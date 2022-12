Μητσοτάκης: Δεν έχουμε κατασκευάσει ποτέ ξανά τέτοιον αυτοκινητόδρομο σαν τον Flyover

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη και μίλησε στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη, ενώ νωρίτερα παρέστη στην παράδοση της ανακατασκευασμένης και ενισχυμένης γέφυρας του Αλιάκμονα. «Το έργο το οποίο θα συμβασιοποιήσουμε σήμερα είναι καινοτόμο από πολλές πλευρές. Κατ’ αρχάς είναι τεχνικά καινοτόμο. Δεν έχουμε κατασκευάσει, ποτέ ξανά, στη χώρα έναν τέτοιο υπερυψωμένο, φιλικό προς το περιβάλλον, αυτοκινητόδρομο. Είναι, όμως, και χρηματοδοτικά καινοτόμο, καθώς είναι το πρώτο μεγάλο οδικό έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με τη μορφή της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με πληρωμές διαθεσιμότητας αλλά και με υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση του έργου. Καλύπτουμε, δηλαδή, και το τμήμα της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου για τα επόμενα 26 χρόνια. Όπως είδατε, είναι ένα έργο το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά», τόνισε ο Πρωθυπουργός στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Flyover στη Θεσσαλονίκη. Στο τέλος του επόμενου χρόνου, οι Θεσσαλονικείς θα έχουν και Μετρό και αρχαία «Το Flyover είναι ένα από τα σημαντικά έργα τα οποία υλοποιούνται, όμως δεν είναι το μόνο. Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Θέλω μόνο να σας μεταφέρω για ακόμα μια φορά πόσο παλέψαμε με κατεστημένες αντιλήψεις, με συμφέροντα τα οποία τελικά δεν ήθελαν -πιστεύω- να κατασκευαστεί το Μετρό με τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατασκευάζεται. Από την πρώτη στιγμή είχα δεσμευτεί ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο Μετρό, με απόλυτο σεβασμό στον πολιτιστικό πλούτο ο οποίος ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής του Μετρό. Τότε, στην αρχή, πολλοί δεν μας πίστεψαν. Πολλοί έβαλαν άλλα δικαστικά προσκόμματα. Αυτά όλα ξεπεράστηκαν. Και νομίζω ότι σήμερα οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πια ότι στο τέλος του επόμενου χρόνου, το αργότερο στις αρχές του 2024, θα έχουν και Μετρό και αρχαία», ανέφερε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. «Έχουμε αποδείξει ότι η σχέση εμπιστοσύνης με τους πολίτες χτίζεται μόνο μέσα από την αξιοπιστία» «Το έργο αυτό, το Flyover, σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, συμβασιοποιήθηκε, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και αυτή η οποία θα παραδώσει το έργο στους Θεσσαλονικείς όταν αυτό ολοκληρωθεί σε μια τετραετία από τώρα. Νομίζω ότι γνωρίζουν σήμερα οι πολίτες, ειδικά οι Θεσσαλονικείς και οι πολίτες της Βορείου Ελλάδος συνολικά, ότι η κυβέρνηση αυτή ανακοινώνει έργα μόνο εφόσον τα έχει μελετήσει και μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Δεν έχουμε υποπέσει στον πειρασμό και δεν πρόκειται να το κάνουμε ούτε τώρα, καθώς μπαίνουμε πια σε προεκλογική χρονιά, να τάξουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ή για τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να γίνουν. Έχουμε αποδείξει ότι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης και εξουσίας, είτε αυτή είναι κεντρική είτε είναι περιφερειακή είτε είναι