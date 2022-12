Μητσοτάκης: Αυτοδύναμη ΝΔ για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα ο στόχος για τις εκλογές

«Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα» και αυτός είναι ο στόχος για τις εκλογές του 2023, επισήμανε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε συγκέντρωση μελών και φίλων του κόμματος έξω από καφέ στο κέντρο της Αλεξάνδρειας Ημαθίας. Θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλες τις Ελληνίδες σε όλους τους Έλληνες δίπλα στον πρωτογενή τομέα στους αγρότες, συμπλήρωσε. Ο κ. Μητσοτάκης χαρακτήρισε «εξαιρετικά κρίσιμες» τις επόμενες εκλογές και σημείωσε ότι «πετύχαμε πολλά αυτά τα χρόνια. Μπορούμε περισσότερα αλλά για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε αυτά τα οποία πετύχαμε πρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το 2019. Είμαστε σίγουροι ότι και αν χρειαστούμε δύο εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στόχος θα είναι ένας: Αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Δεν είναι ώρα για πειραματισμούς, βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ποια κρίση θα μας ξημερώσει, βλέπετε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας. Βλέπετε λοιπόν πόσο απαραίτητο είναι σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία να υπάρχει σταθερό χέρι στο τιμόνι της χώρας το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί το σκάφος με ασφάλεια σε ταραγμένα νερά». Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο περιοδικό Economist λέγοντας πως κατέταξε την Ελλάδα ως πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις από όλες τις χώρες του κόσμου για το 2022 και δεσμεύτηκε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να είναι δίπλα σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Αναφερόμενος στην έκπτωση 10% για τις αγορές σε καταστήματα τροφίμων από το Φεβρουάριο που ανακοίνωσε ο ίδιος στη συζήτηση του προϋπολογισμού σχολίασε πως «προοδευτική πολιτική σημαίνει να παίρνεις από τους λίγους και να δίνεις στους πολλούς και όχι το ανάποδο». «Όποιος γνωρίζει καλά την ιστορία αυτής της παράταξης που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γνωρίζει ότι είμαστε το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στη χώρα. πατριωτικό, λαϊκό και προοδευτικό», δήλωσε ο πρωθυπουργός. Ο κ. Μητσοτάκης κάλεσε σε κινητοποίηση τα μέλη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας ενόψει των εκλογών που έρχονται και υπογράμμισε πως «θέλω να ξέρετε ότι θα τα δώσουμε όλα. Θα τα δώσουμε όλα στις επόμενες εκλογές για να πείσουμε και τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι σημαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί. Ότι είμαστε μία κυβέρνηση η οποία δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε αλάνθαστοι αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να διορθωνόμαστε και να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχω μία ξεκάθαρη εικόνα για το που θέλω να είναι η Ελλάδα το 2030. Μια τελείως διαφορετική χώρα από αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019. Και θέλω αυτό το όραμα να το κάνουμε όλες και όλοι μαζί πράξη». Ο πρωθυπουργός περπάτησε στο κέντρο της Αλεξάνδρειας. Συνομίλησε με καταστηματάρχες και περαστικούς και είπε πως το μήνυμα που πήρε είναι ότι σε αυτές τις εκλογές η Νέα Δημοκρατία θα πάει πολύ καλύτερα στην Ημαθία ενώ απευθυνόμενος σε τοπικούς βουλευτές τους είπε ότι θέλει στο συγκεκριμένο νόμο η ΝΔ να σπάσει όλα τα ρεκόρ ως προς το εκλογικό της αποτέλεσμα. Ο πρωθυπουργός συνοδεύονταν από τους υφυπουργούς Οικονομικών Απόστολο Βεσυρόπουλο και Μακεδονίας-Θράκης Σταύρο Καλαφάτη, ενώ παρόντες ήταν οι βουλευτές Αναστάσιος Μπαρτζώκας, Λάζαρος Τσαβαβδαρίδης, ο αντιπεριφερεισρχης Ημαθίας Κωνσταντίνος Καλαιτζίδης και ο δήμαρχος Αλεξάνδρειας Παναγιώτης Γκυλίνης. Αναλυτικά ο