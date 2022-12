Νέο «δημοψήφισμα» από Μασκ: Να παραιτηθώ από επικεφαλής του Twitter; – Τα πρώτα αποτελέσματα (tweets)

O ‘Ελον Μασκ, εκτελεστικός διευθυντής της Twitter Inc, ενεργοποίησε χθες, Κυριακή, μία δημοσκόπηση στην αναφερόμενη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης, ρωτώντας αν θα πρέπει να παραιτηθεί από τη διοίκηση της εταιρίας και προσθέτοντας ότι θα συμμορφωθεί με το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης.

Η δημοσκόπηση είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στη 01:20 (ώρα Ελλάδας), παρά το γεγονός ότι ο δισεκατομμυριούχος δεν δημοσιοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες για το πότε θα παραιτηθεί, αν τα αποτελέσματα της δημοσκόπησης κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση.

Με λίγες ώρες να απομένουν και 12 εκατομμύρια ψήφους, το 56% των συμμετεχόντων είπε ναι.

Τρία από τα κορυφαία hashtags που τρένταραν στο twitter αφορούσαν την ίδια την πλατφόρμα, συμπεριλαμβανομένων των «ΨΗΦΙΣΕ ΝΑΙ» (VOTE YES) και «Διευθύνων Σύμβουλος του Twitter» (CEO of Twitter) . Ο Μασκ βρέθηκε στο Κατάρ για να παρακολουθήσει τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου μεταξύ Αργεντινής και Γαλλίας και δημοσίευσε στο Twitter τη δημοσκόπησή του μετά το τέλος του αγώνα.

Should I step down as head of Twitter? I will abide by the results of this poll.

Απαντώντας σε έναν χρήστη του Twitter αργότερα, ο Μασκ είπε «Δεν υπάρχει διάδοχος» κάνοντας αναφορά σε μία πιθανή αλλαγή του εκτελεστικού διευθυντή.

No one wants the job who can actually keep Twitter alive. There is no successor.