δημοτική, χτίζεται μόνο μέσα από την αξιοπιστία, μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων», υπογράμμισε στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός. Η γέφυρα του Αλιάκμονα, ένα από τα εκατοντάδες έργα που εκτελούνται στη Βόρεια Ελλάδα και στη χώρα «Σήμερα, καθώς συμπληρώνονται πια τριάμισι χρόνια από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μάς εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, έχουμε στον κρίσιμο τομέα των υποδομών να επιδείξουμε όχι μόνο μακέτες και σχέδια αλλά έργα τα οποία είτε υλοποιούνται είτε έχουν ήδη παραδοθεί. Πριν έρθω σήμερα να παρευρεθώ σε αυτή την ωραία τελετή, ήμουν στην γέφυρα του Αλιάκμονα μαζί με τον Υπουργό. Μια γέφυρα η οποία ουσιαστικά ανακατασκευάστηκε από την αρχή και μόλις τώρα που μιλάμε παραδόθηκε ήδη στην κυκλοφορία. Ένα έργο με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί κανείς αλλά γνωρίζαμε ότι η μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας ουσιαστικά, κατασκευασμένη πριν από σαράντα τόσα χρόνια, ήταν επιρρεπής σε πλημμύρες, σε σεισμούς. Και φυσικά, επειδή δεν μπορεί να τα τρέχει κανείς πίσω από τις εξελίξεις, κάναμε αυτή την παρέμβαση και θωρακίσαμε τη γέφυρα αυτή για τα επόμενα 50, για τα επόμενα 100 χρόνια. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα δεκάδες, από τα εκατοντάδες έργα τα οποία εκτελούνται, όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια», επεσήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Έργο που αλλάζει τη Θεσσαλονίκη Το έργο του Flyover εντάσσεται στην ευρύτερη αναβάθμιση της Ανατολικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης, προϋπολογισμού 373,2 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία αφορά συνολικά σε 13 χιλιόμετρα. Πρόκειται για κομβικό έργο υποδομής, καθώς θα διασφαλιστεί καλύτερη σύνδεση με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», την Εγνατία Οδό, τη νότια Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική, έχοντας πολυεπίπεδη θετική επίδραση στην οικονομία και στην καθημερινή ζωή των κατοίκων. Η υπερσύγχρονη εναέρια οδός θα έχει μήκος τέσσερα χιλιόμετρα, ενώ το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει εκτεταμμένα έργα ανακατασκευής, βελτίωσης και κατά τόπους διαπλάτυνσης του υφιστάμενου δρόμου, εννέα ανισόπεδους κόμβους για την εξυπηρέτηση διασυνδέσεων, 10 νέες γέφυρες και τρεις νέες σήραγγες. Ο αναβαθμισμένος άξονας θα βελτιώσει ουσιαστικά την οδική ασφάλεια και θα συμβάλλει στην επίλυση κυκλοφοριακών προβλημάτων της Θεσσαλονίκης, καθώς υπολογίζεται πως θα μπορεί να εξυπηρετεί 10.000 οχήματα την ώρα ανά κατεύθυνση, διπλάσια σε σύγκριση με την υπάρχουσα κυκλοφοριακή ικανότητα. Θα συνεισφέρει παράλληλα, ειδικά σε συνδυασμό με το Μετρό, στη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μετακινήσεων, λόγω της αποσυμφόρησης των δρόμων της πόλης. Η κατασκευή, που θα υλοποιηθεί μέσω ΣΔΙΤ, αναμένεται να διαρκέσει τέσσερα χρόνια και εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας. Στην εκδήλωση μίλησαν επίσης ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμανλής και ο Υφυπουργός Υποδομών, Γιώργος Καραγιάννης. Το παρών έδωσαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Νίκος Παπαθανάσης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας-Θράκης και βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης Σταύρος Καλαφάτης, ο Υφυπουργός αρμόδιος για θέματα Μεταφορών Μιχάλης Παπαδόπουλος, οι βουλευτές Α’ Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Ελένη Ράπτη, Στράτος Σιμόπουλος, Άννα Ευθυμίου και Δημήτρης Κούβελας, οι βουλευτές Β΄ Θεσσαλονίκης Θεόδωρος Καράογλου, Σάββας Αναστασιάδης και Δημήτρης Βαρτζόπουλος, ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Πάρις Μπίλλιας, ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, η Διευθύντρια του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Μαρία Αντωνίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΑΒΑΞ, Κωνσταντίνος Μιτζάλης, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Mytilineos, Ευάγγελος Μυτιληναίος και οι Μητροπολίτες Θεσσαλονίκης Άνθιμος, Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως Βαρνάβας, Λαγκαδά, Λητής και Ρεντίνης Πλάτων και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Ιουστίνος. Παράταση της ζωής της γέφυρας του Αλιάκμονα Νωρίτερα, ο πρωθυπουργός επισκέφθηκε την ανακατασκευασμένη και ενισχυμένη γέφυρα του Αλιάκμονα, η οποία παραδόθηκε σήμερα στην κυκλοφορία, περίπου τρεις μήνες νωρίτερα από ό,τι προέβλεπε το αρχικό χρονοδιάγραμμα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε για τις προδιαγραφές του έργου από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον Υφυπουργό Υποδομών Γιώργο Καραγιάννη, ενώ είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με εργαζόμενους που απασχολήθηκαν στις εργασίες. Το έργο, προϋπολογισμού 26,6 εκατομμυρίων ευρώ, επεκτείνει δραστικά το προσδόκιμο ζωής της γέφυρας, η οποία εγκαινιάστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1970 και αποτελεί κομβικό μέρος του συστήματος αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ. Πλέον εκτιμάται ότι η γέφυρα του Αλιάκμονα, που ξεπερνά σε μήκος τα 550 μέτρα, θα μπορεί να εξυπηρετεί την κυκλοφορία για ακόμα 100 έτη. Υπήρξε ειδική μέριμνα για την ουσιαστική ενίσχυση των αντισεισμικών δυνατοτήτων της γέφυρας, ενώ υλοποιήθηκαν πολλές ακόμα παρεμβάσεις για την ασφάλεια των οδηγών, τον φωτισμό, τη μόνωση και τη διαχείριση υδάτων. Η ομιλία του Πρωθυπουργού στην εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης κατασκευής του Flyover στη Θεσσαλονίκη Κύριοι Υπουργοί, Σεβασμιότατοι, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, κυρίες και κύριοι, Με πολύ μεγάλη χαρά βρίσκομαι για ακόμα μία φορά σήμερα στη Θεσσαλονίκη, σε μία σπουδαία μέρα για την πόλη, ημέρα που συμβασιοποιούμε ίσως το πιο σημαντικό οδικό έργο το οποίο θα δρομολογηθεί στη Θεσσαλονίκη τα επόμενα χρόνια. Και ενθυμούμαι, το είπε και ο Γιώργος Καραγιάννης, μία σύσκεψη που είχαμε μαζί με τον Υπουργό Υποδομών Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο, το επιτελείο του Υπουργείου, στις αρχές της ανάληψης της θητείας μας το καλοκαίρι του 2019, όταν έπρεπε να οριστικοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας για τα μεγάλα έργα υποδομής της Θεσσαλονίκης. Πράγματι τότε, για πρώτη φορά, έπεσε στο τραπέζι η ιδέα αυτού του καινοτόμου έργου και το έργο το οποίο θα συμβασιοποιήσουμε σήμερα είναι καινοτόμο από πολλές πλευρές. Κατ’ αρχάς είναι τεχνικά καινοτόμο. Δεν έχουμε κατασκευάσει, ποτέ ξανά, στη χώρα έναν τέτοιο υπερυψωμένο, φιλικό προς το περιβάλλον αυτοκινητόδρομο. Είναι, όμως, και χρηματοδοτικά