Σε διαφορετικά διαμερίσματα εντοπίστηκαν τα πέντε θύματα του μακελειού στο Τορόντο

Πληροφορίες για το χθεσινό μακελειό στο Βον στο Τορόντο κοινοποίησαν οι αρχές, καθώς έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη. Ειδικότερα, ένας 73χρονος είναι ο δράστης, ο οποίος σκότωσε πέντε γείτονές του και τραυμάτισε μια γυναίκα στην πολυκατοικία του.

Τα θύματα του 73χρονου Φρασένκο Βίλι είναι τρεις άνδρες και δυο γυναίκες. Οι πέντε νεκροί εντοπίστηκαν σε διαφορετικά διαμερίσματα της πολυκατοικίας, ενώ όπως διαβεβαίωσε ο αρχηγός της αστυνομίας της περιοχής «όλα τα θύματα ήταν ένοικοι της πολυκατοικίας».

Στοιχεία που επικαλείται η εφημερίδα Toronto Star, σημειώνουν ότι η γενική συνέλευση των ιδιοκτητών της πολυκατοικίας είχε πρόσφατα καταγγείλει «απειλές, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις» από τον 73χρονο.

Όταν έσπευσαν αστυνομικοί μετά τις επείγουσες κλήσεις για πυροβολισμούς, ένας από τους αστυνομικούς πυροβόλησε τον δράστη και τον σκότωσε.

«Στις οικογένειες και τους φίλους των θυμάτων του χθεσινού μακελειού στο Βον: οι σκέψεις μου είναι μαζί σας. Στην τραυματία εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση», ανέφερε στον λογαριασμό του στο Twitter ο Τζάστιν Τριντό.

To the families and friends of the victims of yesterday’s shooting in Vaughan: I’m keeping you in my thoughts. To the person who was injured: I’m wishing you a fast and full recovery. And to the first responders: Thank you for your hard work and your professionalism.