χαιρετισμός του πρωθυπουργού: «Ευχαριστώ γι’ αυτή τη θερμή υποδοχή, για το χειροκρότημά σας και για την αγάπη σας. Θυμάμαι την τελευταία φορά που είχα έρθει εδώ, στο ίδιο σημείο, στην Αλεξάνδρεια, είχαμε πολύ λιγότερο κόσμο από ό,τι έχουμε σήμερα κι αυτό είναι το πιο ισχυρό μήνυμα για τις εκλογές του 2023 που έρχονται. Θα ξεπεράσουμε εδώ στην Αλεξάνδρεια, στην Ημαθία, τα εκλογικά μας ποσοστά, για να στείλετε ένα μήνυμα ότι αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία σημαίνει αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Είναι μεγάλη χαρά σήμερα που βρίσκομαι για ακόμα μια φορά στον τόπο σας. Πριν από λίγο εγκαινιάσαμε το καινούργιο μουσείο των Αιγών, ένα καμάρι, ένα πραγματικό στολίδι για τον μακεδονικό πολιτισμό, ο οποίος ταξιδεύει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Και είναι ένα μόνο από τα πολλά έργα, τα εκατοντάδες έργα που η κυβέρνησή μας έχει υλοποιήσει αυτά τα τριάμισι χρόνια που ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύθηκε. Και αν για κάτι αισθάνομαι πραγματικά υπερήφανος, φίλες και φίλοι, είναι ότι παρά τις πολύ μεγάλες δυσκολίες που μάς έτυχαν -και ξέρετε καλά ότι δεν ήταν και λίγες- η Νέα Δημοκρατία υπήρξε απολύτως συνεπής στις προεκλογικές της δεσμεύσεις. Σάς είχα πει κι εδώ, στην Ημαθία, ότι θα μειώσουμε τους φόρους για όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες. Και τους μειώσαμε. Σάς είχα πει, ότι θα φέρουμε επενδύσεις στον τόπο, θα αποκλιμακώσουμε την ανεργία, θα στηρίξουμε τον πρωτογενή τομέα, θα δρομολογήσουμε μεγάλα έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια. Και το κάναμε. Σάς είχα πει ότι θέλω να ανακτήσουμε το κύρος της Ελλάδος και ότι η Ελλάδα πρέπει να ξαναγίνει πρωταγωνιστής από ουραγός στην Ευρώπη. Και κάναμε την Ελλάδα ισχυρή και πρωταγωνιστή στην Ευρώπη σήμερα. Είχα πει, επίσης, ότι όσο η οικονομία πηγαίνει καλύτερα το πλεόνασμα από την οικονομική ανάπτυξη πρέπει να επιστρέφεται πίσω στους συμπολίτες μας και ειδικά στους πιο αδύναμους. Και αυτό κάναμε και αυτό κάνουμε. Πριν από δύο μέρες είχα την ευκαιρία, στη συζήτηση για τον Προϋπολογισμό, να εξαγγείλω ένα ακόμα σημαντικό μέτρο στήριξης της μεσαίας τάξης και των ασθενέστερων Ελλήνων απέναντι στην έφοδο του πληθωρισμού: 10% έκπτωση σε όλες τις αγορές που θα γίνονται από τον Φεβρουάριο και μετά για είδη πρώτης ανάγκης σε όλα τα καταστήματα τροφίμων. Και τα χρήματα για να στηρίξουμε παραπάνω από 3 εκατομμύρια νοικοκυριά τα παίρνουμε από την υπερφορολόγηση των δύο ελληνικών διυλιστηρίων. Αυτό σημαίνει προοδευτική πολιτική: να παίρνεις από τους λίγους για να δίνεις στους πολλούς και όχι το ανάποδο. Και θα συνεχίσουμε, θέλω να το ξέρετε αυτό, θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες. Θα συνεχίσουμε -όπως το έχουμε κάνει μέχρι στιγμής- να είμαστε δίπλα στους αγρότες μας, στον πρωτογενή τομέα. Τουλάχιστον φέτος είχαμε μία χρονιά με καλές τιμές, με καλύτερα εισοδήματα από ό,τι στο παρελθόν, χωρίς ευτυχώς πολλές κακοκαιρίες και πολλές ζημιές από την κλιματική αλλαγή. Θέλω να γνωρίζετε ότι αυτή την πολιτική θα τη συνεχίσουμε. Θέλω επίσης όμως να ξέρετε ότι καθώς μπαίνουμε στο 2023, μπαίνουμε σε εκλογική χρονιά, θα πρέπει να κινητοποιήσουμε όλες και όλοι τις δυνάμεις μας, ειδικά ο κομματικός μας μηχανισμός, καθώς πλησιάζουμε πια στην τελική ευθεία, πλησιάζουμε προς τις εθνικές εκλογές. Θα πρέπει να μεταφέρουμε σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες ένα μήνυμα: οι επόμενες εκλογές, φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Πετύχαμε πολλά αυτά τα χρόνια, μπορούμε περισσότερα. Αλλά για να μπορέσουμε να κατοχυρώσουμε αυτά τα οποία πετύχαμε πρέπει να μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτό το οποίο ξεκινήσαμε το 2019. Και θα το συνεχίσουμε με τη δική σας στήριξη και τη δική σας βοήθεια. Γι’ αυτό και οι εκλογές αυτές θα είναι εξαιρετικά κρίσιμες. Ξέρετε πολύ καλά, ότι είμαστε δέσμιοι ενός εκλογικού