καινοτόμο, καθώς είναι το πρώτο μεγάλο οδικό έργο το οποίο θα κατασκευαστεί με τη μορφή της σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, με πληρωμές διαθεσιμότητας αλλά και με υποχρέωση του αναδόχου να αναλάβει τη συντήρηση του έργου. Καλύπτουμε, δηλαδή, και το τμήμα της συντήρησης του αυτοκινητοδρόμου για τα επόμενα 26 χρόνια. Όπως είδατε, είναι ένα έργο το οποίο έχει πολύ ιδιαίτερα τεχνικά χαρακτηριστικά. Και εσείς οι Θεσσαλονικείς γνωρίζετε καλύτερα από οποιονδήποτε άλλον πόσο θα ανακουφίσει έναν δρόμο ο οποίος ήταν ουσιαστικά κορεσμένος από τη στιγμή περίπου που κατασκευάστηκε. Υπάρχουν έργα τα οποία σχεδιάζονται από μία κυβέρνηση, συμβασιοποιούνται από μια άλλη, δρομολογούνται από μια τρίτη και τελικά ενδεχομένως να τα παραδίδει μια τέταρτη. Το έργο αυτό δεν ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Το έργο αυτό σχεδιάστηκε, μελετήθηκε, συμβασιοποιήθηκε, θα ξεκινήσει να κατασκευάζεται από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και πιστεύω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας θα είναι και αυτή η οποία θα παραδώσει το έργο στους Θεσσαλονικείς όταν αυτό ολοκληρωθεί σε μια τετραετία από τώρα. Όπως είπε όμως και ο Υπουργός, το έργο αυτό είναι ένα μόνο σκέλος ενός πολύπλευρου σχεδίου κάλυψης βασικών υποδομών της πόλης όσον αφορά τις μεταφορές. Γνωρίζαμε πολύ καλά όταν ήρθαμε στα πράγματα ότι πράγματι η Θεσσαλονίκη υπολειπόταν σίγουρα της Αθήνας αλλά και άλλων τμημάτων της χώρας ως προς το σημαντικό κενό υποδομών. Πολλοί είχαν μιλήσει για σημαντικά έργα υποδομής στην πόλη, ελάχιστοι είχαν ασχοληθεί να τα υλοποιήσουν. Το Flyover είναι ένα από τα σημαντικά έργα τα οποία υλοποιούνται όμως, όπως είπα, δεν είναι το μόνο. Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Θέλω μόνο να σας μεταφέρω για ακόμα μια φορά πόσο παλέψαμε με κατεστημένες αντιλήψεις, με συμφέροντα τα οποία τελικά δεν ήθελαν -πιστεύω- να κατασκευαστεί το Μετρό με τον τρόπο με τον οποίο τελικά κατασκευάζεται. Από την πρώτη στιγμή είχα δεσμευτεί ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να αποκτήσει ένα υπερσύγχρονο Μετρό, με απόλυτο σεβασμό στον πολιτιστικό πλούτο ο οποίος ανακαλύφθηκε κατά την διάρκεια της κατασκευής του Μετρό. Τότε, στην αρχή, πολλοί δεν μας πίστεψαν. Πολλοί έβαλαν άλλα δικαστικά προσκόμματα. Αυτά όλα ξεπεράστηκαν. Και νομίζω ότι σήμερα οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν πια ότι μέσα στο τέλος του επόμενου χρόνου, το αργότερο στις αρχές του 2024, θα έχουν και Μετρό και αρχαία. Και αυτό αποτέλεσε μια κεντρική δέσμευση -προσωπική, δική μου- την οποία υλοποιούμε. Μάλιστα είδα με πολύ μεγάλη χαρά τα θετικά σχόλια των Θεσσαλονικέων όταν για πρώτη φορά επισκέφθηκαν το έργο και είδαν ότι υπάρχει Μετρό, υπάρχουν βαγόνια, υπάρχει έργο το οποίο υλοποιείται, δεν υπάρχουν απλά μουσαμάδες με ζωγραφισμένα εκδοτήρια. Γνωρίζει και ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και η Γενική Γραμματέας πόσο προσωπικό ενδιαφέρον έχω για το έργο και πόσο θέλω να είμαι σίγουρος ότι τώρα, που έχουμε διανύσει το 90-95% της απόστασης, δεν θα κολλήσουμε, δεν θα καθυστερήσουμε στο τέλος και το Μετρό θα παραδοθεί στους Θεσσαλονικείς και στους επισκέπτες και θα αλλάξει την όψη της πόλης. Σκεφτείτε μόνο: 250.000 άνθρωποι μπορούν να χρησιμοποιούν το Μετρό καθημερινά, πόσο