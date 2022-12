Κάλυψη Κομισιόν στον Αβραμόπουλο για τη ΜΚΟ του Παντσέρι – Εσωτερική έρευνα για τις επαφές του Ο Ερικ Μαμέρ υπογράμμισε ότι ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε γραπτή εξουσιοδότηση από την Κομισιόν για να συμμετάσχει στο Δ.Σ στις 3 Φεβρουαρίου του 2021 – Είχε προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά που περιέγραφαν την αποζημίωση που θα λάβει για τις υπηρεσίες που θα προσέφερε Κάλυψη στον τέως Επίτροπο της Ελλάδας στην Κομισιόν, Δημήτρη Αβραμόπουλο, για την υπόθεση της ΜΚΟ Fight Impunity του Πιερ Αντόνιο Παντσέρι παρείχε σήμερα ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Έρικ Μαμέρ, απαντώντας σε καταιγισμό ερωτήσεων δημοσιογράφων, τονίζοντας ότι είχε ενημερώσει κατά τον δέοντα τρόπο την Επιτροπή και για την απασχόλησή του στο τιμητικό Δ.Σ. της ΜΚΟ. Ο κ. Μαμέρ υπογράμμισε ότι ο κ. Αβραμόπουλος έλαβε γραπτή εξουσιοδότηση από την Κομισιόν για να συμμετάσχει στο Δ.Σ στις 3 Φεβρουαρίου του 2021, ενώ θετικά για την απασχολησή του είχε γνωμοδοτήσει νωρίτερα και η Επιτροπή Ηθικής της Κομισιόν, στις 10 Δεκεμβρίου του 2020. Κατά τον κ. Μαμέρ, για την έγκριση της πρόσληψής του, ο κ. Αβραμόπουλος είχε προσκομίσει τα αναγκαία δικαιολογητικά που περιέγραφαν την αποζημίωση που θα λάβει για τις υπηρεσίες που θα προσέφερε στο πλαίσιο του μονοετούς συμβολαίου του με την Fight Impunity. Ο κ. Μαμέρ υπογράμμισε ότι, ως τώρα, η Κομισιόν δεν έχει διαπιστώσει παραβίαση του όρου που ετέθη στον πρώην Επίτροπο να μην έχει επαφές για υποθέσεις σχετικά με τη ΜΚΟ με μέλη της Επιτροπής. Με δεδομένο, πάντως, ότι ο κ. Αβραμόπουλος έχει συναντήσει το προηγούμενο διάστημα Επιτρόπους, κυρίως σε ιδιωτική βάση, ο κ. Μαμέρ υπογράμμισε ότι η Κομισιόν κάνει εσωτερική έρευνα για τις εν λόγω επαφές και τόνισε ότι, αν προκύψει ανάγκη, θα υπάρξει και επικοινωνία με τον άλλοτε Επίτροπο. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο» BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 11:05 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 11:00 19.12.2022, 13:30

