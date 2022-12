Συνεδριάζει αύριο στις 11.00 το ΚΥΣΕΑ Βασικό θέμα συζήτησης η προμήθεια 3+1 κορβετών για το Πολεμικό Ναυτικό Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα προεδρεύσει στις 11:00 στην τακτική συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας (ΚΥΣΕΑ). Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος σε πρόσφατες δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους, εκτίμησε πως μέχρι το τέλος του έτους θα έχει ολοκληρωθεί και η ανάθεση του προγράμματος προμήθειας 3+1 κορβετών για το Πολεμικό Ναυτικό, ενώ μέσα στον ερχόμενο Ιανουάριο θα συμπληρωθεί και ο αριθμός των 20 ΤΟΜΑ Marder 1Α3, τα οποία παραλαμβάνονται στο πλαίσιο σχετικής συμφωνίας της χώρας μας με την Γερμανία σε αντιστάθμισμα για τα 20 σοβιετικής κατασκευής BMP-1 που παραχωρήθηκαν στην Ουκρανία. Ενημέρωσε επίσης ότι η ατζέντα των συζητήσεων που θα γίνουν στις 20 Δεκεμβρίου στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Άμυνας (ΚΥΣΕΑ), θα περιλαμβάνει τις εκκρεμότητες εξοπλιστικών προγραμμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων, μεταξύ των οποίων και η προμήθεια αντιαρματικών πυραύλων Spike NLOS, οι οποίοι θα καλύψουν τις ανάγκες του Στρατού Ξηράς και του Πολεμικού Ναυτικού. Ο κ. Παναγιωτόπουλος αναφέρθηκε και στο εξοπλιστικό πρόγραμμα των Ε.Δ, επισημαίνοντας πως τα τελευταία 3,5 χρόνια η χώρα μας μπόρεσε να αποκαταστήσει το ισοζύγιο ισχύος στην περιοχή, δαπανώντας σημαντικά ποσά για την ενίσχυση της άμυνας της, μέσω της προμήθειας σύγχρονων οπλικών συστημάτων όπως οι φρεγάτες Bellara και τα μαχητικά αεροσκάφη Rafale. Ειδήσεις σήμερα Το Twitter… ψήφισε υπέρ της αποχώρησης του Μασκ από CEO Απογοητευμένη η οικογένεια του 16χρονου Ρομά από την απόφαση για τον αστυνομικό – Ετοιμάζουν πορεία διαμαρτυρίας Φονική μηχανή το Ντόγκο Αρτζεντίνο – Μιλάει το κορίτσι της οικογένειας που έχασε τον «Πάκο» BEST OF NETWORK 19.12.2022, 16:05 19.12.2022, 17:21 19.12.2022, 10:46 19.12.2022, 11:32 19.12.2022, 22:39 19.12.2022, 17:19