λιγότερα αυτοκίνητα θα κινούνται στην πόλη. Και σε συνδυασμό με ένα έργο όπως το Flyover, το μεταφορικό μέλλον της Θεσσαλονίκης, το μέλλον των μετακινήσεων, πραγματικά για πρώτη φορά προδιαγράφεται εξαιρετικά αισιόδοξο. Και βέβαια, είχε δίκιο ο Υπουργός όταν είπε ότι προφανώς αναγκαστήκαμε να αντιμετωπίσουμε και προβλήματα τα οποία ήταν οξύτατα. Η κατάσταση του ΟΑΣΘ -το θυμούνται και οι συνάδελφοι βουλευτές από την Α΄ και τη Β΄ Θεσσαλονίκης, πάντα μας έθεταν το ζήτημα αυτό από τη στιγμή που ήρθαμε στα πράγματα- ήταν τραγική. Έχουμε κάνει πολλά βήματα στη σωστή κατεύθυνση, μένουν κι άλλα να γίνουν ακόμα, αλλά σίγουρα όλοι οι Θεσσαλονικείς γνωρίζουν ότι η κατάσταση ως προς τον ΟΑΣΘ σήμερα δεν έχει καμία σχέση, καμία σύγκριση με την κατάσταση την οποία είχαμε παραλάβει το 2019. Με διπλάσια, πρακτικά, λεωφορεία να κινούνται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης και με πολύ ωραία λεωφορεία -τα έβλεπα τώρα σε μία ανάρτηση την οποία κάνατε- μικρά λεωφορεία για την Άνω Πόλη και για πρώτη φορά λεωφορεία τα οποία εξυπηρετούν και τους συμπολίτες μας τα άτομα με αναπηρία. Όλα αυτά είναι σημαντικές κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Και βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι, τη σημασία την οποία αποδίδουμε στα σχέδια της βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Διότι το μέλλον των μεταφορών θα είναι διαφορετικό από το παρόν και από το παρελθόν. Και η Θεσσαλονίκη κατεξοχήν είναι μία πόλη η οποία προσφέρεται να σκεφτούμε με όρους μέλλοντος και όχι μόνο με όρους παρόντος ή όρους παρελθόντος. Όλα αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, συνθέτουν την απάντησή μας στα χρόνια προβλήματα και στην υστέρηση των υποδομών της πόλης. Και νομίζω ότι γνωρίζουν σήμερα οι πολίτες, ειδικά οι Θεσσαλονικείς και οι πολίτες της Βορείου Ελλάδος συνολικά, ότι η κυβέρνηση αυτή ανακοινώνει έργα μόνο εφόσον τα έχει μελετήσει και μόνο εφόσον έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση. Δεν έχουμε υποπέσει στον πειρασμό και δεν πρόκειται να το κάνουμε ούτε τώρα, καθώς μπαίνουμε πια σε προεκλογική χρονιά, να τάξουμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν ή για τα οποία δεν είμαστε σίγουροι ότι μπορούν να γίνουν. Έχουμε αποδείξει ότι η σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτών και κυβέρνησης και εξουσίας, είτε αυτή είναι κεντρική είτε είναι περιφερειακή είτε είναι δημοτική, χτίζεται μόνο μέσα από την αξιοπιστία, μέσα από τη συνέπεια λόγων και έργων. Και σήμερα πια, καθώς συμπληρώνονται τριάμισι χρόνια από τη στιγμή που ο ελληνικός λαός μας εμπιστεύτηκε την ευθύνη της διακυβέρνησης του τόπου, έχουμε στον κρίσιμο τομέα των υποδομών να επιδείξουμε όχι μόνο μακέτες και σχέδια αλλά έργα τα οποία είτε υλοποιούνται είτε έχουν ήδη παραδοθεί. Πριν έρθω σήμερα να παρευρεθώ σε αυτή την ωραία τελετή, ήμουν στην γέφυρα του Αλιάκμονα μαζί με τον Υπουργό. Μια γέφυρα η οποία ουσιαστικά ανακατασκευάστηκε από την αρχή και μόλις τώρα που μιλάμε παραδόθηκε ήδη στην κυκλοφορία. Ένα έργο με το οποίο δεν είχε ασχοληθεί κανείς αλλά γνωρίζαμε ότι η μεγαλύτερη γέφυρα της χώρας ουσιαστικά, κατασκευασμένη πριν από σαράντα τόσα χρόνια, ήταν επιρρεπής σε πλημμύρες, σε σεισμούς. Και φυσικά, επειδή δεν μπορεί να τα τρέχει κανείς πίσω από τις εξελίξεις, κάναμε αυτή την παρέμβαση