσεων θα έχει αναπόφευκτες συνέπειες… «για να μην αναφέρουμε τη σημαντική αποδυνάμωση της ελληνικής αμυντικής ικανότητας στον τομέα της αεράμυνας». «Τέλος, κανείς δεν πρέπει να έχει αμφιβολίες ότι όλος ο στρατιωτικός εξοπλισμός που θα σταλεί στο Κίεβο, θα εντοπιστεί και θα καταστραφεί εγκαίρως από τις Ένοπλες Δυνάμεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Πριν να είναι πολύ αργά, μπορείτε να εγκαταλείψετε τα επικίνδυνα σχέδια. Για άλλη μια φορά προειδοποιούμε την ελληνική ηγεσία της ευθύνης». Νωρίτερα, η Ζαχάροβα δήλωσε επίσης ότι η Μόσχα προειδοποιεί εκ των προτέρων τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι εάν τα συστήματα αεράμυνας Patriot σταλούν στην Ουκρανία, αυτά, μαζί με το προσωπικό τους, θα γίνουν νόμιμοι στόχοι της Ρωσίας. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

