Κυριάκος Μητσοτάκης: Σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς το νέο μουσείο στη Βεργίνα Το νέο μουσείο ενώνει το νέο κεντρικό κτίριο με το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου που περιλαμβάνει το Ανάκτορο του Φιλίππου, την ταφική συστάδα των Τημενιδών, καθώς και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων Στην εκδήλωση για τα εγκαίνια του νέου Μουσείου Αιγών στη Βεργίνα, που αποτελεί μια νέα, ολιστική και δυναμική προσέγγιση της σχέσης αρχαιολογικού χώρου-μουσείου-επισκέπτη έδωσε το «παρών» τη Δευτέρα (19/12) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. «Ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας και των Αιγών με την παγκόσμια ακτινοβολία του συνιστά μόνο την απαρχή μιας πολιτιστικής παρακαταθήκης δεκάδων αιώνων. Και αυτή η πολυκεντρική ανάδειξη μέσα από τη λειτουργία του νέου μουσείου φιλοδοξεί παράλληλα με το αρχαίο κλέος να παρουσιάσει και τη γόνιμη διαδρομή του στα χρόνια. Γιατί το χθές οφείλει πάντα να διαρκεί στο σήμερα και να συμμετέχει στην οικοδόμηση του αύριο κάθε κοινωνίας», τόνισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Το νέο Μουσείο αποτελεί μια σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς «Πρόκειται για μία προσπάθεια η οποία ξεπερνά όχι μόνον τα όρια της Ημαθίας, αλλά και ολόκληρης της Ελλάδας. Τολμώ να πω ότι πρόκειται για μία σημαντική συμβολή στην εξέλιξη της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Το μουσείο αυτό, ενσαρκώνει μία νέα δυναμική προσέγγιση της σχέσης του με τον αρχαιολογικό χώρο, καθώς ενώνει όλο το κτιριακό συγκρότημα το οποίο έρχεται από το βαθύ ιστορικό παρελθόν. Το ανάκτορο του Φιλίππου, την ταφική συστάδα των Τημενιδών, αλλά φυσικά και τους βασιλικούς τάφους. Ακολουθεί με άλλα λόγια το οικιστικό μοντέλο της ίδιας της αρχαίας πόλης, ενός ανοιχτού άστεως, με επάλληλους οικισμούς γύρω από έναν κεντρικό πυρήνα», υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και πρόσθεσε ότι «πολλοί είναι αυτοί που δεν γνωρίζουν και δεν έχουν επισκεφθεί ακόμα τη Βεργίνα, τις Αιγές για να δουν την κοιτίδα ενός πολιτισμού ο οποίος στην κυριολεξία, άλλαξε τον κόσμο». Οι μακεδονικοί θησαυροί έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και προπαντός εθνική σημασία Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε σε μια δήλωση του Κωνσταντίνου Καραμανλή κατά την επίσκεψή του στον ίδιο χώρο το 1978, συνοδευόμενος από τον Μανώλη Ανδρόνικο. «Οι τάφοι της Βεργίνας και η έκθεση των μακεδονικών θησαυρών προκαλούν τον θαυμασμό γιατί έχουν καλλιτεχνική, ιστορική και -προσέξτε- προπαντός εθνική σημασία. Θα πρέπει όλοι οι Έλληνες να τους επισκεφτούν για να γνωρίσουν την ιστορία μας. Θα αισθανθούν υπερήφανοι και θα διαπιστώσουν την ενότητα του ελληνικού πολιτισμού», είχε αναφέρει τότε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. «Πιστεύω ότι και ο Κωνσταντίνος Καραμανλής και ο Μανώλης Ανδρόνικος θα ήταν σήμερα ιδιαιτέρως υπερήφανοι», ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στις διαχρονικές προσπάθειες για την ολοκλήρωση του Μουσείου. «Για τον πολιτισμό δεν χωρούν κομματικά στεγανά ούτε κομματικές μικρότητες. Το έργο αυτό είναι αποτέλεσμα μιας κοινής προσπάθειας όλων των τελευταίων ετών, των τελευταίων δεκαετιών», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Στην Ημαθία, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού εκτελούν έργα, συνολικού προϋπολογισμού άνω των 20.