και θωρακίσαμε τη γέφυρα αυτή για τα επόμενα 50, για τα επόμενα 100 χρόνια. Και αυτό είναι ένα μόνο παράδειγμα από τα δεκάδες, από τα εκατοντάδες έργα τα οποία εκτελούνται, όχι μόνο στην Βόρεια Ελλάδα αλλά σε ολόκληρη την επικράτεια. Τέλος, θέλω να κάνω μια ξεχωριστή μνεία στον κατασκευαστικό κλάδο και στις ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, οι οποίες έχουν την ευθύνη και την υποχρέωση ταυτόχρονα να υλοποιήσουν τα πολύ σημαντικά αυτά έργα. Πριν από τέσσερα χρόνια ο κατασκευαστικός κλάδος της χώρας μας αντιμετώπιζε πολύ μεγάλες δυσκολίες. Οι εταιρείες με δυσκολία επιβίωσαν τη δεκαετία της κρίσης και αναζητούσαν αγωνιωδώς μια κυβέρνηση η οποία θα μπορέσει ουσιαστικά -να το πω πολύ απλά- να τους δώσει δουλειά. Να ωριμάσει, να δημοπρατήσει, να συμβασιοποιήσει έργα σημαντικά τα οποία θα κατασκευάσουν ελληνικές κατασκευαστικές εταιρείες, με πολύ μεγάλη τεχνογνωσία, με πολύ μεγάλη εμπειρία, με εξαιρετικό στελεχιακό δυναμικό. Και νομίζω ότι τώρα ο κλάδος των κατασκευών έχει μπροστά του ένα πολύ αισιόδοξο μέλλον. Και αυτό το έργο θα κατασκευαστεί από ελληνικές εταιρίες. Είναι εταιρίες οι οποίες πια εξάγουν τεχνογνωσία. Είναι και εταιρίες, όμως, οι οποίες εισάγουν και στελεχιακό δυναμικό. Πολλοί συμπολίτες μας από το εξωτερικό, άξιοι μηχανικοί, γυναίκες και άντρες, γυρίζουν πια στην Ελλάδα γιατί γνωρίζουν ότι και στον τομέα αυτό υπάρχει σημαντικό αντικείμενο για πολλά χρόνια από τώρα. Και βέβαια να ζητήσω και από τις εταιρείες, οι οποίες τώρα, από τη συμβασιοποίηση, έχουν κάθε κίνητρο να τρέξουν πολύ γρήγορα επειδή θα αρχίσουν να πληρώνονται από τη στιγμή που ουσιαστικά θα παραδοθεί το έργο, να κάνουν αυτό το οποίο έχουν κάνει σε πολλά άλλα έργα στην επικράτειά μας: να τα παραδώσουν πριν από την ώρα τους. Όχι στην ώρα τους, πριν από την ώρα τους. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και στην περίπτωση αυτή, παρά τις τεχνικές δυσκολίες του έργου, θα τα καταφέρουν. Τέλος, ξέρετε ότι κάθε έργο προκαλεί και κάποιες αναταραχές. Το γνωρίζουν εξάλλου και οι Δημοτικές και οι Περιφερειακές αρχές, χρειάζεται πάντα να κάνουμε λίγο υπομονή, αλλά όταν φτάνουμε πια στο σημείο να κλείνουν τα εργοτάξια, όπως γίνεται ήδη στο Μετρό, και να βλέπουμε τον ορίζοντα της υλοποίησης του έργου, τότε αντιλαμβανόμαστε ότι αυτές είναι οι μικρές θυσίες, αυτή η μικρή ταλαιπωρία την οποία πρέπει να υποστούμε προκειμένου τελικά να έχουμε ένα μεγάλο όφελος. Εν προκειμένω το μεγάλο όφελος είναι ένας δρόμος γρήγορος αλλά, όπως είπατε κ. Υπουργέ, και ένας δρόμος ασφαλής. Διότι δυστυχώς ο Περιφερειακός της Θεσσαλονίκης -παρότι είναι δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και θα έπρεπε να είναι πιο ασφαλής- έχει πολλά περισσότερα θανατηφόρα τροχαία από ό,τι άλλοι δρόμοι αντίστοιχοι, σε άλλα σημεία της επικράτειας. Σύγχρονος δρόμος, λοιπόν, ασφαλής δρόμος, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Αυτόν συμβασιοποιούμε σήμερα και πολύ σύντομα θα μας δοθεί η ευκαιρία να επισκεφθούμε και τα πρώτα εργοτάξια. Θέλω να σας ευχηθώ, σε όλες και σε όλους, καλές γιορτές, καλή χρονιά το 2023 και πάντα να σμίγουμε σε τέτοια χαρούμενα συμβάντα όπως το σημερινό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο»

Subscribe to our News

* indicates required

- Address *

First Name

Last Name

Birthday

/

( mm / dd )