νόμου της απλής αναλογικής, ένα εκλογικό σύστημα στο οποίο ουδέποτε πιστέψαμε, το οποίο φροντίσαμε εμείς να αλλάξουμε και γι’ αυτό και είμαστε σίγουροι ότι κι αν χρειαστούμε δύο εκλογές και όχι μία, πάλι ο τελικός στόχος θα είναι ένας: αυτοδύναμη Νέα Δημοκρατία για αυτοδύναμη και ισχυρή Ελλάδα. Δεν είναι ώρα, φίλες και φίλοι, για πειραματισμούς. Βλέπετε τι γίνεται γύρω μας. Βλέπετε ότι δεν ξέρουμε την επόμενη μέρα ποια κρίση θα μάς ξημερώσει. Βλέπετε τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στη γειτονιά μας. Βλέπετε, λοιπόν, πόσο απαραίτητο είναι σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να υπάρχει σταθερό χέρι στο «τιμόνι» της χώρας, το οποίο να μπορεί να καθοδηγεί το «σκάφος» με ασφάλεια στα ταραγμένα νερά. Διάβαζα λίγο πριν έρθω στην Ημαθία ότι το πιο έγκριτο οικονομικό περιοδικό του κόσμου, ο «Economist», μέσα σε μια μεγάλη κατάταξη χωρών, κατέταξε την Ελλάδα πρωταγωνίστρια στις οικονομικές επιδόσεις από όλες τις χώρες του κόσμου για το 2022. Και ακριβώς επειδή είμαστε πρωταγωνιστές -θέλω να το τονίσω αυτό και θέλω να το καταλάβετε- επειδή είμαστε πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη, επειδή μπορούμε να μειώνουμε το δημόσιο χρέος -διότι τίποτα από αυτά τα οποία ξοδεύουμε δεν προέρχονται από δανεικά, προσέξτε το αυτό, η χώρα πρέπει να μειώσει το χρέος της, Δεν ξοδεύουμε δανεικά τα οποία θα επιβαρύνουν τις επόμενες γενιές- επειδή όμως η οικονομία αναπτύσσεται, επειδή φέρνουμε επενδύσεις, επειδή η κατανάλωση πηγαίνει καλύτερα, επειδή στηρίξαμε -και το ξέρετε όλοι σας- τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πανδημία, για σκεφτείτε πόσα χρήματα δώσαμε; Σχεδόν 10 δισεκατομμύρια ευρώ επιστρεπτέα και μη επιστρεπτέα προκαταβολή για να μπορέσουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις. Ακριβώς αυτές οι επιχειρήσεις που στάθηκαν όρθιες σήμερα και μπορούν να ατενίζουν το μέλλον με μεγαλύτερη αισιοδοξία. Επειδή τα πετύχαμε όλα αυτά, μπορούμε ταυτόχρονα να κάνουμε κοινωνική πολιτική. Και μερικές φορές αιφνιδιάζουμε τους αντιπάλους μας με κινήσεις οι οποίες στρέφονται στους πιο αδύναμους. Αλλά δεν θα έπρεπε να είναι έτσι. Γιατί όποιος καλά γνωρίζει την ιστορία αυτής της παράταξης, που ίδρυσε ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, γνωρίζει ότι είμαστε το μόνο πραγματικά λαϊκό κόμμα στη χώρα. Πατριωτικό, λαϊκό και προοδευτικό. Αυτή την πολιτική θα εξακολουθούμε, φίλες και φίλοι, να την υπηρετούμε με συνέπεια. Δεν θέλω να σάς πω περισσότερα, θέλω να σάς πω πόσο με συγκινείτε που σήμερα ήρθατε, χρονιάρες μέρες. Να σας ευχηθώ και εγώ από καρδιάς μου καλές γιορτές, να σας σφίξω το χέρι, να σάς πω πόσο ευγνώμων είμαι, διότι εκτός από Πρωθυπουργός είμαι Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και δεν θα ήμουν Πρωθυπουργός εάν δεν ήμουν Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ξέρετε, ότι «θα τα δώσουμε όλα» στις επόμενες εκλογές για να πείσουμε και τους καχύποπτους συμπολίτες μας ότι το έργο το οποίο έχουμε πετύχει είναι σημαντικό και ότι αξίζει να συνεχιστεί. Ότι είμαστε μια κυβέρνηση η οποία δεν είπαμε ποτέ ότι είμαστε αλάθητοι, αλλά έχουμε αποδείξει ότι μπορούμε να μαθαίνουμε από τα λάθη μας και να διορθωνόμαστε για να γινόμαστε καλύτεροι. Έχουμε όραμα, έχουμε σχέδιο, έχω μια ξεκάθαρη εικόνα για το πού θέλω να είναι η Ελλάδα το 2030. Μια τελείως διαφορετική χώρα, από αυτή την οποία παραλάβαμε το 2019. Και θέλω αυτό το όραμα να το κάνουμε πράξη όλες και όλοι μαζί. Να είστε καλά, καλές γιορτές σας εύχομαι, καλά Χριστούγεννα, υγεία και χαρά σε εσάς και στις οικογένειές σας. Και εις το επανιδείν, στην προεκλογική συγκέντρωση που θα κάνουμε, διότι εδώ, αγαπητοί φίλοι, συνάδελφοι στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, θέλω εδώ στην Ημαθία να σπάσουμε όλα τα ρεκόρ ως προς το εκλογικό μας αποτέλεσμα. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Καλές γιορτές σε όλες και σε όλους». 