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων ή τον εκσυγχρονισμό παλαιότερων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων, τη συνολική αναβάθμιση υποδομών και παρεχόμενων προς τους επισκέπτες υπηρεσιών, καθώς και έργα προώθησης της ίδιας της ανασκαφικής επιστημονικής έρευνας, της μελέτης και της τεκμηρίωσης των ευρημάτων, καθώς και της αξιοποίησής τους για μουσειολογικούς, παιδαγωγικούς και άλλους σκοπούς με παραδοσιακά και ψηφιακά μέσα. Στην περίπτωση των Αιγών, ο σχεδιασμός των έργων είχε εξαρχής ως στόχο τη συστηματική και καθολική αποκατάσταση και ανάδειξη του ιδιαίτερα εκτενούς αρχαιολογικού χώρου, ώστε να εξελιχθεί σε ένα τεράστιο αρχαιολογικό πάρκο με σύγχρονες και υψηλού επιπέδου υποδομές και υπηρεσίες, το οποίο θα προσφέρει στους επισκέπτες πλήρη, ενιαία και ολοκληρωμένη γνώση και εμπειρία της ιστορίας της πόλης των Αιγών, των βασιλέων της και της ευρύτερης Μακεδονίας», τόνισε από την πλευρά της η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη. Στην εκδήλωση απηύθυναν επίσης χαιρετισμό, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας και η Διευθύντρια του Μουσείου και Έφορος Αρχαιοτήτων Ημαθίας, Αγγελική Κοτταρίδη. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, ξεναγήθηκε στα εκθέματα του νέου Μουσείου Αιγών από την Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη και την κυρία Αγγελική Κοτταρίδη. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λίνα Μενδώνη, ο Υφυπουργός Οικονομικών και βουλευτής Ημαθίας Απόστολος Βεσυρόπουλος, ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, οι βουλευτές Ημαθίας Αναστάσιος Μπαρτζώκας και Λάζαρος Τσαβδαρίδης, ο βουλευτής Πέλλας Διονύσης Σταμενίτης, ο βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Κώστας Γκιουλέκας, ο ΓΓ Πολιτισμού Γιώργος Διδασκάλου και η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου. Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών, ένας πολυμορφικός μουσειακός χώρος Το Πολυκεντρικό Μουσείο Αιγών είναι ένας πολυμορφικός μουσειακός χώρος που ενσωματώνει και ενώνει το νέο κεντρικό κτίριο με το σύνολο του αρχαιολογικού χώρου των Αιγών (Βεργίνα), ο οποίος περιλαμβάνει το Ανάκτορο του Φιλίππου, την ταφική συστάδα των Τημενιδών και το Μουσείο των Βασιλικών Τάφων. Σχεδιάστηκε για να γίνει η νοηματική πύλη εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο και στην ιστορία των Αιγών, στην ιστορία και τον πολιτισμό των Μακεδόνων, αλλά και στην ελληνιστική περίοδο. Θα φιλοξενήσει τη φυσική έδρα του ψηφιακού μουσείου «Μέγας Αλέξανδρος, από τις Αιγές στην Οικουμένη». Το νέο Μουσείο, εκτός από το εισαγωγικό έκθεμα «Παράθυρο στον κόσμο του Μεγάλου Αλεξάνδρου», φιλοξενεί πέντε εκθέσεις: -Την έκθεση αρχιτεκτονικών με κεντρικό έκθεμα το αναταγμένο τμήμα του ανακτόρου -Την έκθεση γλυπτών -Την κεντρική έκθεση «Αιγών μνήμη» -Την περιοδική έκθεση «Οικουμένης Αντίδωρον» που γίνεται σε συνεργασία με το Νομισματικό Μουσείο και τον συλλέκτη Θεόδωρο Αραβάνη -Την εικαστική έκθεση «Ύλης μνήμη» με έργα του ζωγράφου Χρήστου Μποκόρου που δημιουργήθηκαν ειδικά για την παρουσίαση στο μουσείο των Αιγών Το έργο, με συνολικό προϋπολογισμό ένταξης 18,15 εκατομμυρίων ευρώ και χρηματοδότηση από τον προϋπολογισμό του ΥΠ.ΠΟ.Α. και από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, υλοποιήθηκε σε δύο φάσεις από την Διεύθυνση Μελετών και Έργων Μουσείων και Πολιτιστικών Κτιρίων και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας. 