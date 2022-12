Κωνσταντινόπουλος: «Ποιος θα πάρει την ευθύνη να οδηγεί τη χώρα συνέχεια σε εκλογές;»

«Ο κ. Μητσοτάκης όταν ήταν στην αντιπολίτευση κατήγγειλε τα επιδόματα που έδινε ο κ. Τσίπρας. Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ψηφίζει τις πρακτικές που ακολουθούσαν οι ίδιοι», σχολίασε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, μιλώντας στο Open TV. Ακολούθως ο βουλευτής Αρκαδίας περιέγραψε τη διαφορετική πολιτική άποψη του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ η οποία όπως είπε προβλέπει: – Αντί για «επίδομα» στην τιμή ρεύματος προτείνουμε πλαφόν στη λιανική τιμή ώστε να σταματήσει η αισχροκέρδεια. -Να μειωθεί ο ΦΠΑ στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. -Να δημιουργηθούν κοινωνικές κατοικίες για νέα ζευγάρια και φοιτητές, που αποτελεί μόνιμη λύση και όχι επιδόματα. Παρόλα αυτά, τόνισε, ότι θα στηρίζεται ό,τι μπορεί να βοηθήσει τον κόσμο, έστω και προσωρινά. Όσον αφορά τις αμυντικές δαπάνες υπογράμμισε ότι ήταν λάθος μήνυμα η μείωση τους το 2019 και πρόσθεσε ότι το ΠΑΣΟΚ με την πατριωτική του στάση, ψήφισε τις αμυντικές δαπάνες και όλες τις συμφωνίες που διασφαλίζουν τη θωράκιση της χώρας». Για τα μετεκλογικά ενδεχόμενα ο κ. Κωνσταντινόπουλος ανέφερε ότι το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής θα θέσει το σοσιαλδημοκρατικό πρόγραμμά του στο οποίο μεταξύ άλλων, σημείωσε «θα περιλαμβάνει κατάργηση του άρθρου 10 του νομοσχεδίου για την υγεία που καταργεί τη δημόσια δωρεάν περίθαλψη. Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Φορολόγηση των υπερκερδών των ηλεκτροπαραγωγών και των τραπεζών. Κοινωνική στέγη για νέα ζευγάρια και φοιτητές. Αξιοκρατία και διαφάνεια (παράδειγμα με το ΑΣΕΠ που η ΝΔ και ο ΣΥΡΙΖΑ μοίρασαν μεταξύ τους τις καρέκλες). Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής εκτίμησε πώς «εάν το πρώτο κόμμα έχει ποσοστό 31%, θα είναι πολύ δύσκολο να πάει τη δεύτερη Κυριακή στο 37%. ‘Αρα ο κόσμος δε θα δώσει αυτοδυναμία σε κάποιο κόμμα», ενώ έθεσε το ερώτημα: «Ποιος θα πάρει την ευθύνη να οδηγεί τη χώρα συνέχεια σε εκλογές; Η μη αυτοδυναμία του πρώτου κόμματος δε θα γίνει πρόβλημα της χώρας». Ειδήσεις σήμερα: Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε τον 16χρονο Ρομά Μέγαρα: «Μου φώναζαν αν είμαι άντρας να ρίξω» λέει ο 30χρονος Ρομά που σκότωσε τον 36χρονο ομόφυλό του Παπακαλιάτης για την είσοδο του Maestro στο Netflix: «Αυτό και αν είναι ένα ωραίο xριστουγεννιάτικο δώρο»

