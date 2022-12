Ο Μητσοτάκης επενδύει στο MarketPass και συστηματοποιεί περιοδείες στον Βορρά

Η είδηση που το κυβερνητικό επιτελείο κρατούσε ως επτασφράγιστο μυστικό ενόψει του προϋπολογισμού, το MarketPass για την ενίσχυση της συντριπτικής πλειοψηφίας των καταναλωτών στη μάχη με την ακρίβεια, είναι ένα από τα βασικά πολιτικά εργαλεία που θα επιστρατεύσει το επόμενο διάστημα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον δρόμο προς τις κάλπες. Με δεδομένο ότι στο Μέγαρο Μαξίμου είναι εδραία η πεποίθηση ότι ο μεγαλύτερος αντίπαλος της ΝΔ είναι η ακρίβειας, η κυβέρνηση έσπευσε να παρέμβει ακριβώς γι’ αυτό το ζήτημα. Έτσι, όπως πριν από λίγους μήνες, ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα ήταν οι εκρηκτικοί λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος, η κυβέρνηση δρομολόγησε την παρέμβαση στη χονδρική τιμή πέραν της επιδότησης των λογαριασμών, έτσι και στο μέτωπο της ακρίβειας επιστρατεύει μια απευθείας ενίσχυση των πολιτών και όχι μόνο των πιο ευάλωτων για να «σβήσει», έστω μερικώς, τις ανατομής λόγω πληθωρισμού. Η παρέμβαση αυτή που θα κοστίσει στα κρατικά ταμεία πάνω από 600 εκατ. ευρώ για το εξάμηνο Φεβρουαρίου-Ιουλίου, έρχεται να συμπληρώσει το καλάθι του νοικοκυριού, χωρίς, παράλληλα, όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, να τροφοδοτεί τον πληθωρισμό, καθώς δεν έρχεται ως bonus στο εισόδημα των πολιτών για να κάνουν καταναλωτικές δαπάνες, αλλά λειτουργεί ως αντίβαρο εκ των υστέρων σε ένα μέρος από τις πιο ακριβές τιμές που βρήκαν στο ράφι. Το επόμενο διάστημα και με δεδομένο ότι το μέτρο θα τεθεί σε εφαρμογή από τον Φεβρουάριο, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να κάνει το MarketPass σημαία του πολιτικού του λόγου το επόμενο διάστημα, ώστε να στείλει το μήνυμα ότι η κυβέρνηση δεν στέκεται αδιάφορη απέναντι στα πραγματικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, πολλώ δε η μεσαία τάξη που αποτελεί και βασικό ακροατήριο, στο οποίο η ΝΔ στοχεύει. Εξ ου και από το κυβερνητικό επιτελείο υπογραμμίζουν μετ’ επιτάσεως ότι το μέτρο καλύπτει περί το 85% των πολιτών. Ο κ. Μητσοτάκης θα αναφέρεται στο εν λόγω μέτρο και στις περιοδείες που σχεδιάζει το επόμενο διάστημα. Ο ίδιος είπε, άλλωστε, στους κοινοβουλευτικούς συντάκτες το Σάββατο ότι τα Χριστούγεννα θα βρεθεί στο Μέτσοβο, όπου και θα πάρει τις αποφάσεις του, εννοώντας προφανώς τον χρόνο των εκλογών. Εξ ου και από εδώ και πέρα οι ελάχιστοι μήνες που απομένουν ως τις κάλπες είναι… απολύτως προεκλογικοί, έστω και αν η κυβέρνηση έχει ακόμα μπροστά της κάποια νομοθετήματα. Ο κ. Μητσοτάκης θα βρεθεί, πάντως, σήμερα στην Ημαθία, όπου θα επισκεφθεί το νέο μουσείο της Βεργίνας, ενώ στη συνέχεια θα κάνει βόλτα στον κεντρικό πεζόδρομο της Αλεξάνδρειας και το μεσημέρι θα καταλήξει στη Θεσσαλονίκη για να μιλήσει σε εκδήλωση για την υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή του Flyover στην Ανατολική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης, ένα έργο που οι Θεσσαλονικείς περιμένουν εδώ και χρόνια. Αμέσως μετά τις γιορτές, ο κ. Μητσοτάκης θα συνεχίσει τις επισκέψεις με έμφαση στον Βορρά, αλλά και στην προβολή του κυβερνητικού έργου. Στο «καλεντάρι» έχουν σημειωθεί η Λάρισα, η Κοζάνη και τα Ιωάννινα, ενώ λογικά την Πέμπτη ο κ. Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει την ιστορική του επίσκεψη στα χωριά της εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, σε Χειμάρρα και Δερβιτσάνη. Ειδήσεις σήμερα Το Ιράν δεν θα ζητήσει «την άδεια» κανενός για να αναπτύξει τις σχέσεις του με τη Ρωσία Στον «Ερυθρό Σταυρό» νοσηλεύεται η 31χρονη που τραυματίστηκε από «αδέσποτη» σφαίρα σε μπαρ της Νέας ΣμύρνηςThe Voice: Ολοκληρώθηκε η διαδικασία των blind auditions και «κλείδωσαν» οι τέσσερις ομάδες

